Điểm tựa cho người cai thuốc lá
Cai thuốc lá không đơn thuần là một quyết định cá nhân mà cần sự hỗ trợ đúng cách, đặc biệt với những người đã hút thuốc trong thời gian dài. Tư vấn cai thuốc ngay tại cơ sở y tế đang được xem là một giải pháp giúp người bệnh và người nhà có thêm thông tin, động lực và phương pháp để từ bỏ thuốc lá. Tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, hoạt động này đang được đưa đến gần hơn với người bệnh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/diem-tua-cho-nguoi-cai-thuoc-la-419102.htm