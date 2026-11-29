Hà Nội dự kiến phát hành 121.700 tỷ đồng trái phiếu làm 5 tuyến đường sắt đô thị

Hà Nội dự kiến phát hành tối đa 121.700 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2027 để huy động vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Tổng nhu cầu vốn đầu tư các tuyến này dự kiến khoảng 184.100 tỷ đồng.

Theo phương án được trình tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, sau khi cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, Hà Nội cần huy động thêm 121.700 tỷ đồng để triển khai các dự án.

Hà Nội dự kiến phát hành 121.700 tỷ đồng trái phiếu làm 5 tuyến đường sắt đô thị.

Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, được phát hành thành 3 đợt theo phương thức đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành. Lãi suất từng đợt sẽ được UBND thành phố quyết định trên cơ sở khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.

Cùng với kế hoạch huy động vốn, Hà Nội dự kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 lên hơn 1,78 triệu tỷ đồng, tăng gần 899.300 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó. Trong đó, vốn dành cho đường sắt đô thị và các dự án sử dụng vốn ODA dự kiến đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 64,33% kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố.

Yêu cầu thống nhất phương án đầu tư Tổ hợp Công nghiệp đường sắt 250ha

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Hà Nội thống nhất phương án đầu tư Tổ hợp Công nghiệp đường sắt quy mô khoảng 250ha, bảo đảm phục vụ đồng thời đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Theo Thông báo số 591/TB-VPCP ngày 26/11, tổ hợp dự kiến đặt tại xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa, Hà Nội. Đây là địa điểm đã được xác định trong Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Yêu cầu thống nhất phương án đầu tư Tổ hợp Công nghiệp đường sắt 250ha.

Bộ Xây dựng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết, đồng thời nghiên cứu tiền khả thi dự án, làm rõ quy mô, các dự án thành phần, hình thức đầu tư, chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thống nhất phạm vi, quy mô, chức năng và phương án đầu tư, bảo đảm phù hợp quy hoạch, quản lý công nghệ và định hướng phát triển chung của ngành đường sắt. Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về phương án triển khai trước ngày 30/11.

Huế chấp thuận nhà đầu tư khu công nghiệp hơn 225ha, vốn 1.706 tỷ đồng

UBND TP Huế vừa chấp thuận Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu La Sơn thực hiện dự án Khu công nghiệp La Sơn - Khu số 02 tại xã Hưng Lộc, với quy mô khoảng 225,6ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.706 tỷ đồng.

Theo quyết định, vốn góp của nhà đầu tư hơn 256 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn; phần còn lại khoảng 1.450 tỷ đồng dự kiến huy động theo tiến độ thực hiện dự án.

Khu công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn xã Hưng Lộc, có khả năng kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Quốc lộ 1, tuyến La Sơn - Chân Mây và các đầu mối vận tải như cảng Chân Mây, cảng Thuận An, sân bay Phú Bài.

Hạ tầng dự kiến gồm trạm biến áp 110/22kV công suất 2x63MVA và hệ thống xử lý nước thải khoảng 8.100m³/ngày đêm.

Nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công chậm nhất vào quý IV/2027. Thời gian xây dựng, hoàn thành hạ tầng và đưa dự án vào kinh doanh không quá 3 năm kể từ khi được cho thuê đất và bàn giao đất.

Hà Nội khởi công khu đô thị đa mục tiêu gần 297ha phía Đông sông Hồng

Ngày 28/11, liên danh nhà đầu tư, đại diện là Công ty CP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland, tổ chức khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng.

Hà Nội khởi công khu đô thị đa mục tiêu gần 297ha phía Đông sông Hồng.

Dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95ha, trong đó diện tích phát triển khu đô thị khoảng 245,37ha, phần diện tích dành cho Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua dự án khoảng 51,58ha.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến cung cấp hơn 38.000 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 74.000 người. Các hạng mục gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và không gian cây xanh.

Đáng chú ý, dự án dành khoảng 5.200 căn hộ tái định cư tại khu vực Bồ Đề để phục vụ người dân các làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại. Quỹ nhà này được định hướng ưu tiên triển khai trong giai đoạn đầu nhằm phục vụ công tác tái định cư tại chỗ.

Dự án nằm dọc bờ Đông sông Hồng, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với các khu vực phát triển phía Đông và những trung tâm kinh tế lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Tân Á Đại Thành khởi công khu đô thị đa mục tiêu gần 300ha tại Hà Nội

Chiều 28/11, Tập đoàn Tân Á Đại Thành khởi công khu đô thị đa mục tiêu quy mô gần 297ha tại phường Bồ Đề, Long Biên và xã Bát Tràng, Hà Nội. Đây là khu đô thị đa mục tiêu thứ 5 được triển khai tại Thủ đô.

Dự án do liên danh 3 doanh nghiệp đầu tư, trong đó Công ty CP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland làm đại diện. Tổng diện tích nghiên cứu gần 297ha, gồm hơn 245ha phát triển khu đô thị và khoảng 51,5ha dành cho Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án nằm dọc bờ Đông sông Hồng, từ cầu Chương Dương đến cầu Thanh Trì, được tư vấn thiết kế bởi Nikken Sekkei (Nhật Bản) với định hướng phát triển không gian đô thị hài hòa cảnh quan sông. Khu đô thị dự kiến cung cấp khoảng 38.000 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số 74.000 người.

Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 37ha dành cho cây xanh, 37ha cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và 51ha phát triển thương mại, dịch vụ. Đáng chú ý, dự án bố trí khoảng 5.200 căn hộ tái định cư tại phường Bồ Đề, ưu tiên triển khai trong giai đoạn đầu để phục vụ người dân các làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại.

Đây là một trong 5 khu đô thị đa mục tiêu đang được Hà Nội triển khai, hướng tới bổ sung quỹ nhà tái định cư, nhà ở và hạ tầng đô thị, đồng thời giảm áp lực dân số khu vực trung tâm.