Điểm tựa cho nhiệm vụ đặc biệt ở Công viên Lê Thị Riêng

Vượt mọi khó khăn, gian khổ

Mỗi sáng, khi người dân bắt đầu vào Công viên Lê Thị Riêng tập thể dục, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) lại chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Trước khi đến khu vực tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Nghi thức thiêng liêng là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm cao cả trong công việc của mình.

TPHCM trong những ngày mưa gió, công việc của đội càng vất vả, nhọc nhằn. Nước đọng tại khu vực tìm kiếm phải được bơm hút, xử lý triệt để rồi mới tiến hành đào đất. Tranh thủ những khoảng thời gian ngắn ngủi thời tiết thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ tập trung tối đa nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Khi cơn mưa ập xuống, các anh lại nhanh chóng căng bạt, dựng dù che chắn, bảo vệ nghiêm ngặt từng dấu tích nhỏ vừa được phát hiện.

Chiến sĩ Vũ Đức Tâm trò chuyện với mẹ tại Công viên Lê Thị Riêng sau nhiều tháng không gặp. Ảnh: MẠNH THẮNG

Suốt thời gian các anh làm nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM tạo điều kiện để thân nhân đến công viên dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, thăm và động viên con em tại hiện trường.

Sau nhiều tháng bám trụ công việc, những người lính trẻ có vài giây phút bên gia đình, kể cho người thân về công việc thầm lặng. Chiến sĩ Vũ Đức Tâm chia sẻ: “Tôi rất vui vì được ba mẹ đến thăm, đưa ba mẹ đi xem những vị trí tìm kiếm”.

Với ông Vũ Đức Tính, cha của anh Tâm, chuyến thăm còn là dịp để tận mắt thấy con đang làm nhiệm vụ, hiểu hơn những nhọc nhằn phía sau. Trước đây, anh Tâm công tác ở Bàu Bàng, gia đình có nhiều điều kiện ghé thăm. Từ ngày anh thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, những lần gặp nhau thưa dần. Mọi liên lạc chủ yếu qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, tranh thủ giờ nghỉ ngơi của đơn vị.

Xa con, ông Tính vẫn dõi theo hành trình của con cùng đồng đội qua ti vi, báo đài. Mỗi lần thấy con trong một bản tin, ông xúc động và đầy tự hào. Vì vậy, khi đến hiện trường, nhìn nước da con sạm đen, ông càng thương, hiểu hơn ý nghĩa công việc mà con đang làm và động viên con vững vàng, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi người lính ở hiện trường đều mang một câu chuyện riêng phía sau nhiệm vụ chung. Chiến sĩ Huỳnh Viết Toàn xúc động nhớ lại lần đứng ngóng mẹ đến thăm: “Em mong gặp mẹ lắm, hai mẹ con mấy tháng chưa gặp nhau”. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh Toàn nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng, công việc tại hiện trường đã rèn luyện cho người lính trẻ sự trưởng thành qua từng ngày. Anh tích cực học hỏi từ đồng đội, tiếp thu kinh nghiệm từ các đội khác rồi từng bước làm quen với phần việc được giao.

Càng gắn bó, chiến sĩ Toàn càng hiểu sâu sắc ý nghĩa của công việc mình đang làm. Đó là nhiệm vụ được đất nước tin tưởng trao cho và anh thấy vinh dự khi được góp sức tìm kiếm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự, anh càng trân trọng những ngày còn được sát cánh cùng đồng đội, mong mỏi Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập được hết hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh, các bác, các chú về với gia đình.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Công việc của Đội K74 thường phát sinh nhiều tình huống, khiến kéo dài hơn dự kiến. Có những buổi chiều, khi thời gian làm việc trong ngày sắp hết, dấu tích hài cốt liệt sĩ mới được phát lộ. Những người lính lại khẩn trương tranh thủ từng giây phút, chạy đua với thời gian để hoàn tất việc cất bốc, quy tập.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74, cho biết, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “khẩn trương nhất, quyết tâm nhất, thận trọng nhất, tỉ mỉ nhất”, không kể ngày nghỉ cuối tuần. Từ phát hiện, cất bốc, đưa hài cốt về nhà tưởng niệm… từng công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khoa học và an toàn. Mỗi phần hài cốt, mỗi di vật đều cần được trân trọng, bảo quản cẩn thận, phục vụ việc xác minh và những bước tiếp theo. Để bền bỉ, vững lòng với công việc ấy, cán bộ, chiến sĩ luôn có sự động viên từ hậu phương.

Chia sẻ cùng thân nhân các cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, bày tỏ lòng trân trọng sự đồng hành, sẻ chia của gia đình đối với con em mình.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm đời sống, nắm bắt tâm tư, kịp thời giải quyết khó khăn của cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.