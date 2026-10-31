Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 31/10: TP HCM thúc đẩy huy động vốn cho các dự án trọng điểm

TP HCM phát hành trái phiếu huy động vốn cho các dự án trọng điểm

TP HCM sẽ triển khai các cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu phục vụ công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế và các khoản vay trong nước để bổ sung nguồn lực cho những dự án trọng điểm.

TP HCM phát hành trái phiếu huy động vốn cho các dự án trọng điểm.

Các cơ chế này được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề ngày 30/10, hướng tới đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển hạ tầng, giao thông và đô thị.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư phát triển ngày càng lớn, việc mở rộng các kênh huy động vốn được kỳ vọng tạo thêm dư địa triển khai những công trình có quy mô lớn, cải thiện năng lực kết nối và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

TP HCM cho chuyển hơn 15,6 ha đất nông nghiệp làm khu nhà ở Bình Trưng

UBND TP HCM cho phép Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng chuyển mục đích sử dụng hơn 15,6 ha đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu nhà ở tại phường Bình Trưng và Cát Lái.

Dự án có tổng diện tích 18,24 ha, gồm đất nông nghiệp được chuyển mục đích, gần 2,6 ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý và 400 m² đất ở đô thị doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt tháng 9, dự án bố trí hơn 7,15 ha đất ở, gồm 3,97 ha xây dựng chung cư hỗn hợp và gần 3,19 ha dành cho nhà thấp tầng. Phần diện tích còn lại được sử dụng cho cây xanh, công trình dịch vụ - công cộng, hạ tầng kỹ thuật, mặt nước và giao thông.

TP HCM cho chuyển hơn 15,6 ha đất nông nghiệp làm khu nhà ở Bình Trưng.

Thời hạn sử dụng đất thực hiện dự án đến tháng 10/2075. Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Công ty Bình Trưng thuộc hệ sinh thái của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH), doanh nghiệp phát triển nhiều dự án nhà ở tại khu Đông TP HCM.

Ninh Bình: 340 lô đất tại dự án khu nhà ở đô thị Quang Thành đủ điều kiện chuyển nhượng

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo 340 lô đất thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị Quang Thành, tại phường Đồng Văn, đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Quang Thành làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 13,4 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 253,95 tỷ đồng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện và chiếu sáng.

Việc xác nhận điều kiện chuyển nhượng đối với 340 lô đất là thông tin quan trọng đối với người có nhu cầu giao dịch, đồng thời cho thấy yêu cầu bảo đảm tính pháp lý của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Đà Nẵng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại 3 dự án giao thông

Ngày 30/10, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình triển khai ba dự án giao thông trên địa bàn, gồm đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; đường trục chính Tam Hòa nối Quốc lộ 1 với đường Võ Chí Công và ĐT613B; dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), đoạn từ ĐT618 đến ĐT620.

Đà Nẵng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại 3 dự án giao thông.

Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương liên quan tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện thi công.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông, hỗ trợ phát triển công nghiệp và tăng cường liên kết giữa các khu vực trên địa bàn thành phố.

Liên danh 4 nhà thầu thi công đường gom, cầu vượt cao tốc TP HCM - Mộc Bài

Ngày 30/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói XL03, thi công xây dựng công trình đoạn qua tỉnh Tây Ninh thuộc dự án thành phần 2, xây dựng đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc TP HCM - Mộc Bài giai đoạn 1.

Gói thầu có giá trị 1.243 tỷ đồng, liên quan đến hệ thống đường gom và cầu vượt ngang nhằm tăng cường kết nối giao thông khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hạn chế ảnh hưởng của tuyến cao tốc tới các tuyến đường hiện hữu.

Việc triển khai các hạng mục kết nối là một phần quan trọng trong quá trình đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài khi đưa vào vận hành.