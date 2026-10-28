Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 28/10: TP HCM thu hồi gần 9.300 m2 đất do doanh nghiệp nợ tiền thuê

TP HCM thu hồi gần 9.300 m2 đất do doanh nghiệp nợ tiền thuê

UBND TP HCM đang thực hiện các thủ tục thu hồi khu đất gần 9.300 m2 tại số 127 An Dương Vương, phường Bình Phú, do Công ty CP Bất động sản Thành Ngân sử dụng, vì doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất.

Khu đất có tổng diện tích 9.299 m2, gồm ba khu vực với chức năng quy hoạch khác nhau. Trong đó, khu I rộng 6.436 m2 thuộc quy hoạch đất dự trữ giáo dục; khu III rộng 1.452,2 m2 thuộc quy hoạch đường dự phóng; khu IV rộng 1.410,7 m2 nằm trong lộ giới đường An Dương Vương.

TP HCM thu hồi gần 9.300 m2 đất do doanh nghiệp nợ tiền thuê.

Doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Theo thông báo của thành phố, trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp kiểm tra hiện trạng khu đất, tài sản gắn liền với đất và cung cấp hồ sơ liên quan. Sau thời hạn này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục các thủ tục thu hồi.

Đáng chú ý, khu đất có tổng diện tích gần 15.400 m2, được doanh nghiệp thuê từ năm 2017. Phần lớn diện tích để trống, một phần được sử dụng làm bãi đỗ xe. Trước đó, chính quyền địa phương từng đề xuất thu hồi khu đất để xây dựng trường tiểu học.

Dự kiến có hơn 30.000 sản phẩm nhà ở mở bán trong quý IV

Thị trường bất động sản Việt Nam dự kiến đón khoảng 30.300 sản phẩm nhà ở mới trong quý IV/2026, đến từ hơn 30 dự án. Con số này cao hơn khoảng 145% so với 12.357 sản phẩm được đưa ra thị trường trong quý III.

Khu vực phía Nam dự kiến chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 16.900 sản phẩm, tương đương 56% tổng nguồn cung mới. Miền Bắc đứng thứ hai với khoảng 8.000 sản phẩm, chiếm 26%; miền Trung và Tây Nguyên mỗi khu vực dự kiến đóng góp khoảng 2.700 sản phẩm.

Dự kiến có hơn 30.000 sản phẩm nhà ở mở bán trong quý IV.

Tại phía Nam, nguồn cung được kỳ vọng bổ sung từ nhiều dự án mới và các giai đoạn tiếp theo của những khu đô thị đang triển khai. Trong khi đó, Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp tục là những địa bàn đóng góp nguồn cung đáng kể tại miền Bắc.

Riêng ba thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM dự kiến có khoảng 13.500 căn hộ mở bán mới trong quý cuối năm. Trong đó, TP HCM có thể chiếm 10.000-12.000 căn, Hà Nội khoảng 6.500 căn và Đà Nẵng khoảng 2.000 căn theo dự báo của Avison Young Việt Nam.

TP HCM chuyển đổi gần 110 ha đất công nghiệp sang phát triển nhà ở xã hội

TP HCM đang triển khai kế hoạch chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, diện tích gần 110 ha tại xã Bình Lợi, từ chức năng đất sản xuất công nghiệp, kho tàng sang phát triển nhà ở xã hội.

Thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng đất trước ngày 31/10/2026. Sau khi quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt, việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phải hoàn thành trước ngày 22/11/2026.

Cùng với điều chỉnh quy hoạch, thành phố yêu cầu triển khai thủ tục chấm dứt hoạt động dự án khu công nghiệp hiện hữu, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính và xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư, tài sản đã hình thành.

Theo kế hoạch, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Việc thanh lý dự án và xử lý các nội dung liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích còn lại khoảng 17 ha phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng trước đây được định hướng phát triển các ngành công nghiệp, với quy mô việc làm dự kiến khoảng 10.000 người. Việc chuyển đổi công năng vì vậy không chỉ đặt ra yêu cầu điều chỉnh quy hoạch mà còn đòi hỏi xử lý đồng bộ các nghĩa vụ của dự án cũ, bảo đảm cơ sở pháp lý cho kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Hà Nội đấu giá 7 thửa đất tại Khu đô thị mới Cầu Giấy

UBND phường Cầu Giấy, Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng 7 thửa đất thuộc lô F, ô đất D23, Khu đô thị mới Cầu Giấy, với tổng diện tích 1.365 m2. Các thửa đất được đưa ra đấu giá gồm F1, F2, F4, F5, F6, F7 và F8. Đây là khu vực có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển, kết nối với các trục giao thông quan trọng như Phạm Hùng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ và Vành đai 3.

Hà Nội đấu giá 7 thửa đất tại Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Trong số 7 thửa đất, 5 thửa F1, F2, F4, F5 và F6 có giá khởi điểm khoảng 85,95 triệu đồng/m2. Hai thửa F7 và F8 có giá khởi điểm khoảng 176,68 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng ngày 28/10 tại trụ sở phường Cầu Giấy, theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối đa 3 vòng đối với mỗi thửa đất.

Với vị trí nằm trong khu đô thị đã phát triển đồng bộ, phiên đấu giá được kỳ vọng góp phần khai thác nguồn lực đất đai và bổ sung nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư thực tế vẫn phụ thuộc vào giá trúng đấu giá, chi phí phát triển và khả năng khai thác của từng thửa đất.

Hải Phòng dự kiến đấu giá khu đất gần 2.000 tỷ đồng tại Bắc sông Cấm

TP Hải Phòng đã phê duyệt kế hoạch đấu giá khu đất rộng khoảng 3 ha tại lô I.16/CTHH-01, thuộc Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên. Khu đất nằm gần trung tâm hành chính - chính trị mới của thành phố, có lợi thế kết nối giao thông và được quy hoạch phát triển tổ hợp hỗn hợp cao tầng.

Khu đất nằm trong lô quy hoạch có tổng diện tích 6,24 ha. Trong đó, khoảng 3 ha đất hỗn hợp có nhà ở cao tầng được đưa ra đấu giá; phần diện tích còn lại được quy hoạch làm bãi đỗ xe và cây xanh công cộng.

Giá khởi điểm của khu đất gần 1.997 tỷ đồng. Thành phố dự kiến thu về khoảng 2.096 tỷ đồng nếu giá trúng đấu giá cao hơn mức khởi điểm 5%. Phiên đấu giá dự kiến được thực hiện trong tháng 11.

Tại khu đất này, Hải Phòng đã quy hoạch dự án hỗn hợp cao tầng với tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng. Việc đấu giá quỹ đất có vị trí gần trung tâm hành chính mới được kỳ vọng góp phần khai thác nguồn lực đất đai và thúc đẩy phát triển đô thị Bắc sông Cấm.