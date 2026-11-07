Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 7/11: Hà Nội xử lý 300 dự án chậm triển khai

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 300 dự án chậm triển khai trong tháng 11

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai trong tháng 11/2026, đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án không đáp ứng yêu cầu tiến độ.

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11, Hà Nội đã xử lý dứt điểm 143/300 dự án chậm triển khai; 157 dự án còn lại đã được xác định phương án xử lý cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát tiến độ, trách nhiệm của từng chủ đầu tư và nhà thầu. Đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng chủ đầu tư vẫn không triển khai, thành phố sẽ thực hiện thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

TP HCM giao 4 lô đất gần 43.000 m² tại Thủ Thiêm thanh toán hợp đồng BT

UBND TP HCM vừa quyết định giao 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) dự án cầu Thủ Thiêm 2, nay là cầu Ba Son.

TP HCM giao 4 lô đất gần 43.000 m² tại Thủ Thiêm thanh toán hợp đồng BT.

Tổng diện tích 4 lô đất gần 43.000 m², gồm lô 6-2 rộng 9.130,5 m²; lô 6-5 rộng 10.572,6 m²; lô 6-6 rộng 5.874,4 m² và lô 6-7 rộng 17.386,8 m². Các khu đất có mục đích sử dụng xây dựng chung cư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Việc giao đất được thực hiện theo cơ chế đặc thù, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất, trong khi Sở Tài chính chịu trách nhiệm thanh toán, quyết toán hợp đồng BT, bảo đảm đối chiếu giá trị hợp đồng với giá trị quỹ đất, tránh thất thoát tài sản công.

Hà Nội dự kiến di dời cư dân khỏi 246 căn hộ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

UBND phường Định Công dự kiến di dời cư dân tại 246 căn hộ thuộc 4 tòa chung cư CT11, CT12A, CT12B và CT12C tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ để xử lý các vi phạm trong quá trình đầu tư, sử dụng công trình.

Hà Nội dự kiến di dời cư dân khỏi 246 căn hộ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Theo kế hoạch, các vi phạm chủ yếu liên quan việc sử dụng sai công năng diện tích tại các tòa nhà. Cụ thể, một số diện tích vốn được quy hoạch làm khu thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng từ tầng 2 đến tầng 4 đã bị chuyển đổi thành căn hộ để ở.

UBND phường Định Công đang triển khai kế hoạch xử lý các vi phạm tại những dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Việc di dời cư dân được đặt ra nhằm khôi phục công năng sử dụng theo quy hoạch, bảo đảm các yêu cầu về quản lý, vận hành và an toàn công trình.

Đà Nẵng mở bán 104 căn nhà ở xã hội với giá gần 6,4 triệu đồng/m²

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư An Hòa - Sun Home, đường Vân Đồn, phường Sơn Trà.

Đợt mở bán gồm 104 căn hộ thuộc tòa SH2, với giá gần 6,4 triệu đồng/m². Căn hộ có diện tích từ 30-62 m², tương ứng tổng giá trị khoảng 192-396 triệu đồng mỗi căn.

Dự án do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời làm chủ đầu tư, gồm 3 khối chung cư SH1, SH2, SH3 với 347 căn nhà ở xã hội, 60 căn nhà ở thương mại và khu thương mại dịch vụ.

Đáng chú ý, đợt mở bán này dành cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dời, giải tỏa tại 3 khu chung cư xuống cấp gồm Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 2/12/2026 đến ngày 5/1/2027.