Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đặt ra yêu cầu tăng trưởng kinh tế 17,25% trong quý IV đã đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành, nhất là khi thời gian còn lại của năm không nhiều và một số lĩnh vực chưa tạo được đột phá như kỳ vọng.