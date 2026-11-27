TP HCM miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng

Từ ngày 30/11, TP HCM sẽ miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, có tổng diện tích sàn dưới 500 m², nếu nằm trong khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

TP HCM miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng.

Quy định mới áp dụng với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố. Người dân vẫn có thể đề nghị cấp giấy phép nếu có nhu cầu. Ngoài nhà ở riêng lẻ, thành phố cũng miễn giấy phép đối với một số công trình tạm, trụ sạc và tủ đổi pin đáp ứng điều kiện quy định.

Việc mở rộng diện miễn giấy phép được kỳ vọng giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian triển khai xây dựng nhà ở, nhưng vẫn đặt yêu cầu tuân thủ quy hoạch, kiến trúc và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Hà Nội kiến nghị cơ chế “làn xanh” trong thẩm định quy hoạch

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND thành phố triển khai cơ chế “làn xanh” trong thẩm định quy hoạch, cho phép thực hiện song song các bước thẩm định và lấy ý kiến nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Hà Nội kiến nghị cơ chế “làn xanh” trong thẩm định quy hoạch.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành lập, thẩm định và phê duyệt 125 quy hoạch trong năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện còn chịu tác động từ những vướng mắc về quy trình, nguồn vốn, dữ liệu bản đồ và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị.

Sở Xây dựng đề nghị thành phố chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, đồng thời yêu cầu một số xã khẩn trương hoàn thiện, gửi hồ sơ quy hoạch chung để tổ chức thẩm định. Việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch được xem là bước quan trọng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho quản lý phát triển đô thị, triển khai các dự án đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Ninh Bình ấn định tiến độ giải phóng mặt bằng, khởi công loạt dự án nhà ở xã hội

Ninh Bình đang cụ thể hóa tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, trong đó tập trung ấn định thời hạn giải phóng mặt bằng, khởi công và tháo gỡ thủ tục đầu tư.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh được giao hoàn thành 19.850 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; riêng năm 2026 là 6.000 căn. Hiện địa phương có 53 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang và nhà lưu trú công nhân đã được chấp thuận đầu tư, tổng quy mô khoảng 51.612 căn.

Trong số này, tỉnh đang tập trung triển khai quy trình đầu tư 34 dự án nhà ở xã hội với quy mô 38.387 căn và 10 dự án nhà lưu trú công nhân, quy mô 7.729 căn.

Dự án nhà ở xã hội Bích Đào vừa được khởi công có tổng vốn đầu tư gần 1.728 tỷ đồng, cung cấp hơn 1.000 căn hộ. Ninh Bình cũng nghiên cứu cơ chế một cửa nhằm giảm thời gian xử lý thủ tục, thúc đẩy tiến độ các dự án.

TAND Hà Nội xác định 79 căn hộ, nhà ở thuộc nhóm phải di dời, phá dỡ tại dự án CT6 Kiến Hưng được bồi thường trực tiếp gần 260 tỷ đồng.

Vụ CT6 Kiến Hưng: 79 căn hộ được bồi thường gần 260 tỷ đồng

Sau phiên xét xử vụ án liên quan dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội, TAND Hà Nội xác định 79 căn hộ, nhà ở thuộc nhóm phải di dời, phá dỡ được bồi thường trực tiếp gần 260 tỷ đồng. Mức bồi thường cao nhất đối với một căn lên tới 17,5 tỷ đồng.

Theo bản án, các giao dịch giữa Công ty Bemes và người mua nhà bị xác định vô hiệu do bị lừa dối. Các bên phải khôi phục tình trạng ban đầu, hoàn trả những gì đã nhận và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Trong số 519 căn hộ, nhà ở liên quan vụ án, thành phố có phương án xử lý các công trình vi phạm tại tổ hợp chung cư. Sau rà soát, 76 căn hộ chung cư và 3 nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời, phá dỡ để giải quyết trách nhiệm dân sự.

Vụ việc tiếp tục cho thấy rủi ro pháp lý đối với người mua nhà tại các dự án xây dựng sai quy hoạch, chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm tra kỹ pháp lý dự án trước khi giao dịch.

Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ mua 290 căn nhà ở xã hội, giá hơn 22 triệu đồng/m²

Công ty Cổ phần TNG Land đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 3 tại dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Đợt tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ ngày 23/11 đến 23/12, dự kiến cung cấp 290 căn hộ với giá bán bình quân khoảng 22,82 triệu đồng/m².

Dự án tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho người đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội tại địa phương. Trong bối cảnh nhu cầu mua nhà giá phù hợp còn lớn, các dự án đang mở bán, tiếp nhận hồ sơ thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là nhóm lao động có thu nhập trung bình và thấp.

Người mua cần theo dõi thông báo chính thức của chủ đầu tư, kiểm tra điều kiện hồ sơ, thời gian tiếp nhận và các khoản chi phí liên quan để tránh giao dịch qua môi giới không được ủy quyền.