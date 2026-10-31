Điểm tựa bình yên nơi biên cương Phố Bảng

Cán bộ Hội LHPN xã Phố Bảng cùng bộ đội biên phòng đến tuyên truyền về kiến thức pháp luật cho bà con ở các thôn biên giới xã Phố Bảng

Cạm bẫy nơi bản xa

Ở các bản làng biên giới xã Phố Bảng, đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Trình độ dân trí và sự hiểu biết pháp luật hạn chế từng là kẽ hở lớn để các đối tượng xấu lợi dụng, giăng bẫy lừa đảo mua bán người qua biên giới.

Trực tiếp bám sát địa bàn và thấu hiểu từng nỗi niềm của chị em, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Phố Bảng - chia sẻ về thực trạng này: "Ở nơi bản xa, sóng điện thoại còn yếu, mạng internet lại chưa phổ biến nên bà con ít có điều kiện xem đài báo hoặc tiếp cận thông tin chính thống. Nhiều phụ nữ và trẻ em yếu thế tại đây vẫn còn nghe theo những lời dụ dỗ của kẻ xấu do chưa am hiểu để tự bảo vệ bản thân và gia đình. Thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, chúng thường đánh vào nhu cầu tìm kiếm việc làm, kiếm kế sinh nhai của người dân, đặc biệt là những lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" để dụ dỗ bà con vượt biên. Không chỉ lừa đi làm thuê, nhiều trường hợp còn bị lợi dụng để thực hiện các hành vi mua bán người rất phức tạp".

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Phố Bảng phối hợp với Đồn Biên phòng và lực lượng dân quân tổ chức tuần tra biên giới

Rào cản ngôn ngữ cũng là một thách thức lớn khi nhiều bà con không hiểu tiếng phổ thông. Trước thực tế ấy, chị Hạnh cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Phố Bảng xác định, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ là giải pháp quan trọng để ngăn chặn tội phạm ngay từ gốc.

Khi phụ nữ làm chủ đường biên, cột mốc

Xác định "mưa dầm thấm lâu", Hội LHPN xã Phố Bảng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Phó Bảng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền sát thực tế. Cán bộ Hội cùng các chiến sĩ biên phòng không quản ngại khó khăn, xuống tận các thôn bản, đến từng nhà dân. Để "pháp luật thấm vào lòng dân", các chị cùng cán bộ biết tiếng địa phương ngồi lại trò chuyện, hỏi han công việc đồng ruộng, sinh hoạt đời sống, từ đó khéo léo lồng ghép, giải thích chính sách pháp luật bằng cả hai thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiếng dân tộc) để bà con dễ hiểu, dễ nhớ.

Đặc biệt, hình thức tuyên truyền được Hội đa dạng hóa linh hoạt, từ các phiên chợ lùi, các buổi họp thôn xóm, rồi đến trực tiếp từng hộ gia đình. Với những vấn đề nhạy cảm hay hủ tục lạc hậu, việc tuyên truyền trực tiếp tại nhà mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với tổ chức tập trung tại hội trường.

Điểm sáng nổi bật thể hiện vai trò chủ động của Hội LHPN xã Phố Bảng là việc tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Chủ tịch Hội LHPN xã Phố Bảng cho biết, Hội thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng và lực lượng dân quân tổ chức tuần tra biên giới, phát đường biên, đường băng.

Đặc biệt, tại tất cả các thôn biên giới có cột mốc, Hội LHPN xã đã thành lập và duy trì hiệu quả các "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc".

Chị Bích Hạnh (ngoài cùng, bên trái) - Chủ tịch Hội LHPN xã Phố Bảng - cùng những người lính quân hàm xanh đến tuyên truyền kiến thức pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số thôn biên giới

"Những hội viên, phụ nữ nơi đây không chỉ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là những tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Các chị thường xuyên giao ban để nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời phổ biến kiến thức pháp luật cho chị em trong Chi hội, tập trung vào phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi các cạm bẫy lừa đảo", chị Hạnh nhấn mạnh.

Trao sinh kế, đón bình yên nơi dải đất biên cương

Nhờ sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt và sự vào cuộc kiên trì của Hội Phụ nữ cùng lực lượng Biên phòng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Phố Bảng đã có những chuyển biến rõ rệt. Nếu như 10 năm trước tình hình còn nhiều phức tạp, thì những năm gần đây, hiện tượng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới trên địa bàn cơ bản đã không còn xuất hiện. Các lực lượng cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số vụ việc liên quan đến các chuyên án mua bán người.

Tuy nhiên, với góc nhìn sâu sắc của người làm công tác Hội, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh hiểu rằng, cái nghèo và áp lực kinh tế chính là nguyên nhân sâu xa khiến bà con dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội LHPN xã Phố Bảng đã tập trung đồng hành, tìm giải pháp hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, từ việc hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô đến phát triển chăn nuôi hộ gia đình.

Đặc biệt, đối với những nạn nhân chẳng may bị lừa bán trở về, Hội LHPN xã luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Chị Hạnh chia sẻ: "Khi trở về, chị em thường mang tâm lý mặc cảm, tự ti và hoàn cảnh kinh tế rất kiệt quệ. Sự chung tay của Hội Phụ nữ, chính quyền và các nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ vốn, tạo công ăn việc làm, đặc biệt là sự sẻ chia, không kỳ thị chính là liều thuốc quý giá nhất giúp họ xóa bỏ mặc cảm, sớm tái hòa nhập cuộc sống".

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Phố Bảng tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Phó Bảng tăng cường cán bộ xuống địa bàn. Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để bà con không vượt biên trái phép, không vận chuyển hàng cấm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự để mỗi nếp nhà vùng biên đều được bình yên.