Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 30/10: Thái Nguyên khởi công khu công nghiệp gần 500 ha

Thái Nguyên khởi công khu công nghiệp gần 500 ha

Ngày 29/10, Khu công nghiệp Tây Phổ Yên giai đoạn 1 được khởi công tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự án có diện tích gần 500 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng, do Công ty CP Viglacera Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Thời gian triển khai dự kiến trong vòng 3 năm.

Thái Nguyên khởi công khu công nghiệp gần 500 ha.

Khu công nghiệp nằm gần Vành đai 5 vùng Thủ đô, kết nối với tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, thân thiện với môi trường, ưu tiên thu hút các lĩnh vực điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng thông minh, trung tâm dữ liệu và logistics.

Việc phát triển khu công nghiệp được kỳ vọng mở rộng không gian sản xuất, thu hút dòng vốn đầu tư và tạo thêm việc làm cho địa phương.

TP HCM trình danh mục 147 khu đất dự kiến làm nhà ở thương mại

Tại kỳ họp thứ sáu, HĐND TP HCM xem xét danh mục 147 khu đất với tổng diện tích khoảng 854,3 ha, dự kiến thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

TP HCM trình danh mục 147 khu đất dự kiến làm nhà ở thương mại.

Danh mục được UBND TP HCM trình nhằm triển khai cơ chế thí điểm phát triển nhà ở thương mại trên những khu đất đủ điều kiện theo quy định. Việc đưa các khu đất vào danh mục dự kiến là bước tiếp theo trong quá trình rà soát quỹ đất và hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án.

Cùng với đó, thành phố trình danh mục 40 công trình, dự án dự kiến thu hồi đất đợt 3 năm 2026, với tổng diện tích khoảng 345,2 ha. Trong số này có 28 dự án sử dụng vốn ngân sách và 12 dự án ngoài ngân sách.

Các danh mục đang được HĐND thành phố xem xét, chưa phải quyết định cuối cùng cho phép triển khai toàn bộ dự án. Tiến độ thực hiện sẽ phụ thuộc vào kết quả xem xét, điều kiện pháp lý và các thủ tục tiếp theo.

TP HCM thu hồi 171 cơ sở nhà, đất công

TP HCM đã ban hành quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị; đồng thời tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 123 địa chỉ do các đơn vị Trung ương chuyển giao.

Thông tin được Sở Tài chính TP HCM công bố tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 29/10. Việc rà soát, thu hồi và sắp xếp lại quỹ nhà, đất công được thực hiện trong bối cảnh thành phố tiếp tục xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, các cơ sở nhà, đất sau khi thu hồi sẽ được giao cho đơn vị có chức năng quản lý nhà, giám định xây dựng hoặc phát triển quỹ đất để tiếp tục xử lý theo quy định.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát các địa chỉ bỏ trống, sử dụng không hiệu quả hoặc sai mục đích; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng phương án khai thác phù hợp. Động thái này nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản công, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.

Đà Nẵng lựa chọn nhà đầu tư khu đô thị ven sông Trường Giang hơn 3.000 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị ven sông Trường Giang tại phường Quảng Phú và Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Dự án có diện tích khoảng 74,05 ha, tổng vốn đầu tư 3.069 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty CP Green Industrial Chu Lai.

Đà Nẵng lựa chọn nhà đầu tư khu đô thị ven sông Trường Giang hơn 3.000 tỷ đồng.

Dự án hướng tới hình thành khu đô thị có các khu dịch vụ, không gian xanh và hệ thống hạ tầng đồng bộ, với quy mô dân số dự kiến khoảng 3.200 người. Bên cạnh việc phát triển khu dân cư mới, dự án còn đặt mục tiêu cải tạo khu vực hiện trạng, bảo tồn cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Việc lựa chọn nhà đầu tư là bước tiến trong quá trình triển khai dự án, song tiến độ thực tế còn phụ thuộc vào các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và việc hoàn thiện hạ tầng theo quy định.

Mã định danh bất động sản chưa đủ tạo niềm tin cho người mua

Việc triển khai mã định danh bất động sản được kỳ vọng tăng tính minh bạch của thị trường, hỗ trợ quản lý dữ liệu đất đai và hạn chế tình trạng kê khai giá chuyển nhượng không đúng thực tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, công cụ này chưa đủ để tự thân tạo niềm tin và thúc đẩy người dân quyết định mua nhà, đất.

Bên cạnh dữ liệu định danh, người mua vẫn cần được tiếp cận thông tin đáng tin cậy về tình trạng pháp lý, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính và lịch sử giao dịch của bất động sản. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, bảo đảm khả năng tra cứu và đối chiếu thông tin là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của cơ chế định danh.

Về dài hạn, khi dữ liệu được kết nối và cập nhật đầy đủ, thị trường có thể giảm bất cân xứng thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát giao dịch và tạo nền tảng cho việc hoạch định chính sách nhà ở, đất đai.