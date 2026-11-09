Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 9/11: Hà Nội tăng vốn đầu tư dự án đường 70 lên hơn 8.100 tỷ đồng

Hà Nội tăng vốn đầu tư dự án đường 70 lên hơn 8.100 tỷ đồng

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70, đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp.

Hà Nội tăng vốn đầu tư dự án đường 70 lên hơn 8.100 tỷ đồng.

Theo đó, tổng mức đầu tư toàn dự án được điều chỉnh từ gần 5.485 tỷ đồng lên gần 8.127 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện năng lực kết nối giao thông khu vực phía Nam Hà Nội, góp phần giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị dọc tuyến.

TP HCM đề xuất hỗ trợ bồi thường đến 100% cho nhà đất mua bán giấy tay

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết về cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đáng chú ý, người mua nhà, đất bằng giấy tay từ sau ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024 có thể được hỗ trợ từ 28% đến 100% giá đất bồi thường.

Theo dự thảo, người trực tiếp sử dụng nhà, đất nhận chuyển nhượng, tặng cho bằng giấy tay được xem xét hỗ trợ tương đương mức bồi thường hoặc hỗ trợ về đất, nhưng không vượt quá quyền lợi của chủ sử dụng hợp pháp ban đầu và không tính trùng trên cùng diện tích.

Đối với đất phi nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận, sử dụng ổn định, không tranh chấp và không vi phạm pháp luật, mức hỗ trợ được xác định theo thời điểm sử dụng: 100% nếu sử dụng trước ngày 15/10/1993; 80% từ ngày 15/10/1993 đến trước 1/7/2004; 60% từ ngày 1/7/2004 đến trước 1/7/2014 và 40% từ ngày 1/7/2014 đến trước 1/8/2024. Trường hợp đất có vi phạm hoặc lấn chiếm sông, kênh, rạch, tỷ lệ hỗ trợ tương ứng giảm còn 70%, 56%, 42% và 28%.

TP HCM đề xuất hỗ trợ bồi thường đến 100% cho nhà đất mua bán giấy tay.

Với đất nông nghiệp, mức hỗ trợ là 100% giá đất nếu không vi phạm và 70% nếu có vi phạm. Nhà ở, công trình xây dựng không phép hoặc sai phép trước ngày 1/8/2024 cũng được xem xét hỗ trợ từ 50% đến 100% giá trị xây dựng mới.

Dự thảo dự kiến trình HĐND TP HCM vào tháng 12/2026, áp dụng đối với các dự án hoặc diện tích đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường trước ngày nghị quyết có hiệu lực. Chính sách được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhất là tại các khu vực có nhiều giao dịch nhà đất bằng giấy tay như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và quận 12 cũ.

Ninh Bình xác minh vụ đấu giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m²

UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh việc 11 lô đất được trả giá bất thường từ 850 triệu đồng đến gần 1,5 tỷ đồng/m² tại phiên đấu giá ngày 7/11.

Phiên đấu giá do UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng tổ chức, gồm 70 lô đất tại khu vực xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ. Các lô đất có diện tích từ 110-200 m², tổng giá khởi điểm gần 72,9 tỷ đồng. Có 73 người tham gia đấu giá.

Đáng chú ý, lô đất ký hiệu LK-015, diện tích 120 m², có giá khởi điểm gần 9,2 triệu đồng/m² nhưng được trả lên tới 1,468 tỷ đồng/m². Trong khi đó, theo khảo sát của địa phương trước phiên đấu giá, giá đất tại khu vực này chỉ khoảng 17-20 triệu đồng/m².

Lãnh đạo UBND xã Lý Nhân cho biết, việc trả giá cao bất thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ tài sản và những người có nhu cầu mua đất thực sự. Địa phương đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân và các dấu hiệu bất thường tại phiên đấu giá.

Quảng Ngãi bố trí 2.047 tỷ đồng làm cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua nghị quyết bố trí 2.047 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. Đây là nguồn vốn nhằm đáp ứng điều kiện để Trung ương xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 52.000 tỷ đồng, chiều dài 136 km, điểm đầu kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm, điểm cuối giao cao tốc Bắc - Nam phía Tây tại xã Đăk Hà. Tuyến đường đi qua 13 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi.

Trong giai đoạn đầu, dự án dự kiến triển khai đoạn Km0-Km132, chia thành hai dự án thành phần gồm xây lắp và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổng nhu cầu vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư toàn tuyến khoảng 3.796 tỷ đồng. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 1.454 ha đất, ảnh hưởng đến 896 trường hợp, trong đó có 246 hộ phải tái định cư.

Theo phương án sơ bộ, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi tham gia 2.047 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngày 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đề xuất Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án này.