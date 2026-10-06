Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 6/10: Hà Nội siết chống rửa tiền qua giao dịch bất động sản

Khuyến cáo người dân không mua nhà ở xã hội qua trung gian

Từ vụ án lừa đảo tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có nhu cầu mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội cần đặc biệt cảnh giác với các tổ chức, cá nhân trung gian quảng cáo có thể bảo đảm “suất mua”, “suất nội bộ” hoặc “trúng 100%”.

Theo kết quả điều tra, hai bị can trong vụ án tại CT3 Kim Chung đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng mua được căn hộ, nhận tiền đặt cọc từ 200-400 triệu đồng mỗi căn rồi chiếm đoạt khoảng 64 tỷ đồng của hơn 152 khách hàng. Đáng chú ý, các đối tượng không có bất kỳ quan hệ, thỏa thuận hay ủy quyền nào với chủ đầu tư để nhận tiền của khách hàng.

Cơ quan chức năng khẳng định người dân chỉ nên tiếp nhận thông tin từ website của cơ quan quản lý và chủ đầu tư dự án. Tại Hà Nội, kế hoạch tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội được Sở Xây dựng công khai; chủ đầu tư cũng công bố thông tin và địa điểm tiếp nhận hồ sơ chính thức. Người có nhu cầu phải nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm được công bố, không thông qua tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch không được ủy quyền.

Khuyến cáo người dân không mua nhà ở xã hội qua trung gian.

Người dân cũng không nên chuyển tiền, đặt cọc hoặc cung cấp thông tin cá nhân chỉ dựa trên lời hứa về một “suất” mua nhà. Chủ đầu tư chỉ được huy động vốn, thu tiền ứng trước khi dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Nhà ở xã hội là chính sách an sinh, không có “đường tắt”. Vì vậy, người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin và tuyệt đối không giao dịch ngoài quy trình chính thức để tránh mất tiền oan.

Hà Nội siết chống rửa tiền qua giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và sàn giao dịch tăng cường kiểm soát giao dịch đáng ngờ, nhận diện khách hàng và kịp thời báo cáo dấu hiệu liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Theo đó, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ quy trình nhận biết, xác minh thông tin khách hàng, giấy tờ tùy thân, giấy phép kinh doanh và chủ sở hữu hưởng lợi; đồng thời rà soát khách hàng theo danh sách cảnh báo, danh sách đen trong nước và quốc tế.

Hà Nội đặc biệt lưu ý các giao dịch có dấu hiệu bất thường như thanh toán tiền mặt với giá trị lớn; bất động sản được chuyển nhượng qua lại nhiều lần trong thời gian ngắn nhưng không có lý do kinh tế rõ ràng; khách hàng từ chối cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi hoặc không quan tâm đến giá cả, phí giao dịch. Các trường hợp giá chuyển nhượng không phù hợp mặt bằng thị trường, giao dịch ủy quyền thiếu cơ sở pháp lý cũng cần được kiểm soát.

Doanh nghiệp được yêu cầu xây dựng quy trình nội bộ về phòng, chống rửa tiền, phân công nhân sự phụ trách, đào tạo định kỳ và lưu giữ hồ sơ nhận biết khách hàng, chứng từ giao dịch, báo cáo theo quy định.

Theo đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022, bất động sản đứng thứ 4 trong 17 lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền, ở mức cao. Hà Nội cho rằng, việc tăng cường kiểm soát sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường, hạn chế giao dịch bất thường và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản.

Huế quy hoạch tổ hợp thương mại, nhà ở tại vị trí đắc địa

Một tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở quy mô 18,26 ha vừa được UBND TP Huế phê duyệt quy hoạch chi tiết tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu, một trong những khu vực phát triển đô thị mới ở phía Nam thành phố.

Đáng chú ý, khu đất nằm tại vị trí có kết nối giao thông thuận lợi khi tiếp giáp hai trục đường lớn Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu, đồng thời phía Đông Bắc giáp sông Như Ý. Khu vực quy hoạch gồm hai phần nằm ở phía Tây Nam và Đông Bắc nút giao, tạo không gian đô thị kết hợp giữa nhà ở, thương mại, dịch vụ và cảnh quan mặt nước.

Khu đất nằm tại vị trí có kết nối giao thông thuận lợi khi tiếp giáp hai trục đường lớn Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu, đồng thời phía Đông Bắc giáp sông Như Ý.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 8.350 người, phát triển đa dạng loại hình nhà ở gồm nhà ở thương mại liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và các công trình hỗn hợp cao tầng. Hai công trình hỗn hợp HH-01 và HH-02 được xác định là điểm nhấn kiến trúc tại khu vực trung tâm, với chiều cao tối đa lần lượt 25 và 36 tầng.

Trong tổng diện tích 18,26 ha, đất ở chiếm khoảng 9,56 ha; đất cây xanh khoảng 2,59 ha và đất giao thông, bãi đỗ xe khoảng 5,64 ha. Nhà ở xã hội được bố trí trên khoảng 1,96 ha.

Với lợi thế nằm tại nút giao của hai tuyến đường lớn và tiếp giáp sông Như Ý, dự án được định hướng hình thành một tổ hợp đô thị đồng bộ, kết hợp không gian ở với thương mại, dịch vụ, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Chính phủ ban hành nghị định mới về quản lý hoạt động xây dựng

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng năm 2025 về quản lý hoạt động xây dựng. Văn bản hợp nhất số 91/2026/VBHN-NĐ-BXD ngày 25/9/2026 quy định nhiều nội dung quan trọng, từ cơ quan chuyên môn về xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đến điều kiện làm chủ đầu tư, trình tự đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng.

Đối với dự án đầu tư công, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc làm chủ đầu tư. Trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc đơn vị này không đủ khả năng thực hiện, cơ quan, tổ chức khác có thể được giao làm chủ đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nghị định cũng quy định cụ thể trình tự đầu tư xây dựng qua các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và kết thúc dự án; đồng thời quy định riêng đối với công trình khẩn cấp, cấp bách, công trình tạm, dự án đầu tư công đặc biệt và dự án PPP.

Đáng chú ý, các công trình xây dựng mới từ cấp II trở lên phải áp dụng BIM từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Với các công trình khác, chủ đầu tư được khuyến khích chủ động áp dụng. Về cấp phép xây dựng, UBND cấp xã được giao cấp phép cho công trình cấp III, IV và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Sở Xây dựng cấp phép đối với các công trình thuộc thẩm quyền còn lại trên địa bàn tỉnh.

Sửa Luật Đất đai: Đề xuất thêm 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đề xuất giữ 32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo luật hiện hành, đồng thời bổ sung 3 trường hợp.

Cụ thể, gồm thu hồi đất để thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách; dự án trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa có quy mô sử dụng đất trên 50 ha.

Chính phủ cũng đề xuất luật hóa 3 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội đã được quy định tại Nghị quyết 254 của Quốc hội. Đáng chú ý, trường hợp chủ đầu tư đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và hơn 75% số người có đất, HĐND cấp tỉnh có thể quyết định thu hồi phần diện tích còn lại để giao cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh để xây dựng bãi tạm giữ phương tiện vi phạm, tai nạn; trung tâm sát hạch, cấp giấy phép lái xe và nhà khách phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ tiêu chí xác định các dự án thuộc diện thu hồi đất, nhất là yêu cầu về quy mô, mức độ cần thiết và lợi ích mang lại cho cộng đồng. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị hạn chế tối đa việc thu hồi đất ở của người dân chỉ để đấu giá tạo nguồn thu, đồng thời cân nhắc việc thu hồi đất để làm dự án tái định cư nhằm tránh tình trạng thu hồi đất nhiều lần, làm tăng chi phí xã hội và ảnh hưởng quyền lợi người dân.