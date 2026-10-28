Điểm tựa bình yên khi về già

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tiếp đến người lao động tại cơ sở ở Cà Mau. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Của để dành cho tuổi xế chiều

Cầm trên tay quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, cùng tấm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do Bảo hiểm xã hội cơ sở Vĩnh Lợi (thuộc Bảo hiểm xã hội Cà Mau) trao tận tay, ông Bành Minh Sáng, ngụ ấp Do Thới, xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau) không giấu niềm xúc động.

Nhiều năm trước, khi còn làm công việc tự do với thu nhập bấp bênh, ông Sáng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được nhận “lương cố định” như cán bộ, công chức nhà nước. Nhờ được cán bộ Bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, ông quyết định chắt chiu từng khoản thu nhập nhỏ để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lực lượng chuyên trách của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tại cơ sở tận tình tư vấn, giải đáp từng thắc mắc cho người lao động về các chính sách ưu việt khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

“Lúc đầu cũng lo lắm, vì thu nhập không ổn định. Nhưng nghĩ đến lúc sức kiệt gối mỏi, không muốn làm gánh nặng cho con cháu nên tôi ráng tích góp. Bây giờ cầm sổ hưu trên tay, có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng và thẻ bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe, tôi cảm thấy tâm mình thanh thản và an tâm tuyệt đối”, ông Sáng bộc bạch trong niềm hạnh phúc.

Người dân vùng nông thôn Cà Mau chăm chú theo dõi buổi tuyên truyền chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Cà Mau tổ chức tại cơ sở. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Câu chuyện của ông Sáng tại xã Hòa Bình không phải là duy nhất. Tại các vùng nông thôn sông nước Cà Mau như Năm Căn, Nguyễn Phích, Phan Ngọc Hiển…, tinh thần chủ động tự lo cho tương lai của người dân đang lan tỏa mạnh mẽ.

Niềm vui của người dân vùng nông thôn Cà Mau khi cầm trên tay "tấm thẻ an sinh". (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Tại xã Phan Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau, Bảo hiểm xã hội sở Năm Căn (Cà Mau) vừa tổ chức lễ trao quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng đối với bà Phạm Thị Hồng, cư trú tại ấp Bàn Quỳ. Sau 15 năm kiên trì tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có gần 7 năm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Hồng đã chính thức được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Cà Mau giải thích thấu đáo, giúp người lao động tự do an tâm lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Bà Hồng chia sẻ: “Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tôi coi đó như một khoản tiết kiệm bắt buộc cho tuổi già. Giờ đây, hằng tháng có tiền hưu chảy về tài khoản, ốm đau có bảo hiểm y tế chi trả, tôi mới thấy quyết định năm xưa của mình đúng đắn đến chừng nào. Đây quả là nguồn động viên lớn để tôi an tâm tuổi già, giảm gánh nặng cho con cháu trong thời điểm kinh tế khó khăn”.

Còn tại xã Nguyễn Phích, nơi phủ màu xanh bạt ngàn của rừng tràm, không ít nhà nông tần tảo dành dụm từng đồng tiền bán cá, bán mật ong rừng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nay đã đến ngày thu về trái ngọt. Trong số này có trường hợp của bà Quách Thị Phượng, ngụ ấp 1, xã Nguyễn Phích. Hôm Bảo hiểm xã hội cơ sở Thới Bình trao quyết định hưởng chế độ hưu trí, bà Phượng đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 16 năm 11 tháng, tỷ lệ hưởng lương hưu là 49%.

Lắng nghe và đồng hành cùng nỗi lo an sinh của người lao động. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Theo lời bà Phượng, ở vùng nông thôn, người già sợ nhất là bệnh tật và phụ thuộc tài chính vào con cái. Cũng vì lẽ đó, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được xem là cứu cánh giúp những người lao động tự do như bà tự chủ cuộc sống khi về già, sống vui, sống khỏe bên con cháu.

“Thời gian tới, bản thân tôi tiếp tục đồng hành cùng với địa phương tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè và người dân trên địa bàn mạnh dạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu hằng tháng giống như tôi”, bà Phượng chia sẻ.

Chính sách ưu việt, an sinh bền vững

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ra đời mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, trao cơ hội sở hữu “lưới an sinh” cho mọi người lao động tự do, nông dân và lực lượng lao động phi chính thức.

Lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm xã hội tự nguyện đến từng người lao động. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Không chỉ linh hoạt về mức đóng và phương thức đóng (đóng hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm), bảo hiểm xã hội tự nguyện còn nhận được sự hỗ trợ mức đóng từ ngân sách nhà nước, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Cà Mau tại cơ sở hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Theo ông Tô Thanh Hoài, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Năm Căn: Quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu, từ 20 năm xuống 15 năm đã mở ra cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng cho mọi người dân, đặc biệt là những lao động tự do.

“Điểm tựa vững chắc nhất của bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là quyền lợi lương hưu hằng tháng được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng, bảo đảm giá trị cuộc sống cho người hưởng”, ông Hoài đúc kết.

Điểm truyền thông cộng đồng của Bảo hiểm xã hội Cà Mau có mặt ở khắp các đơn vị xã/phường trong tỉnh. Đây chính là "cầu nối" đưa chính sách an sinh vào cuộc sống. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Bên cạnh đó, người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng lên đến 95% chi phí khám chữa bệnh, giúp xua tan lo âu về chi phí y tế khi tuổi cao sức yếu. Trong trường hợp không may qua đời, thân nhân của người tham gia còn được hưởng chế độ tử tuất và trợ cấp mai táng, trọn vẹn nghĩa tình và trách nhiệm.

Khát vọng phủ lưới an sinh

Xác định bảo hiểm xã hội tự nguyện là trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội nên Bảo hiểm xã hội Cà Mau đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tính đến ngày 30/9/2026, phong trào thi đua “Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2026” trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt những kết quả rất khả quan.

Tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện linh hoạt, cởi mở tại các cơ sở y tế. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Toàn tỉnh đã vận động được 61.988 người tham gia, đạt 79,37% chỉ tiêu kế hoạch giao. Nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất sắc hoàn thành và vượt chỉ tiêu khen thưởng được giao, như: xã Phú Mỹ (đạt 115,41%); xã Đông Hải (đạt 110,80%); xã Phú Tân (đạt 109,89%); xã Trí Phải (đạt 104,31%); xã Tam Giang (đạt 102,45%); xã Gành Hào (đạt 101,69%); xã Tạ An Khương (đạt 101,27%) và phường Tân Thành (đạt 100,25%)…

Lồng ghép tuyên truyền trong học đường nhằm lan tỏa tinh thần lo xa và tích lũy trong lực lượng trẻ. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Cùng với đó, các địa phương như Năm Căn (đạt 93,82%), Nguyễn Phích (đạt 85,31%) hay Vĩnh Lợi (đạt 79,41%) cũng đang nỗ lực bứt phá trong chặng đường nước rút.

Theo ông Trịnh Trung Kiên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cà Mau, để hoàn thành 100% chỉ tiêu với 16.111 người còn lại trong những tháng cuối năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường chỉ đạo sát sao, đồng thời đẩy mạnh đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tập trung vào tính ưu việt và lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Quyết định hôm nay – Điểm tựa vững chắc cho ngày mai. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

“Song hành đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, chính quyền, đoàn thể cơ sở để nhân rộng các mô hình hay, câu chuyện thực tế về quyển sổ hưu của người dân tại các nơi đã trao, từ đó biến nhận thức thành hành động tự nguyện tham gia của mỗi người dân”, ông Kiên chia sẻ định hướng.

Mỗi quyển sổ hưu được trao đi hôm nay không chỉ là sự đền đáp cho những nỗ lực chắt chiu của người lao động lúc trẻ, mà còn là lời khẳng định giá trị nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện - điểm tựa vững chắc mang lại bình yên và hạnh phúc trọn vẹn cho tuổi già.