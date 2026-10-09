Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 9/10: Hải Phòng thí điểm 10 dự án nhà ở thương mại, vốn hơn 11.300 tỷ đồng

Hải Phòng thí điểm 10 dự án nhà ở thương mại, vốn hơn 11.346 tỷ đồng

UBND TP Hải Phòng chấp thuận cho 6 doanh nghiệp bất động sản thí điểm triển khai 10 dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024, với tổng diện tích hơn 61 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến trên 11.346 tỷ đồng.

Theo thông báo ngày 8/10, các dự án tập trung tại các phường Gia Viên, Đồ Sơn, Hồng An và Hải An. Trong đó, 9 khu đất do tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng, một khu đất thuộc trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn có 3 dự án trong danh mục. Lớn nhất là khu đô thị phức hợp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn, diện tích hơn 41 ha, vốn đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2032. Các dự án khác gồm chung cư cao cấp Hoàng Gia, tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ và các khu nhà ở thương mại tại Hải An, Hồng An.

Hải Phòng thí điểm 10 dự án nhà ở thương mại, vốn hơn 11.346 tỷ đồng.

UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc chấp thuận thí điểm là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, không đồng nghĩa dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đất đai hoặc đủ điều kiện khởi công.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công khai danh mục, hướng dẫn thủ tục và rà soát các khu đất đủ điều kiện bổ sung. Nghị quyết 171/2024 mở rộng cơ chế phát triển nhà ở thương mại trên đất doanh nghiệp đang sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng, góp phần tháo gỡ vướng mắc về tiếp cận quỹ đất cho doanh nghiệp bất động sản.

TP HCM đề xuất tiêu chí riêng cho khu công nghiệp sinh thái

TP HCM đang lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chí, chính sách chuyển đổi khu, cụm công nghiệp sang mô hình sinh thái từ ngày 6/10 đến 6/11, với nhiều yêu cầu cụ thể hơn về sử dụng năng lượng, hạ tầng và giảm phát thải.

Theo dự thảo, khu công nghiệp sinh thái thành lập mới phải dành 28% quỹ đất cho cây xanh, giao thông và hạ tầng chung, cao hơn mức 25% hiện hành; sử dụng tối thiểu 10% điện năng lượng tái tạo, trang bị mạng 5G, IoT và công khai dữ liệu quan trắc môi trường tại cổng chính.

Yêu cầu liên kết cộng sinh công nghiệp cũng được nâng lên, bao gồm trao đổi đầu vào, đầu ra; dùng chung hạ tầng sản xuất và dịch vụ kinh doanh. Với doanh nghiệp sinh thái, dự thảo yêu cầu áp dụng ít nhất 3 giải pháp, mỗi giải pháp tiết kiệm tối thiểu 2% tài nguyên hoặc giảm 2% phát thải trên một đơn vị sản phẩm so với 12 tháng trước.

Dự thảo đồng thời đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp phép theo hướng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương, đồng thời ngân sách thành phố chi trả phí thuê chuyên gia thẩm định.

Việc xây dựng tiêu chí riêng nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu ESG, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

TP HCM hiện có 58 khu chế xuất, khu công nghiệp và 26 cụm công nghiệp, thu hút 5.380 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 79 tỷ USD. Chuyển đổi sang mô hình sinh thái được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và duy trì sức hấp dẫn đầu tư của thành phố.

Ninh Bình rà soát, xử lý 505 bến, bãi ven sông chưa được cấp phép

Ninh Bình đang tổng rà soát, xử lý hàng trăm bến, bãi tập kết, bốc xếp vật liệu ven sông chưa bảo đảm điều kiện pháp lý, nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn đê điều và hành lang thoát lũ.

Theo kết quả kiểm tra của Tổ công tác liên ngành, trong 565 chủ bến, bãi được rà soát, có 505 bến, bãi chưa có quyết định cấp phép; 13 bến, bãi đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận nhưng chưa được cấp phép, 41 bến, bãi hoạt động chưa đúng nội dung cấp phép. Chỉ 6 bến, bãi hoạt động đúng quy định.

Ninh Bình rà soát, xử lý 505 bến, bãi ven sông chưa được cấp phép.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phân loại từng trường hợp, xây dựng lộ trình xử lý, yêu cầu chủ bến, bãi tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển vật liệu và hoàn trả mặt bằng. Các trường hợp không chấp hành sẽ bị lập hồ sơ cưỡng chế; hành vi tái phạm được chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tại phường Tây Hoa Lư, trong 12 trường hợp có công trình, hoạt động liên quan đến phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông và hành lang thoát lũ, lực lượng chức năng đã xử lý, giải tỏa 8 trường hợp, 4 trường hợp còn lại đang tiếp tục được xử lý. Địa phương cũng đã xử phạt tổng cộng 150 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành từ ngày 1/7 để kiểm tra, xử lý các vi phạm. Công tác rà soát không chỉ tập trung vào hoạt động bến, bãi mà còn làm rõ sai phạm về đất đai, khoáng sản, môi trường, giao thông đường thủy và công trình thủy lợi.

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc cho 18 dự án BT

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 10/2026 của UBND tỉnh ngày 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng cho biết, địa phương đang quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 18 dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) còn vướng mắc.

Trong đó, 3 dự án liên quan các tuyến đường, nút giao kết nối sân bay Nha Trang và nút giao Ngọc Hội đang được rà soát phương án xử lý theo bản án của tòa án. Do quỹ đất sân bay Nha Trang chưa được Bộ Quốc phòng bàn giao, tỉnh kiến nghị thực hiện thủ tục bàn giao để có cơ sở xử lý quỹ đất hoàn vốn.

Với 4 dự án sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư, địa phương đã hoàn thành hai bước gồm thống nhất phương án xử lý và xác định giá trị dự án, khoản tiền phát sinh do chậm thanh toán.

Đối với 10 dự án sử dụng quỹ đất thanh toán, 3 dự án đã được thống nhất chuyển sang thanh toán bằng ngân sách nhà nước và đang triển khai thủ tục ký phụ lục hợp đồng. Trong 7 dự án còn lại, một số dự án đã đủ điều kiện hoặc đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để ký phụ lục hợp đồng; các trường hợp chưa thống nhất phương án xử lý tiếp tục được rà soát theo quy định.

Riêng tuyến đường phía tây bán đảo Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát toàn diện, làm việc với nhà đầu tư để xác định việc tiếp tục hay dừng thực hiện theo Nghị quyết số 16.

Quảng Ninh thúc tiến độ tổ hợp nghỉ dưỡng gần 25.000 tỷ đồng ở Vân Đồn

Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn hoàn thiện tiến độ chi tiết trước ngày 15/10, tổ chức khởi công ngay khi đủ điều kiện.

Theo kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh, dự án do Công ty Đầu tư địa ốc Hải Đăng, thành viên HDMon Holdings, làm chủ đầu tư, có quy mô gần 300 ha tại đặc khu Vân Đồn, tổng vốn gần 25.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh thúc tiến độ tổ hợp nghỉ dưỡng gần 25.000 tỷ đồng ở Vân Đồn.

Đến đầu tháng 10, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 300 ha, không còn vướng mắc pháp lý. Tuy nhiên, một số thủ tục về giao, cho thuê đất, khai thác mỏ vật liệu san lấp, báo cáo nghiên cứu khả thi và xử lý chi phí giải phóng mặt bằng vẫn chậm tiến độ.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt hạng mục lấn biển khoảng 20 ha, đồng thời xử lý khoản chi phí bồi thường gần 149 tỷ đồng do nhà đầu tư chi trả trước ngày 20/10. Chủ đầu tư cũng phải hoàn thiện thủ tục khai thác các mỏ vật liệu phục vụ dự án.

Theo quy hoạch, Monbay Vân Đồn gồm khoảng 500 căn nhà thấp tầng, hơn 2.600 căn hộ chung cư và 606 căn nhà ở xã hội. Khi hoàn thành, dự án dự kiến phục vụ khoảng 3.000 khách lưu trú mỗi ngày và 9.800 cư dân.

Dự án có thời hạn khai thác 70 năm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030, được kỳ vọng bổ sung nguồn cung lưu trú, nhà ở và dịch vụ du lịch tại Vân Đồn.