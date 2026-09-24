Điểm tựa cho người cai thuốc lá

Tết Trung thu ở Việt Nam đã có từ đời xa xưa, được in trên trống đồng Ngọc Lũ, văn bia chùa Đọi, năm 1121 từ thời nhà Lý, Tết Trung thu đã được tổ chức ở kinh thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn. Đến thời Lê - Trịnh thì Tết Trung thu đã được tổ chức cực kỳ to trong phủ chúa, được miêu tả trong “Tang thương ngẫu lục”. Tại các vùng nông thôn, những nơi mà quan hệ hàng xóm láng giềng vẫn còn được bảo tồn và trân trọng, người ta thường tổ chức cho trẻ em cùng nhau rước đèn đi khắp các thôn xóm trong đêm Trung thu.