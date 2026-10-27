Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 27/10: TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu giá 50 khu đất

TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu giá 50 khu đất

Chủ tịch UBND TP HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát toàn bộ danh mục khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2026, làm rõ tình trạng pháp lý, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị.

Cụ thể, thành phố đã ban hành Văn bản số 10373 về việc đẩy nhanh, chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Các cơ quan liên quan được yêu cầu xác định rõ điều kiện đấu giá, những vướng mắc cần xử lý và thời hạn hoàn thành hồ sơ đối với từng khu đất.

TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu giá 50 khu đất.

Theo kế hoạch năm 2026, TP HCM dự kiến đưa 50 khu đất ra đấu giá, gồm 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất khác trên địa bàn.

Thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí nhân lực, phối hợp xử lý vướng mắc và hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục pháp luật.

Quảng Trị: Nhà đầu tư xin trả lại hơn 5,4 ha đất khu đô thị do vướng giao thông

Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng đề nghị trả lại hơn 5,4 ha đất tại dự án Khu đô thị mới Lý Nhân, tỉnh Quảng Trị, do khoảng 222 lô đất chưa có đường giao thông kết nối, ảnh hưởng đến khả năng khai thác và tiêu thụ sản phẩm.

Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng đề nghị trả lại hơn 5,4 ha đất tại dự án Khu đô thị mới Lý Nhân, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Thời hạn hoàn thành trước ngày 29/10/2026.

Theo nhà đầu tư, việc thiếu đường giao thông kết nối khiến các lô đất chưa đủ điều kiện để ở, sử dụng hoặc khai thác kinh doanh. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đầu tư xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian thu hồi vốn. Trước đó, ngày 8/10, doanh nghiệp đã kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về giao thông và quy hoạch nhưng chưa nhận được phản hồi từ cơ quan có thẩm quyền.

Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển 7.000 căn nhà ở xã hội cho thuê

Ngày 26/10, Sở Xây dựng Phú Thọ đã tổ chức hội nghị với các chủ đầu tư để rà soát, thúc đẩy phát triển quỹ nhà ở xã hội cho thuê tại các dự án đã được giao triển khai. Theo đó, Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển 7.000 căn nhà ở xã hội cho thuê trong giai đoạn 2026-2030, nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động.

Một số dự án đã khởi công trong năm 2026 gồm khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh A với 258 căn và khu nhà ở xã hội Phú Minh với 86 căn. Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh B có 214 căn hiện chưa khởi công.

Sở Xây dựng cũng đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hai dự án có quỹ căn hộ cho thuê, gồm khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Sông Lô với 236 căn và khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Thống Nhất với 128 căn. Dự án nhà ở xã hội tại Đồi Cây Quân, phường Vân Phú, với 84 căn cho thuê đang được thẩm định.

Các chủ đầu tư được yêu cầu chủ động nguồn lực, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, phối hợp giải phóng mặt bằng và đăng ký cụ thể quỹ nhà dành cho thuê. Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp gửi kế hoạch triển khai trước ngày 30/10 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

TP HCM điều chỉnh khung xác định giá đất cho dự án nhà ở thương mại

TP HCM vừa ban hành quy định mới về các yếu tố hình thành doanh thu phát triển, chi phí phát triển và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư.

TP HCM điều chỉnh khung xác định giá đất cho dự án nhà ở thương mại.

Quy định mới mở rộng các mốc thời gian tính toán đối với nhiều loại hình dự án. Đối với nhà ở cao tầng, số mốc thời gian tính toán được nâng từ 5 lên 10 mốc. Những dự án có quy mô từ 1,2 triệu m² sàn trở lên có thể được tính thời gian thực hiện kéo dài tới 11 năm.

Với dự án nhà phố liền kề, biệt thự, quy định bổ sung các mốc thời gian bán hàng theo quy mô. Dự án có từ 3.000 căn trở lên có thời gian bán hàng tối đa 9 năm. Đối với dự án văn phòng, thương mại và dịch vụ, các tỷ lệ lấp đầy được xác định tương ứng ở mức 75% và 70%.

Các yếu tố được xem xét còn bao gồm tiến độ xây dựng, thời gian kinh doanh, chi phí lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Đà Nẵng: Giá nhà đất giảm nhưng thanh khoản vẫn thấp

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang xuất hiện tình trạng giá chào bán giảm nhưng việc tìm kiếm người mua vẫn khó khăn, sau giai đoạn giao dịch sôi động trước đó.

Cụ thể, một lô đất tại khu vực Nam Hòa Xuân từng được chào bán với giá 6 tỷ đồng, nay giảm xuống khoảng 4 tỷ đồng nhưng vẫn khó tìm được người mua. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản tại một bộ phận thị trường đất nền. Khi kỳ vọng tăng giá không còn đủ mạnh để thúc đẩy giao dịch, người bán phải điều chỉnh giá chào nhằm tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên, mức giảm giá chưa chắc đã tạo ra giao dịch nếu người mua tiếp tục thận trọng trước chi phí vốn và triển vọng thị trường.