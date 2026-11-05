Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 5/11: Nhựa đường tăng giá gấp đôi gây áp lực tiến độ cao tốc

Giá nhựa đường tăng gấp đôi, nhiều dự án cao tốc lo chậm tiến độ

Hàng loạt dự án cao tốc đang bước vào giai đoạn nước rút, nhu cầu thảm nhựa tăng cao nhưng nguồn cung nhựa đường lại khan hiếm, giá liên tục biến động.

Tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, tổng nhu cầu nhựa đường khoảng 5.900 tấn. Tuy nhiên, từ cuối tháng 9/2026, nguồn cung khan hiếm, một nhà cung cấp đã thông báo dừng cấp hàng đối với loại nhựa đường 60/70 Aster (Singapore). Giá nhựa đường từ mức 13.000-14.000 đồng/kg hồi đầu năm đã tăng lên hơn 29.000 đồng/kg, khiến một số nhà thầu dù đã đặt tiền vẫn phải chờ đến lượt nhận hàng.

Giá nhựa đường tăng gấp đôi, nhiều dự án cao tốc lo chậm tiến độ.

Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến nhiều dự án khác. Riêng dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành cần hơn 14.200 tấn nhựa đường trong giai đoạn từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2027. Các chủ đầu tư, địa phương kiến nghị sớm có phương án điều phối nguồn cung, ưu tiên những công trình trọng điểm để bảo đảm tiến độ thi công.

Cả nước dự kiến hoàn thành 87.601 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cho biết, cả nước dự kiến hoàn thành 87.601 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, đạt khoảng 90% kế hoạch được giao.

Hiện cả nước đang triển khai 293 dự án nhà ở xã hội với quy mô 363.065 căn. Trong đó, có 128 dự án khởi công mới với quy mô 183.293 căn, gồm 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn hộ cho thuê. Lũy kế đến nay, 170 dự án đã hoàn thành với quy mô 46.962 căn trên tổng số 97.271 căn theo kế hoạch.

Đáng chú ý, phân khúc nhà ở xã hội cho thuê dự kiến hoàn thành 18.049 căn trong năm nay, tương đương 105% chỉ tiêu được giao. Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi nhằm tháo gỡ các vướng mắc chính sách, tạo điều kiện để người thu nhập thấp và công nhân tiếp cận nhà ở phù hợp thông qua mua, thuê mua hoặc thuê dài hạn.

Cả nước dự kiến hoàn thành 87.601 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Hà Nội đưa 14 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, thành phố đưa 14 khu đất với tổng diện tích 109,1ha ra khỏi danh mục, đồng thời bổ sung 2 khu đất mới với tổng diện tích 45,5ha. Trong số các khu đất bị đưa ra khỏi danh mục, phường Vĩnh Hưng có 7 khu, xã Chương Mỹ có 3 khu, xã Đông Anh và xã Phúc Thịnh mỗi địa bàn có 2 khu.

Ngoài ra, HĐND thành phố quyết nghị điều chỉnh giảm 4,6ha diện tích khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu tại xã Hoài Đức. UBND thành phố được giao tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án thí điểm, bảo đảm các khu đất đưa vào triển khai đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Đề xuất xác định bảng giá đất và hệ số K theo chu kỳ 3 năm

Trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất xác định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) theo chu kỳ 3 năm, thay vì điều chỉnh hằng năm như quy định hiện hành.

Đề xuất xác định bảng giá đất và hệ số K theo chu kỳ 3 năm.

Theo phương án được đề xuất, việc áp dụng chu kỳ 3 năm nhằm giảm áp lực thực thi, hạn chế xáo trộn chính sách, giúp người dân và doanh nghiệp chủ động hơn trong tính toán nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời, cơ chế này vẫn cho phép điều chỉnh khi cần thiết để phản ánh những biến động của thị trường.

Theo dự thảo, bảng giá đất và hệ số K do HĐND cấp tỉnh quyết định, kỳ đầu dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2028. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong quá trình sửa đổi chính sách tài chính đất đai, có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của các dự án bất động sản.

Đà Nẵng thúc tiến độ 3 dự án đô thị hơn 40.000 tỷ đồng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng vừa yêu cầu đẩy nhanh thủ tục, tháo gỡ khó khăn để triển khai 3 dự án đô thị quy mô lớn tại khu vực phía Nam thành phố, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, với tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Ba dự án đã lựa chọn nhà đầu tư gồm Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành, quy mô hơn 188ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng; Khu đô thị ven sông Trường Giang với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng; và Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, quy mô hơn 296ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.500 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các đơn vị đang phối hợp rà soát, cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo cơ sở triển khai các dự án. Thời gian thực hiện dự kiến của các dự án kéo dài từ năm 2026 đến năm 2038.

Hà Nội: Đường Lĩnh Nam ngổn ngang trong quá trình mở rộng

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam đang được triển khai với nhiều mũi thi công, song tình trạng máy móc, vật liệu xây dựng, hố đào sâu và mặt đường nham nhở gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Dự án có chiều dài khoảng 3,4km, từ nút giao Tam Trinh đến đê sông Hồng, tổng mức đầu tư khoảng 2.860 tỷ đồng. Riêng đoạn từ ngã ba phố Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2km, thuộc hướng tuyến Vành đai 2,5. Theo quy hoạch, tuyến đường được mở rộng với mặt cắt từ 22,5-40m, quy mô 4-6 làn xe.

Để thực hiện dự án, thành phố phải thu hồi khoảng 98.345m² đất, liên quan đến hơn 800 hộ dân và tổ chức tại 5 phường. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2013 nhưng nhiều năm chậm triển khai do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Hiện công trường đang tập trung thi công nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.