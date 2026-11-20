Điểm tựa cho những người yếu thế trong gia đình
Những mâu thuẫn, tranh chấp về hôn nhân, tài sản, quyền nuôi con có thể đẩy người trong cuộc vào những tình huống pháp lý phức tạp, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật. Nhằm bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận công lý, không bị rào cản kinh tế hay hoàn cảnh sống chi phối, hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước đang từng bước đến gần hơn với người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/diem-tua-cho-nhung-nguoi-yeu-the-trong-gia-dinh-246261120155638115.htm