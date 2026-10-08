Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 8/10: TP HCM sắp đấu giá 5 lô đất với 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

TP HCM sắp đấu giá 5 lô đất với 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

UBND TP HCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cùng công trình, tài sản gắn liền với đất tại 5 lô thuộc khu tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Dự kiến, các lô đất sẽ được đấu giá trong tháng 10.

Năm lô gồm 1.K7.9.HH (R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5), với tổng cộng 3.790 căn hộ. Các công trình đã hoàn thành từ năm 2015.

Phương án đấu giá bao gồm không chỉ quyền sử dụng đất mà cả công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất được hình thành từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

TP HCM sắp đấu giá 5 lô đất với 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm.

Theo UBND TP HCM, giá khởi điểm quyền sử dụng đất cùng giá trị công trình, tài sản trên đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại thời điểm tổ chức đấu giá.

Việc đưa 5 lô đất cùng hàng nghìn căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm ra đấu giá được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả quỹ tài sản công đã hoàn thành nhưng chưa được sử dụng phù hợp.

Bệnh viện gần 170 tỷ đồng ở Huế chờ kết quả điều tra

Liên quan Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam (Bệnh viện đa khoa Chân Mây) gần như bỏ hoang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố từng có chủ trương chuyển giao bệnh viện từ Sở Y tế cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy Huế yêu cầu chỉ thực hiện chuyển giao sau khi có kết luận của cơ quan điều tra và xử lý dứt điểm các nội dung liên quan. Hiện hồ sơ thanh tra đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế để điều tra, làm rõ. Thành phố sẽ căn cứ kết quả điều tra để tiếp tục xử lý và triển khai phương án vận hành bệnh viện.

Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 169 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng đến nay chưa hoàn thành quyết toán. Thanh tra TP Huế xác định nhiều gói thầu thiếu hồ sơ, tài liệu; một số công trình, hạng mục khai thác kém hiệu quả.

Đáng chú ý, nhiều thiết bị y tế trị giá hàng tỷ đồng được đầu tư từ ngân sách nhưng sử dụng rất hạn chế hoặc để lâu không sử dụng, trong khi một số hạng mục công trình xuống cấp sau thời gian dài hoạt động cầm chừng.

TP HCM yêu cầu doanh nghiệp địa ốc khai báo dự án qua VNeID

Sở Xây dựng TP HCM vừa đề nghị các chủ đầu tư dự án và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thiết lập tài khoản VNeID để thực hiện báo cáo, công khai thông tin trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

TP HCM yêu cầu doanh nghiệp địa ốc khai báo dự án qua VNeID.

Theo yêu cầu, tài khoản doanh nghiệp phải được định danh điện tử qua ứng dụng VNeID để đăng nhập, cập nhật và báo cáo thông tin dự án. Các chủ đầu tư, sàn giao dịch đồng thời phải công khai những hồ sơ pháp lý quan trọng, gồm quyết định giao đất, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và văn bản xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Mỗi chủ đầu tư và sàn giao dịch được cấp 2 tài khoản để thực hiện cập nhật, báo cáo. Trường hợp doanh nghiệp triển khai nhiều dự án, cơ quan chức năng có thể cấp thêm tài khoản. Các doanh nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản được cấp một tài khoản.

Việc gắn thông tin dự án với tài khoản định danh điện tử nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tăng khả năng kiểm chứng thông tin và hồ sơ pháp lý của các dự án trên thị trường.

Nhiều tỉnh chậm xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương vẫn chậm trong khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Đáng chú ý, hơn 500 cơ sở nhà, đất chưa được xử lý triệt để tại các địa phương như Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hưng Yên.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản công, khắc phục tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Trước tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản công, khắc phục tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Đặc biệt, các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng được cơ quan thanh tra chỉ ra phải được xử lý ngay. Thủ tướng yêu cầu không đặt thêm các điều kiện, thủ tục hoặc yêu cầu xin ý kiến lòng vòng gây cản trở quá trình xử lý.

Các địa phương phải tiếp nhận kịp thời nhà, đất dôi dư được chuyển giao; rà soát, phê duyệt phương án xử lý đối với từng cơ sở đủ điều kiện và tổ chức khai thác ngay.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng chây ỳ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây khó khăn, nhũng nhiễu hoặc trục lợi trong quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Quảng Trị rà soát 82 dự án nhà ở, khu đô thị

Quảng Trị hiện có 82 dự án khu dân cư, khu đô thị và nhà ở xã hội sử dụng vốn ngoài ngân sách đang triển khai. Tỉnh đang rà soát từng dự án để tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, tài chính và hạ tầng.

Tại buổi làm việc ngày 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Phan Phong Phú yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung rà soát tiến độ, xử lý khó khăn tại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và khu dân cư nông thôn.

Trong số 82 dự án, Sở Tài chính theo dõi 23 dự án, Sở Xây dựng theo dõi 42 dự án; 17 dự án còn lại thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, 23 dự án do Sở Tài chính theo dõi nhìn chung triển khai chậm. Trong đó, 9 dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và thủ tục chuẩn bị đầu tư, có khả năng thi công trong năm 2026; 14 dự án còn lại đang tiếp tục giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục.

Với 42 dự án do Sở Xây dựng theo dõi, 25 dự án đã triển khai thi công, 12 dự án đang bàn giao mặt bằng sơ bộ và 5 dự án trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.