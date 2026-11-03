Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 3/11: TP HCM chuẩn bị đấu giá hàng nghìn căn hộ tại Thủ Thiêm

TP HCM phê duyệt giá khởi điểm đấu giá gần 3.800 căn hộ tại Thủ Thiêm

TP HCM vừa phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đối với 3.790 căn hộ thuộc 5 lô chung cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Tổng giá khởi điểm của số căn hộ này khoảng 18.253 tỷ đồng.

TP HCM phê duyệt giá khởi điểm đấu giá gần 3.800 căn hộ tại Thủ Thiêm.

Đây là quỹ căn hộ được đưa ra đấu giá trong bối cảnh thành phố tiếp tục tìm phương án khai thác tài sản công, đồng thời xử lý các tài sản nhà ở chưa được đưa vào sử dụng hiệu quả.

Việc xác định giá khởi điểm là bước quan trọng để triển khai các thủ tục tiếp theo. Kết quả đấu giá sẽ ảnh hưởng đến khả năng khai thác quỹ nhà ở cũng như nguồn thu ngân sách của thành phố.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ di dời người dân vùng thiên tai đến nơi ở mới

Trước nguy cơ thiên tai và ngập lụt tại khu vực hạ du sông Ba, tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh việc bố trí, di dời người dân đến các khu tái định cư an toàn.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ di dời người dân vùng thiên tai đến nơi ở mới.

Tại xã Ia Tul, khu tái định cư được triển khai trên diện tích 21,9 ha, quy mô 207 hộ dân. Đến nay, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh để triển khai thực hiện. Trong đó, 170 hộ dân đã được di dời đến nơi ở mới tại Bôn Tơ Khế.

Tại xã Ia Hiao, khu tái định cư ở thôn Điểm 9 cũng đã đón những hộ dân đầu tiên trong đợt di dời. Chính quyền địa phương huy động cán bộ, dân quân và các đoàn thể hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản và ổn định cuộc sống.

Việc đẩy nhanh tiến độ tái định cư không chỉ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản mà còn tạo điều kiện để người dân sớm ổn định sinh kế.

TP HCM đề xuất rút ngắn thủ tục phê duyệt dự án nhà ở xã hội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM đang trình UBND thành phố dự thảo quy định về đánh giá sự phù hợp quy hoạch khi chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án có cấu phần xây dựng.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cơ chế riêng đối với dự án nhà ở xã hội. Theo đó, tại những khu vực chưa có quy hoạch phân khu, cơ quan thẩm định có thể căn cứ quy hoạch tổng thể hoặc quy hoạch chung kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để xem xét dự án.

Phương án này nhằm giảm thời gian chờ hoàn thiện quy hoạch phân khu, qua đó tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm thực hiện thủ tục đầu tư và bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, TP HCM đặt mục tiêu phát triển 181.257 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Vietbuild Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 14/11

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 14/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Sự kiện hướng tới kết nối doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu, nhà phân phối, giới chuyên môn và người tiêu dùng; đồng thời giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và giải pháp mới trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất.

Vietbuild Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 14/11.

Các nhóm sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm bao gồm vật liệu xây dựng thế hệ mới, giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và sản phẩm phục vụ hoàn thiện công trình. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp cập nhật xu hướng thị trường, tìm kiếm đối tác và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho năm 2027.

Hà Nội cho thuê hơn 6ha đất làm dự án bãi đỗ xe, trung tâm thương mại

UBND TP Hà Nội vừa cho phép chuyển mục đích sử dụng 53.744 m² đất nông nghiệp và cho thuê 6.895 m² đất tại phường Định Công để Công ty CP Xuân Nam Việt thực hiện dự án bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai - Giáp Bát.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký, tổng diện tích đất thực hiện dự án là hơn 6 ha. Toàn bộ diện tích được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, thời hạn 50 năm; Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê hằng năm.

Dự án được định hướng xây dựng tổ hợp bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho, không bố trí chức năng nhà ở.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty CP Xuân Nam Việt đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa. Trường hợp chậm tiến độ hoặc không đưa đất vào sử dụng, việc gia hạn và xử lý sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.