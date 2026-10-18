Điểm tựa cho người dân an cư, phát triển kinh tế

Khơi thông nguồn lực

Theo những con đường nông thôn mới thênh thang, chúng tôi tìm về xã Lạc Thuỷ - nơi các mô hình kinh tế nông lâm nghiệp kết hợp đang phát triển mạnh mẽ. Dưới tán rừng keo tai tượng xanh ngát, những vạt đồi từng một thời xơ xác giờ đây đã trở thành tài sản quan trọng của người dân địa phương.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạc Thủy nâng cao chất lượng phục vụ, đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Trong khu trang trại nằm sát chân đồi, anh Bùi Ngọc Hải ở thôn Sóc Bai, xã Lạc Thuỷ cho biết, từ năm 2020 đến nay, anh đã hai lần tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ PGD Lạc Thủy, với tổng số tiền vay 200 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi gia súc và trồng rừng.

Hiện gia đình anh có 8 ha đất rừng, chia làm 2 khu vực. Trong đó, 4 ha rừng sản xuất gần nhà sau 5 năm thu hoạch, dự kiến lợi nhuận thu về khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà cũng đóng góp đáng kể vào kinh tế, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình.

Sự thành công của mô hình gia đình anh Hải là một trong nhiều ví dụ điển hình cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của đồng vốn chính sách xã hội. Trong 9 tháng năm 2026, doanh số cho vay tại PGD Lạc Thủy tại địa bàn các xã Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa đạt 171,6 tỷ đồng với 2.372 lượt khách hàng được tiếp cận vốn, bằng 158% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn vốn đã hỗ trợ cho 283 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay phát triển kinh tế, đồng thời tạo việc làm và mở rộng việc làm cho 323 lao động. Dư nợ bình quân đạt 81,2 triệu đồng/khách hàng, cao hơn 10,1 triệu đồng so với mức bình quân chung của toàn tỉnh.

Tính đến nay, đơn vị đang triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ của PGD trên địa bàn 3 xã vùng nam của tỉnh đạt gần 639 tỷ đồng, với 11.385 món vay và 7.864 khách hàng, tăng 13,43% vốn dư nợ so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, trong cơ cấu dư nợ, nhóm tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế đạt 410,8 tỷ đồng, chiếm 64,3% tổng dư nợ. Điều này khẳng định nguồn vốn đã tập trung đúng mục tiêu trọng tâm, trực tiếp tạo ra của cải vật chất và nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Gắn tín dụng với an sinh xã hội

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế, dòng vốn ưu đãi còn đóng vai trò trụ cột an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Dư nợ phục vụ đời sống và sinh hoạt của PGD đạt 228 tỷ đồng, chiếm 35,7% tổng dư nợ.

Nguồn vốn này đã hỗ trợ xây dựng và nâng cấp 2.232 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, tạo điều kiện cho 34 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, hỗ trợ 13 hộ gia đình xây dựng nhà ở khang trang và tạo điều kiện cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù vươn lên hòa nhập cộng đồng...

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạc Thủy, hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách của đơn vị còn gắn liền với việc duy trì nền nếp 10 Điểm giao dịch tại các xã trong vùng. Các điểm giao dịch được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, niêm yết công khai chính sách, thủ tục vay vốn và đảm bảo an ninh an toàn.

Hoạt động giao dịch xã giúp đưa dịch vụ ngân hàng về gần dân, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Tỷ lệ giao dịch của ngân hàng thực hiện tại các Điểm giao dịch xã đạt tới 99,7%. Mạng lưới 191 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả tại khắp các thôn dân cư với dư nợ bình quân đạt gần 3,4 tỷ đồng mỗi tổ. Trong đó có 187 tổ xếp loại Tốt, cho thấy sự quản lý chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của Ban quản lý tổ.

Cùng với nâng cao chất lượng phục vụ, đơn vị đã hoàn thành thu thập, chuẩn hóa dữ liệu của 100% khách hàng trên hệ thống quản lý; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng ngân hàng số, mở tài khoản và thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt.

Anh Bùi Ngọc Hải ở thôn Sóc Bai, xã Lạc Thuỷ phát triển rừng trồng nhờ nguồn vốn chính sách.

Nhờ đó, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, với tỷ lệ nợ xấu 0,12%, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,04% tổng dư nợ

Đánh giá về chặng đường đã qua, bà Nguyễn Thị Thu Hường cho rằng, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo sát với thực tiễn, nhờ đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn 3,4% so với mục tiêu cả năm. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời với mức giải ngân trung bình 87,4 triệu đồng mỗi hộ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách của đơn vị đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm và phục vụ đời sống, sinh hoạt của hộ nghèo và các đối tượng trên địa bàn. Góp phần cải thiện, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và vươn lên thoát nghèo, làm thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn.

Thời gian tới, PGD tập trung rà soát nhu cầu vốn cho cho vay người sau cai nghiện ma túy, ký quỹ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, cho vay HSSV, HSSV ngành STEM... Tiếp tục nâng cao chất lượng các phiên giao dịch xã, phấn đấu xây dựng Điểm giao dịch đạt chuẩn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để khách hàng được thụ hưởng các dịch vụ tài chính hiện đại nhất. Qua đó, khẳng định vai trò trụ cột trong công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.