Điểm trường mầm non xuất hiện nhiều vết nứt, cô trò nơm nớp lo sập

Vết nứt chằng chịt, nền nhà sụt lún

Trường Mầm non Yên Thắng hiện có 5 điểm trường, trong đó điểm trường bản Vặn là nơi học tập của hơn 80 trẻ mầm non, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái.

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, cô Lê Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng cho biết, dãy nhà 3 phòng học tại điểm trường bản Vặn được đưa vào sử dụng từ khoảng đầu năm học 2017-2018. Sau cơn bão số 5 năm 2025, công trình xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như sụt móng, nứt tường. Nhiều vị trí trong khu vực lớp học và các công trình phụ trợ có những vết nứt kéo dài.

Trường Mầm non Yên Thắng tại điểm lẻ bản Vặn đã có dấu nứt tường, sụt tường phần sát móng.

Không chỉ dãy nhà 3 phòng, dãy nhà 2 phòng tại điểm trường cũng đã được đưa vào sử dụng trong thời gian dài và có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Do nền nhà bị hư hỏng, sút lún nhà trường đã phải tiến hành lát lại nền. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhà trường, tình trạng thấm nước vẫn còn tồn tại.

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại điểm trường bản Vặn, những dấu hiệu xuống cấp của công trình có thể nhận thấy tại nhiều vị trí trong khu vực phòng học và các hạng mục phụ trợ. Tại dãy nhà 3 phòng học, trên các mảng tường xuất hiện nhiều vết nứt với kích thước và chiều dài khác nhau. Có vị trí, vết nứt chạy dọc theo tường; có nơi các đường nứt kéo dài theo phương ngang, tạo thành những đường rạn khá rõ trên bề mặt.

Đặc biệt, bên trong phòng học, các vết nứt xuất hiện ngay tại không gian sinh hoạt, vui chơi và học tập hằng ngày của trẻ. Dù chưa có kết luận của cơ quan chuyên môn về nguyên nhân cũng như mức độ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, việc tường xuất hiện nhiều vết nứt khiến giáo viên, phụ huynh không khỏi bất an, nhất là trong những ngày mưa lớn.

Được biết, nhà trường đã báo cáo lên UBND xã về tình trạng này từ năm ngoái. Chính quyền xã cũng đã nhiều lần xuống kiểm tra, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án xử lý cụ thể.

Vết nứt chằng chịt ở nhiều vị trí.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng, điều nhà trường lo nhất hiện nay là nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và trẻ, nếu công trình tiếp tục xuống cấp trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

“Những hôm mưa lớn, giáo viên và phụ huynh học sinh đều rất lo. Chúng tôi không dám lơ là vì không biết công trình có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Hiện nhà trường vẫn chưa có phương án nào khác để bảo đảm an toàn nếu thời tiết diễn biến bất thường. Những hôm mưa bão, nhà trường đành phải cho các con nghỉ học”, cô Phượng chia sẻ.

Phụ huynh thấp thỏm mỗi khi đưa con đến trường

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, tình trạng xuống cấp tại điểm trường bản Vặn khiến họ rất lo lắng, bất an mỗi khi cho con đến trường. Anh Lò Văn Lượng, phụ huynh có con đang học lớp 3-4 tuổi tại điểm trường cho biết gia đình anh lo lắng, nhất là các cháu còn nhỏ, chưa có khả năng nhận biết và tự xử lý khi xảy ra sự cố.

“Đặc trưng miền núi vào mùa mưa bão dễ bị sạt lở, từ những vết nứt chằng chịt trên tường, chúng tôi cứ nơm nớp lo sợ trường sập. Mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá cụ thể để có phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho các cháu”, anh Lượng chia sẻ.

Ngay trong khu vực học tập của các em nhỏ cũng xuất hiện nhiều vết nứt dài.

Điểm trường bản Vặn nằm tại khu vực có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Ngôi bản này cũng là địa bàn từng chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở sau bão số 5 năm 2025, cơ quan chức năng đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ tả suối Vặn, đoạn qua khu dân cư bản Vặn. Khu vực này cách điểm trường mầm non khoảng 600m.

Việc khu vực từng xảy ra sạt lở, chịu tác động của mưa lũ càng làm gia tăng những lo ngại về an toàn đối với các công trình dân sinh, trong đó có cơ sở trường học.

Trường Mầm non Yên Thắng, điểm lẻ bản Vặn chủ yếu học sinh đồng bào dân tộc Thái sinh sống.

Đại diện UBND xã Yên Thắng cho biết, địa phương cũng đang rất lo lắng trước tình trạng xuống cấp của công trình, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão. Lãnh đạo xã đã nhiều lần vào khu điểm trường để khảo sát, nắm tình hình xuống cấp của công trình và tìm phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho công tác dạy và học tại điểm trường lẻ này.

Trước mắt, trong khi chờ phương án xử lý lâu dài, việc có giải pháp bảo đảm an toàn cho cô và trẻ khi xảy ra mưa lớn, giông lốc là điều cần được tính đến, tránh để nỗi lo của giáo viên, phụ huynh trở thành sự cố đáng tiếc.