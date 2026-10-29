Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 29/10: Hà Nội duyệt loạt dự án giao thông lớn

Hà Nội thông qua loạt dự án giao thông hàng chục nghìn tỷ đồng

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư ba dự án giao thông lớn, gồm đường Vành đai 3,5, trục Tây Thăng Long và đường 70, với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hà Nội thông qua loạt dự án giao thông hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 13.367 tỷ đồng, chiều dài khoảng 12,36 km, đi qua các xã Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc. Tuyến đường được định hướng có mặt cắt ngang rộng 80–100 m, góp phần tăng cường kết nối với Quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, Vành đai 4 và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trong khi đó, tuyến trục Tây Thăng Long đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 12.765 tỷ đồng, chiều dài khoảng 21,98 km. Thành phố đặt mục tiêu thực hiện dự án trong giai đoạn 2026–2027, hướng tới thông tuyến trong năm 2027.

Đối với đường 70, tổng mức đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Đông – Văn Điển – nút giao Tứ Hiệp được điều chỉnh từ khoảng 5.485 tỷ đồng lên hơn 8.126 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tăng.

Các dự án được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông khung, cải thiện kết nối liên vùng và tạo điều kiện phát triển không gian đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và cân đối nguồn vốn sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định tiến độ triển khai.

Thị trường bất động sản tiếp tục lệch pha cung - cầu

Thị trường bất động sản đang bổ sung nguồn cung mới nhưng cơ cấu sản phẩm vẫn nghiêng về phân khúc cao cấp. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services cho thấy, cả nước ghi nhận khoảng 12.357 sản phẩm bất động sản mới trong quý III/2026, trong đó miền Bắc chiếm 40% và miền Nam chiếm 36%.

Thị trường bất động sản tiếp tục lệch pha cung - cầu.

Tại TP HCM, khoảng 1.900 căn hộ mới được đưa ra thị trường trong quý III, với phân khúc hạng A và hạng B chiếm khoảng 80%.

Cơ cấu nguồn cung này cho thấy thị trường vẫn tập trung đáng kể vào nhóm sản phẩm có giá trị cao, trong khi khả năng tiếp cận nhà ở của người có thu nhập trung bình và thấp tiếp tục là vấn đề cần giải quyết.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội và các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực được xem là hướng đi cần thiết để cải thiện tính cân bằng của thị trường. Bên cạnh tăng nguồn cung, các chính sách phát triển dự án cũng cần chú trọng cơ cấu sản phẩm, khả năng chi trả và nhu cầu thực tế tại từng địa phương.

Đà Nẵng có động thái mới với khu đô thị 5.000 tỷ đồng tại Hội An Tây

Khu đô thị Thanh Hà tại khu vực Hội An Tây, TP Đà Nẵng, vừa có diễn biến pháp lý mới khi địa phương cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất tại phân khu 01 với diện tích khoảng 19,17 ha.

Đà Nẵng có động thái mới với khu đô thị 5.000 tỷ đồng tại Hội An Tây.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Việc tiếp tục hoàn thiện thủ tục đất đai là bước đáng chú ý trong quá trình triển khai, tạo cơ sở để các bên liên quan thực hiện những công việc tiếp theo theo quy định.

Đối với các dự án đô thị quy mô lớn, tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính và thủ tục giao đất có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch đầu tư, xây dựng và khai thác dự án.

TP Huế rà soát quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc các dự án lớn

Lãnh đạo TP Huế yêu cầu rà soát các quy hoạch, tập trung tháo gỡ khó khăn cho những dự án nhà ở, khu đô thị và khu du lịch quy mô lớn; đồng thời đẩy nhanh công tác quy hoạch, đấu giá đất và xử lý các dự án chậm tiến độ trong hai tháng cuối năm 2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản cần hoàn thiện thủ tục để có thể triển khai, trong khi công tác quản lý đất đai, quy hoạch và tiến độ đầu tư tiếp tục là những vấn đề được địa phương quan tâm.

Việc rà soát từng dự án sẽ giúp xác định rõ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, địa phương có thể phân loại dự án để lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp, tránh tình trạng kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

TP HCM dự kiến vay gần 49.300 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030

TP HCM dự kiến vay tối đa gần 49.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để bù đắp bội chi ngân sách. Thành phố đồng thời xem xét mở rộng các kênh huy động vốn phục vụ đầu tư đường sắt đô thị, giao thông kết nối vùng và các công trình hạ tầng khác.

Nhu cầu vốn lớn cho thấy áp lực huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị, đặc biệt trong bối cảnh thành phố cần cải thiện năng lực giao thông và tăng cường kết nối với các địa phương lân cận.

Để sử dụng vốn hiệu quả, việc lựa chọn dự án, xác định thứ tự ưu tiên và kiểm soát tiến độ giải ngân có ý nghĩa quan trọng. Các dự án hạ tầng cần được triển khai đồng bộ với quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng kết nối và phát huy hiệu quả đầu tư trong dài hạn.