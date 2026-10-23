Điểm tựa cho phụ nữ Ninh Hải vươn lên thoát nghèo

Thời gian qua, nhiều phụ nữ ở xã Ninh Hải đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Kết quả đó đến từ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ninh Hải, cùng tinh thần chịu thương, chịu khó của mỗi chị em.

Vươn lên thoát nghèo

Đến gia đình bà Cô Thị Rằng (thôn Xóm Bằng, xã Ninh Hải), chúng tôi cảm nhận được niềm vui của người phụ nữ từng trải qua nhiều năm tháng khó khăn. Trước đây, gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo, một mình bà nuôi 7 người con nên cuộc sống luôn chật vật. Năm 2024, thông qua Hội LHPN xã Ninh Hải, bà được vay 90 triệu đồng từ Dự án Chăn nuôi bò sinh sản. Có vốn, bà đầu tư chuồng trại, mua 5 con bò cái và trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn. Nhờ chăm sóc tốt, đàn bò sinh sản và bà có thể bán để trang trải sinh hoạt, chăm lo cho các con và từng bước hoàn trả vốn vay. Đến nay, gia đình bà đã thoát nghèo, các con có việc làm, cuộc sống ngày càng ổn định. Với bà Cô Thị Rằng, nguồn vốn ưu đãi không chỉ tạo sinh kế mà còn tiếp thêm động lực cho gia đình vươn lên.

Bà Trần Thị Tân - chủ cơ sở Muối sạch Tân Tiến kiểm tra khâu đóng gói sản phẩm.

Tại thôn Xóm Bằng 2, gia đình bà Thị Màng từng thuộc diện hộ nghèo. Năm 2022, thông qua Hội LHPN xã Ninh Hải, bà được vay 90 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ nguồn vốn này, bà xây dựng chuồng trại, mua 4 con bò cái sinh sản, đồng thời trồng cỏ làm thức ăn cho đàn bò. Không chỉ phát triển chăn nuôi, bà còn tận dụng đất trồng hành, tỏi để tăng thu nhập. Nhờ cần cù lao động, biết kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, kinh tế gia đình dần ổn định, các con có thêm điều kiện học hành. Đến nay, gia đình bà đã vươn lên thoát nghèo.

Tiếp sức cho hội viên phát triển kinh tế

Phong trào phụ nữ phát triển kinh tế ở xã Ninh Hải còn ghi nhận nhiều tấm gương năng động, mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Trong đó, bà Trần Thị Tân - chủ cơ sở Muối sạch Tân Tiến là một điển hình về tinh thần bền bỉ, sáng tạo với nghề muối truyền thống. Gắn bó với nghề muối từ năm 1972, bà Trần Thị Tân luôn trăn trở nâng cao giá trị hạt muối quê hương. Bà chủ động học hỏi, cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng phương pháp kết tinh muối trên nền bạt nhựa đối với 100% diện tích, giúp tăng năng suất 20% so với nền đất, sản lượng đạt 250 - 300 tấn/ha/năm.

Ngoài muối hạt, cơ sở còn phát triển các sản phẩm muối xay, muối sấy, muối hầm, hoa muối, muối tép và tép sấy, không sử dụng chất bảo quản, phẩm màu. Theo bà Tân, khó khăn hiện nay là chi phí đầu tư cao, trong khi giá bán chưa tương xứng với chất lượng sản phẩm. Vì vậy, bà mong muốn được hỗ trợ quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất muối sạch phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị hạt muối và thu nhập cho diêm dân địa phương.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Hải trao sinh kế cho bà Thị Ngữ, thôn Xóm Bằng.

Để tiếp sức cho hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Ninh Hải đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Theo lãnh đạo Hội LHPN xã Ninh Hải, đến cuối tháng 9, tổng dư nợ vốn vay do hội quản lý đạt hơn 102 tỷ đồng, với 1.520 thành viên vay vốn. Hội đã phối hợp giải ngân 50 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 4,9 tỷ đồng. Đồng thời, rà soát đăng ký hỗ trợ 10 gia đình có phụ nữ làm chủ thuộc diện khó khăn thông qua các hình thức cho vay vốn, hỗ trợ ngày công lao động, con giống, giúp chị em phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập. Bên cạnh đó, hội còn tích cực hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh. Đến nay, toàn xã có 842/920 nữ tiểu thương sử dụng hình thức thanh toán bằng mã QR, đạt 91,5%, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, từng bước thích ứng với xu hướng thương mại hiện đại.

Bà Nguyễn Thụy Thùy Trang - Chủ tịch Hội LHPN xã Ninh Hải cho biết, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả các mô hình sinh kế. Bên cạnh đó, hội chú trọng phát hiện, nhân rộng những điển hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, khuyến khích chị em chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Những chuyển biến trong đời sống của hội viên phụ nữ Ninh Hải cho thấy, khi được trao cơ hội và có điểm tựa phù hợp, phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động tạo dựng sinh kế, từng bước vươn lên. Tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế đang tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng xã Ninh Hải ngày càng phát triển.