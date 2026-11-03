Điểm tựa an toàn của ngư dân trên biển

Tôi có dịp gặp lại ngư dân Trương Đình Phúc (sinh năm 1985, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) trong chuyến cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3 về tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho bà con ngư dân.

Nhớ lại thời khắc hiểm nguy giữa biển khơi được cán bộ, chiến sĩ CSB ứng cứu, anh Phúc chia sẻ: "Tôi theo nghề đi biển của gia đình đến nay đã hơn 20 năm. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều tình huống nguy hiểm và được các lực lượng chức năng trên biển hỗ trợ, nhưng lần khiến tôi đặc biệt nhớ là vào ngày 4-7-2018. Lúc đó, tàu cá số hiệu BĐ 98271 TS do tôi làm chủ kiêm thuyền trưởng đang khai thác cá ngừ đại dương kết hợp mành chụp trên vùng biển cách đảo Đá Lát (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 50 hải lý về phía Đông Nam thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8, nguy cơ bị chìm cận kề. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết phát tín hiệu xin ứng cứu khẩn cấp và chờ đợi. Nhiều anh em trên tàu tuyệt vọng, hoang mang. Thật may, nhận được thông tin đề nghị cứu nạn của tàu chúng tôi, Vùng CSB 3 đã điều động Tàu CSB 9001 đến ứng cứu. Nhờ đó mà 9 anh em chúng tôi được cứu mạng và tôi giữ được con tàu là sản nghiệp của gia đình. Anh em chúng tôi còn sống đến hôm nay là nhờ các anh CSB"...

Cảnh sát viên của Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra thiết bị giám sát nghề cá trên tàu ngư dân tại vùng biển tiếp giáp nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó tư lệnh Pháp luật Vùng CSB 3 cho biết: Vượt lên những khó khăn của điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, xa đất liền nhiều ngày... cán bộ, chiến sĩ trên các tàu của Vùng CSB 3 thực sự trở thành những điểm tựa lưu động trên biển, kịp thời hỗ trợ bà con vươn khơi làm ăn, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, từ đầu năm 2026 đến nay, Vùng CSB 3 đã phối hợp tổ chức 11 đợt hoạt động trên các vùng biển xa. Riêng trong đợt thứ 11 diễn ra từ ngày 8-9 đến 13-10-2026, các lực lượng của Vùng đã phối hợp nắm tình hình, duy trì tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia-Malaysia và khu vực mở rộng, mỗi ngày ghi nhận khoảng 200-350 lượt tàu cá Việt Nam hoạt động tại vùng biển tiếp giáp nước ngoài. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát, đối chiếu danh sách tàu cá hoạt động trên biển; tiếp nhận thông tin về tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) để liên hệ, kiểm tra, xác minh. Đồng thời, phối hợp liên hệ với chủ tàu trên bờ để vận động, nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Công tác tuyên truyền của Vùng CSB 3 được triển khai bằng nhiều hình thức, gắn với kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Các lực lượng đã thực hiện 3.935 lượt tuyên truyền qua máy liên lạc nghề cá cho 1.902 tàu với 14.378 thuyền viên; tuyên truyền trực tiếp cho 500 lượt tàu với 3.500 thuyền viên; tặng gần 500 lá cờ Tổ quốc và cấp phát 1.500 tờ rơi pháp luật.