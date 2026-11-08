Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 8/11: Thông qua đề án điều chỉnh hơn 4.000 ha đất giữa Hà Nội và Phú Thọ

Giá nhà liền thổ Hà Nội lên 268 triệu đồng/m², thanh khoản suy giảm

Thị trường nhà liền thổ Hà Nội quý III/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá sơ cấp bình quân tăng 11% so với quý trước, lên 268 triệu đồng/m², trong khi lượng giao dịch giảm 3%, còn 167 căn.

Nguồn cung mới đạt khoảng 170 sản phẩm, giảm 40% theo quý; khu vực ngoại thành tiếp tục chiếm ưu thế với khoảng 75% lượng mở bán. Giá tăng chủ yếu do cơ cấu nguồn cung tập trung nhiều hơn tại các khu vực có mặt bằng giá cao như Nam Từ Liêm và Tây Hồ, thay vì phản ánh xu hướng tăng đồng đều trên toàn thị trường.

Thanh khoản thấp cho thấy người mua và nhà đầu tư thận trọng, ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng và tiện ích đồng bộ. Thời gian tới, nguồn cung dự kiến tiếp tục dịch chuyển ra ngoại thành, gắn với xu hướng phát triển đô thị đa trung tâm của Hà Nội.

Chính phủ thông qua đề án điều chỉnh hơn 4.000 ha đất giữa Hà Nội và Phú Thọ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị quyết số 351 về việc thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Chính phủ thông qua đề án điều chỉnh hơn 4.000 ha đất giữa Hà Nội và Phú Thọ.(Ảnh minh họa)

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ, đồng thời chuẩn bị tài liệu và giải trình các vấn đề phát sinh trong quá trình xem xét.

Trước đó, ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội đã tán thành phương án tiếp nhận 4.006,38 ha đất và 1.057 người (243 hộ) từ Phú Thọ. Diện tích này gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Phạm vi điều chỉnh liên quan đến xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ; phần diện tích sau điều chỉnh được bổ sung vào xã Ba Vì và xã Yên Xuân của Hà Nội.

Ngày 5/11, Quốc hội khóa XVI đã đồng ý bổ sung nội dung xem xét điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ vào chương trình Kỳ họp thứ Hai.

Phú Quốc dự kiến cưỡng chế khu nghỉ dưỡng Ocean Bay xây dựng trái phép từ ngày 16/11

Chính quyền đặc khu Phú Quốc dự kiến cưỡng chế các công trình vi phạm tại khu nghỉ dưỡng Ocean Bay từ ngày 16-18/11, sau nhiều lần vận động chủ cơ sở tự tháo dỡ nhưng chưa khắc phục dứt điểm.

Ngày 7/11, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết đã tổ chức vận động ông L.T.Đ., chủ cơ sở Ocean Bay tại khu vực bãi Ông Lang, tự tháo dỡ công trình vi phạm và khôi phục hiện trạng đất.

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16-18/11. Chính quyền yêu cầu cơ sở dừng tiếp nhận khách mới từ ngày 7/11, hỗ trợ khách đang lưu trú tìm nơi ở khác và khẩn trương giải phóng mặt bằng.

Chủ cơ sở cam kết ngừng nhận khách mới nhưng đề nghị được tháo dỡ theo lộ trình do khu nghỉ dưỡng có 42 căn nhà gỗ, nhiều căn cao khoảng 10 m cùng hệ thống nội thất giá trị lớn.

Tuy nhiên, đoàn công tác không chấp thuận đề xuất này, cho biết chính quyền đã nhiều lần vận động, gia hạn thời gian để chủ cơ sở tự khắc phục nhưng tiến độ vẫn kéo dài. Nếu không chấp hành, địa phương sẽ ngừng cung cấp điện, nước và tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Đà Nẵng dự kiến phát triển 10.400 căn hộ cho thuê đến năm 2030

Theo đề án vừa được UBND thành phố ban hành, nguồn vốn thực hiện gồm khoảng 541 tỷ đồng đầu tư công, 626,8 tỷ đồng từ tài chính công đoàn, 4.660 tỷ đồng từ Quỹ Nhà ở thành phố và 5.740 tỷ đồng vốn doanh nghiệp.

Trong tổng số căn hộ dự kiến, doanh nghiệp đầu tư 5.524 căn, Quỹ Nhà ở thành phố 3.050 căn, vốn đầu tư công 1.091 căn và nguồn tài chính công đoàn 735 căn.

Một số dự án đáng chú ý gồm nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 với 650 căn; dự án gắn với Khu công nghiệp Chu Lai quy mô 1.300 căn; nhà ở xã hội thiết chế công đoàn Điện Nam - Điện Ngọc với 1.100 căn.

Thành phố sẽ ưu tiên vốn đầu tư công cho các dự án cải tạo, chuyển đổi công năng thành nhà ở xã hội cho thuê, đồng thời đẩy nhanh phát triển nhà lưu trú công nhân và khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Mục tiêu 10.400 căn hộ của Đà Nẵng cao hơn chỉ tiêu 5.910 căn được Chính phủ giao trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát quy mô, danh mục và tiến độ dự án theo nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Sunshine Group tham gia phát triển một phần khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La, doanh nghiệp thuộc Sunshine Group, nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây từ Công ty TNHH Phát triển THT.

(Ảnh minh họa)

Theo Quyết định số 6116/QĐ-UBND ngày 6/11/2026, UBND TP Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La trở thành nhà đầu tư nhận chuyển nhượng một phần dự án Starlake Tây Hồ Tây. Bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Phát triển THT, doanh nghiệp thuộc sở hữu của Daewoo Engineering & Construction (Daewoo E&C).

Xuân La được thành lập năm 2016, hiện là công ty con của Công ty CP Phát triển Sunshine Homes. Doanh nghiệp này do Sunshine Homes nắm giữ 97% vốn và là chủ đầu tư tổ hợp Sunshine Capital Tay Thang Long, gồm các sản phẩm biệt thự, shophouse trên đại lộ Tây Thăng Long.

Việc Xuân La tham gia dự án Starlake đánh dấu thêm sự hiện diện của Sunshine Group tại khu vực phía Tây Hà Nội. Trước đó, tập đoàn này đã phát triển nhiều dự án tại Khu đô thị quốc tế Ciputra, nằm gần Starlake, như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble Palace Tay Ho, NobleX West Lake Ha Noi, Sunshine River Park, Sunshine Empire, Sunshine City, Sunshine Riverside và Sunshine Golden River.