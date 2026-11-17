Nguồn vốn chính sách giúp chị Nguyễn Thị Như Ý vơi nỗi lo học phí cho các con

Vơi gánh lo, chắp cánh ước mơ giảng đường

Con đỗ đại học là niềm vui nhưng cũng kéo theo nỗi lo học phí, tiền thuê trọ và sinh hoạt phí, nhất là với những gia đình thu nhập thấp. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều phụ huynh giảm bớt gánh nặng, tạo điều kiện để con em tiếp tục đến trường.

Gia đình chị Nguyễn Thị Như Ý (tổ dân phố 3, phường Phước Hội) có 4 người con cùng theo học đại học, cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh. Chồng làm nghề nhôm kính với thu nhập không ổn định, trong khi chi phí học tập, sinh hoạt của các con ngày càng lớn, khiến gia đình thêm chật vật. Hơn 5 năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp chị có thêm kinh phí đóng học phí cho cả 4 người con. Đến nay, con đầu đã tốt nghiệp, các con còn lại tiếp tục theo học và tranh thủ làm thêm phụ giúp cha mẹ.

Cũng tại phường Phước Hội, gia đình chị Lâm Tiểu Phụng tiếp cận chương trình Tín dụng HSSV để lo chi phí cho con đầu học đại học. Hiện con chị đang học năm cuối, trong khi năm tới, người con út cũng sẽ bước vào giảng đường đại học. Khoản vay ưu đãi giúp gia đình chủ động hơn trong việc trang trải chi phí học tập.

Với chị Nguyễn Thị Hồng Trinh (thôn Đức Tài 8, xã Hoài Đức), việc nuôi 3 con học đại học càng thêm vất vả khi chồng mất sớm, một mình chị xoay xở với nguồn thu nhập từ buôn bán nhỏ tại nhà. Tháng 10/2022, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho HSSV, chị có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập, sinh hoạt cho các con. Đến nay, người con lớn tốt nghiệp, có việc làm ổn định, tự lo cuộc sống và phụ giúp mẹ trả lãi, hoàn trả vốn vay đúng hạn.

Ông Nguyễn Hữu Thanh - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) La Gi cho biết, thông qua mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, tổ dân phố, nguồn vốn tín dụng HSSV được chuyển đến đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ các gia đình khó khăn. Qua đó, giúp nhiều HSSV duy trì việc học, hoàn thành chương trình đào tạo và có thêm cơ hội lập nghiệp.

Chị Lâm Tiểu Phụng tiếp cận vốn vay HSSV

Mở rộng cơ hội học tập từ chính sách mới

Ngày 2/11/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV, với những điều chỉnh phù hợp hơn với chi phí học tập và sinh hoạt hiện nay. Theo đó, từ ngày 1/1/2027, mức cho vay tối đa đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn được nâng từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng. Việc tăng mức cho vay và mở rộng đối tượng thụ hưởng kỳ vọng sẽ giúp các gia đình chủ động hơn trong việc trang trải học phí và các khoản chi phí thiết yếu, nhất là trong bối cảnh chi phí đào tạo, sinh hoạt ngày càng tăng.

Bà Võ Thị Minh Thảo - Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho biết, chương trình Tín dụng HSSV theo Quyết định số 157/2007 và Quyết định số 05 đã trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo, gia đình khó khăn, giúp HSSV có thêm điều kiện tiếp tục học tập. Chương trình có tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm thuộc nhóm cao trong các chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai tại tỉnh. Công tác cho vay được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích. Tỷ lệ hoàn trả vốn cao, nhiều HSSV sau tốt nghiệp đã có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần cải thiện kinh tế gia đình và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có 23.750 HSSV được tiếp cận nguồn vốn của chương trình. Trong 10 tháng năm 2026, doanh số cho vay đạt 274 tỷ đồng, với 8.500 lượt hộ vay, hỗ trợ 8.967 HSSV đến trường. Tổng dư nợ chương trình hiện đạt 1.712 tỷ đồng, với 21.760 hộ gia đình còn dư nợ, trong đó có khoảng 2.200 HSSV là người dân tộc thiểu số.