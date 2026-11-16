Điểm trường không nằm trong ấp dân tộc thiểu số, giáo viên có được hưởng phụ cấp 60%?

Gửi phản ánh đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), bà K.T.L.T, giáo viên Trường Tiểu học Song Lộc A, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang công tác tại điểm trường Khánh Lộc, thuộc ấp Phú Khánh.

Theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29.1.2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, xã Song Lộc thuộc xã khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, trong 10 ấp thuộc vùng dân tộc thiểu số của xã, ấp Phú Khánh không có tên trong danh sách.

Vừa qua, khi thực hiện rà soát chế độ theo Nghị định số 182/2026/NĐ-CP ngày 22.5.2026 của Chính phủ, bà được thông báo chỉ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 45%.

Từ thực tế này, bà đặt câu hỏi liệu mức phụ cấp 60% được áp dụng đối với toàn bộ giáo viên giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học đóng trên địa bàn xã khu vực II hay chỉ dành cho giáo viên trực tiếp công tác tại những điểm trường nằm trong các ấp thuộc vùng dân tộc thiểu số.

Điểm trường ngoài ấp dân tộc thiểu số, giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp 60%.

Trả lời phản ánh của công dân, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, theo điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 182/2026/NĐ-CP ngày 22.5.2026 của Chính phủ, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 60% được áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học đóng trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới theo quy định.

Đối chiếu với danh sách xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29.1.2026, xã Song Lộc thuộc xã khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vì vậy, căn cứ quy định hiện hành, nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học công lập đóng trên địa bàn xã Song Lộc thuộc đối tượng được áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 60%.

Đáng chú ý, việc điểm trường đặt tại ấp không thuộc danh sách ấp dân tộc thiểu số không làm thay đổi căn cứ xác định địa bàn cấp xã để áp dụng mức phụ cấp này.

Đối với trường hợp bà K.T.L.T đang trực tiếp giảng dạy tại điểm trường Khánh Lộc thuộc Trường Tiểu học Song Lộc A, nếu thông tin về vị trí công tác và địa bàn như phản ánh là chính xác, bà thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 60%.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị công dân liên hệ với cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương để được rà soát, thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đúng quy định.