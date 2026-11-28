TP HCM đẩy nhanh thu hồi đất tại 3 phường, triển khai đường ven kênh hơn 5.500 tỷ đồng

TP HCM đang đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại 3 phường để triển khai dự án đường ven kênh khu vực quận 4 cũ, với tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng.

Dự án có quy mô mở rộng đường lên 26m, xây dựng hơn 3,2km kè bảo vệ bờ kênh và hệ thống công viên cây xanh. Công trình được kỳ vọng cải thiện năng lực giao thông, chỉnh trang đô thị, tăng khả năng kết nối các khu vực dân cư và giảm áp lực hạ tầng tại khu vực trung tâm.

TP HCM đẩy nhanh thu hồi đất tại 3 phường, triển khai đường ven kênh hơn 5.500 tỷ đồng.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, nhất là trong bối cảnh khu vực quận 4 cũ có mật độ dân cư cao, quỹ đất hạn chế và nhiều công trình hiện hữu.

Dự án khi hoàn thành không chỉ tạo thêm không gian giao thông mà còn góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sống dọc tuyến kênh, tạo động lực phát triển đô thị và gia tăng khả năng kết nối các khu vực ven sông, ven kênh của TP HCM.

Vĩnh Long đề xuất thu hồi đất hơn 1.173ha cho 32 công trình, dự án năm 2027

Vĩnh Long dự kiến đưa 32 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 1.173ha vào danh mục thu hồi đất năm 2027, trong đó có nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư và khu công nghiệp quy mô lớn.

Theo phương án được địa phương rà soát, tổng diện tích đất đề xuất thu hồi là 1.173,75ha. Trong đó, 9 công trình, dự án đăng ký mới với diện tích 37,4ha; 23 công trình, dự án chuyển tiếp có tổng diện tích 1.136,35ha.

Vĩnh Long đề xuất thu hồi đất hơn 1.173ha cho 32 công trình, dự án năm 2027.

Các dự án phân bố trên địa bàn nhiều xã, phường, phục vụ nhu cầu phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp và các công trình công cộng. Danh mục thu hồi đất là cơ sở để địa phương chủ động triển khai các thủ tục liên quan, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuẩn bị mặt bằng phục vụ đầu tư.

Việc đưa các dự án vào danh mục thu hồi đất năm 2027 cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm tiến độ thực hiện, công khai thông tin và cân đối nguồn lực để tránh tình trạng dự án kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân có đất bị thu hồi.

Doanh nghiệp bất động sản chịu áp lực từ chi phí đất đai và nguồn vốn

Khó khăn trong tiếp cận tín dụng, bất cập trong xác định giá đất, chi phí đầu tư và sự thiếu thống nhất trong thực thi chính sách đang tiếp tục tạo sức ép lên doanh nghiệp bất động sản.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9 (mở rộng), nhiệm kỳ V (2022-2027) của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) diễn ra ngày 27/11, đại diện doanh nghiệp cho rằng bên cạnh những đơn vị duy trì được hoạt động kinh doanh thuận lợi, nhiều doanh nghiệp vẫn đối mặt với khó khăn về dòng tiền, vốn đầu tư và thủ tục triển khai dự án.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Tập đoàn BRG, cho rằng sự hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt trong vấn đề lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng, có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì hoạt động và phục hồi của doanh nghiệp.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp kiến nghị việc xác định giá đất cần bám sát diễn biến thực tế của thị trường, tránh sử dụng dữ liệu tham chiếu chưa phù hợp, gây tăng chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến hiệu quả dự án.

Những vướng mắc này cho thấy việc hoàn thiện chính sách đất đai, tín dụng và cơ chế thực thi vẫn là những yếu tố quan trọng để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định hơn.

Đồng Nai mở bán 348 căn nhà ở xã hội, giá từ 14,75 triệu đồng/m²

Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, Đồng Nai (tên thương mại Bảo Vinh Riverside) đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 348 căn hộ trong đợt mở bán thứ hai, với giá bán từ 14,759 triệu đồng/m².

Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 23/11 đến ngày 4/1/2027. Dự án bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại địa phương.

Đồng Nai mở bán 348 căn nhà ở xã hội, giá từ 14,75 triệu đồng/m².

Trong bối cảnh giá nhà thương mại tại nhiều đô thị tăng cao, các dự án nhà ở xã hội có mức giá phù hợp tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nhà ở vẫn phụ thuộc vào nguồn cung thực tế, điều kiện xét duyệt và tiến độ triển khai các dự án.

Việc tiếp nhận hồ sơ kéo dài hơn một tháng tạo điều kiện cho người dân chuẩn bị giấy tờ, xác minh đối tượng và các điều kiện liên quan. Người mua cần theo dõi thông báo chính thức từ chủ đầu tư, tránh nộp hồ sơ hoặc giao dịch qua các đơn vị trung gian không được ủy quyền.

Tây Ninh khởi công tuyến đường Tân An - Bình Hiệp hơn 9.300 tỷ đồng

Tây Ninh vừa khởi công dự án đường Tân An - Bình Hiệp với tổng vốn đầu tư 9.318 tỷ đồng, chiều dài khoảng 62,7km, được quy hoạch hoàn chỉnh 10 làn xe.

Tuyến đường kết nối trung tâm hành chính tỉnh với khu vực Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, góp phần tăng cường năng lực vận tải, kết nối giao thương và mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực phía Tây tỉnh.

Dự án được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông quan trọng phục vụ vận chuyển hàng hóa, kết nối các khu vực sản xuất, đô thị và cửa khẩu, đồng thời hỗ trợ phát triển logistics và kinh tế biên mậu.

Với quy mô đầu tư lớn, công trình được xem là một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý của Tây Ninh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và tạo dư địa phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp dọc tuyến trong tương lai.