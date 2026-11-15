Điểm tựa an sinh xã hội cho người nghèo ở khu vực biên giới biển

Trung tá Đinh Văn Khén trao tặng học bổng, sách vở và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Tá

Chung tay sẻ chia, lan tỏa yêu thương

Khu vực biên giới biển do Đồn Biên phòng Khánh Hội phụ trách là địa bàn có cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ. Cuộc sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn do sinh kế phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nguồn lợi thủy sản... Đặc biệt, những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.

Trung tá Đinh Văn Khén, Chính trị viên Đồn Biên phòng Khánh Hội chia sẻ: “Thấu hiểu những khó khăn đó của người dân, đơn vị đã chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội. Từ việc khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ gia đình đến vận động nguồn lực, tổ chức tặng quà, hỗ trợ sinh kế, tặng nhà..., mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu giúp đỡ đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả”.

“Thời gian tới, Đồn Biên phòng Khánh Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” - Trung tá Đinh Văn Khén cho biết.

Nổi bật trong công tác an sinh xã hội thời gian qua, đó là Đồn Biên phòng Khánh Hội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Khánh Lâm vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách với các hoạt động như: Hỗ trợ trên 10.000 cây giống để trồng rừng ổn định sinh kế, tặng 27 giếng nước ngọt nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sạch, nhất là trong mùa khô. Bên cạnh đó, xây dựng 1 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng 19 suất quà động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình trên địa bàn. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Khánh Hội và doanh nghiệp tặng những phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, tiền mặt và vật dụng phục vụ sinh hoạt. Tổng kinh phí các hoạt động từ đầu năm 2026 đến nay là trên 450 triệu đồng...

Đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Tuy giá trị không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đối với cộng đồng.

Hướng đến hỗ trợ lâu dài, ổn định sinh kế bền vững

Xác định công tác an sinh xã hội không chỉ dừng lại ở những phần quà hỗ trợ trước mắt, Đồn Biên phòng Khánh Hội tiếp tục phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương nghiên cứu triển khai những mô hình hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của người dân. Trong đó, chú trọng vận động nguồn lực hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho các hộ nghèo có phương tiện sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường; đồng thời chăm lo các gia đình chính sách, người già neo đơn và những trường hợp gặp khó khăn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Khánh Hội bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho bà Phạm Thị Đượm. Ảnh: Hoàng Tá

Bà Phạm Thị Đượm, ngụ tại ấp 14, xã Khánh Lâm, chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, đang nuôi 3 cháu nhỏ trong độ tuổi ăn học, có một cháu bị bệnh hiểm nghèo phải truyền máu hằng tháng, kinh tế gia đình phụ thuộc vào con trai làm thợ hồ. Căn nhà cũ trước đây đã xuống cấp, mỗi khi mưa gió, tôi đều lo lắng. Nay được Đồn Biên phòng Khánh Hội phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm biên cương”, gia đình tôi vô cùng xúc động. Có được căn nhà mới, gia đình tôi không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão, cuộc sống cũng ổn định hơn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp chúng tôi có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.

Để các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, đơn vị chú trọng công tác rà soát, lựa chọn đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch trong tiếp nhận và phân phối nguồn hỗ trợ. Việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cũng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tránh trùng lặp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Khánh Hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới đồng hành giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương.

Những hoạt động phối hợp chăm lo người nghèo của Đồn Biên phòng Khánh Hội và các doanh nghiệp là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc. Mỗi phần quà được trao, mỗi hoàn cảnh được sẻ chia đều góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Hội đang cùng các doanh nghiệp góp sức nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo nền tảng quan trọng xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng ổn định và phát triển.