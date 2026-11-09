Điểm tựa cho phụ nữ khó khăn, nâng đỡ trẻ yếu thế

Giúp hội viên ổn định sinh kế

Bên những chiếc giỏ lục bình vừa hoàn thiện, bà Bùi Thị Kim Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thanh Long, xã Đất Đỏ, trò chuyện với hội viên về công việc, thu nhập. Hơn 30 năm gắn bó với công tác Hội, bà Hồng luôn gần gũi, lắng nghe để nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng người, từ đó kết nối việc làm, nguồn vốn và có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Năm 2024, nhằm giúp phụ nữ ấp Thanh Long có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, bà Hồng tìm cách phát triển nghề tại địa phương. Tổ liên kết truyền nghề đan giỏ lục bình được thành lập, thu hút hơn 20 hội viên từ 38-70 tuổi tham gia. Sau khi được hướng dẫn kỹ thuật, chị em nhận nguyên liệu về đan tại nhà. Chi hội kết nối đầu ra cho sản phẩm, giúp hội viên có việc làm, tăng thu nhập.

“Tôi tranh thủ đan giỏ lúc rảnh, thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng mỗi tháng. Công việc rất phù hợp với phụ nữ nông thôn, có thời gian nhàn rỗi, có thể tranh thủ làm ban đêm hay lúc ngồi xem tivi”, bà Nguyễn Thị Phương Dung (65 tuổi), thành viên tổ liên kết, chia sẻ.

Bên cạnh kết nối việc làm, cán bộ Hội còn hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn. Cũng có hơn 30 năm gắn bó với công tác Hội, bà Trần Thị Thiên Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Long Kiên, phường Bà Rịa, thường xuyên tìm hiểu từng hoàn cảnh để kết nối nguồn vay phù hợp.

Bà Trần Thị Thiên Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Long Kiên (phường Bà Rịa, TPHCM), trao quà cho người khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: TRÚC GIANG

Bà Trần Thị Thanh Nhàn (57 tuổi), người dân khu phố, vừa buôn bán tại tiệm tạp hóa nhỏ vừa chăm sóc mẹ già. Năm 2016, bà Nhàn gặp khó khăn do thiếu vốn nhập hàng. Thông qua bà Hương và Tổ vay vốn Chi hội Phụ nữ khu phố Long Kiên, bà Nhàn được vay 50 triệu đồng để bổ sung hàng hóa. “Nhờ khoản vay, tôi có thêm điều kiện duy trì tiệm tạp hóa, thu nhập để trang trải cuộc sống và chăm sóc mẹ già”, bà Nhàn bày tỏ.

Bà Trần Thị Thiên Hương còn vận động hội viên tham gia những nhóm góp vốn xoay vòng không tính lãi. Tính đến nay, 19 phụ nữ đã tham gia các nhóm, với 24 lượt vay, tổng số tiền 38 triệu đồng/lượt. Dù số tiền không lớn, nguồn vốn này đã giúp nhiều chị em có thêm điều kiện cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trong 9 tháng năm 2026, Hội LHPN TPHCM hỗ trợ 4.264 hộ có phụ nữ thuộc diện nghèo, cận nghèo; giúp 1.129 phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo. Hội LHPN các cấp tại 168 phường, xã, đặc khu vận động hơn 3,8 tỷ đồng chăm lo phụ nữ và trẻ em khuyết tật.

Hỗ trợ trẻ mồ côi, sửa nhà tình thương trên vùng Đất Đỏ

Ngoài hỗ trợ sinh kế, cán bộ chi Hội Phụ nữ cơ sở còn quan tâm đến trẻ em mồ côi và những gia đình khó khăn. Cha mất trong một vụ tai nạn cách đây 4-5 năm, em Nguyễn Thị Thu Linh, học sinh lớp 8 Trường THCS Phước Thạnh (xã Đất Đỏ), sống cùng mẹ làm nghề bán vé số với thu nhập bấp bênh.

Từ năm 2024, Chi hội Phụ nữ ấp Thanh Long nhận đỡ đầu Linh, hỗ trợ 500.000 đồng/tháng để em trang trải một phần chi phí học tập, sinh hoạt. Chi hội cũng nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi khác, với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/em.

“Có lúc em nghĩ mình phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhờ các cô trong Chi hội Phụ nữ hỗ trợ, em có điều kiện tiếp tục đến trường”, Linh nói.

Bà Bùi Thị Kim Hồng còn vận động xây mới, sửa chữa 3 căn nhà tình thương trên địa bàn ấp Thanh Long, xã Đất Đỏ, với tổng trị giá 140 triệu đồng; đồng thời huy động hơn 900 triệu đồng chăm lo an sinh xã hội.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phước Thới (xã Đất Đỏ), duy trì mô hình “Kết nối yêu thương”, vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ phụ nữ khó khăn và trẻ em hiếu học. Từ năm 1999 đến nay, mô hình đã hỗ trợ 121 lượt hộ gia đình với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng; trao hơn 3.000 phần quà, học bổng và nhu yếu phẩm, trị giá khoảng 750 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Cúc, Chủ tịch Hội LHPN phường Bà Rịa, việc sâu sát với hội viên giúp tổ chức Hội kịp thời nắm bắt khó khăn, kết nối nguồn vốn và hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh từng người. Qua đó, nhiều phụ nữ có thể phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho người thân và từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, thông tin, thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai những chương trình chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có chương trình “Mẹ đỡ đầu”; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội sẽ chú trọng hỗ trợ sát nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy khả năng, tiếp cận nguồn lực, chủ động phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.