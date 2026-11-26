Ninh Bình đẩy nhanh quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ

Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định liên ngành thống nhất thông qua, đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Cùng với đó, hợp đồng BOT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 đã được ký kết, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ninh Bình đẩy nhanh quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ.

Tại các khu công nghiệp ven biển, Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông đã thu hút 8 dự án đầu tư thứ cấp, với khoảng 97,87 ha đất cho thuê. Khu công nghiệp Minh Châu có 2 dự án đầu tư, trong khi Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) đang triển khai xây dựng hạ tầng.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng, hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời nghiên cứu phương án kết nối giao thông với tuyến cao tốc CT08, phát triển quỹ đất nhà ở cho chuyên gia, công nhân tại các khu công nghiệp.

Hà Tĩnh thành lập cụm công nghiệp hơn 417 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập cụm công nghiệp Sơn Lễ tại xã Sơn Tiến, với diện tích khoảng 30 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 417,248 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Hà Tĩnh thành lập cụm công nghiệp hơn 417 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp định hướng thu hút doanh nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, vật liệu xây dựng, gia công cơ khí và các ngành công nghiệp khác. Dự án khuyến khích dành khoảng 20 ha hoặc 5% diện tích đất cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại.

Về nguồn vốn, nhà đầu tư dự kiến góp 70 tỷ đồng vốn tự có, tương đương 16,78% tổng mức đầu tư; phần còn lại khoảng 347,248 tỷ đồng được huy động từ vốn vay và các nguồn hợp pháp khác. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác sau 15 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất; thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo định hướng đến năm 2030, Hà Tĩnh phát triển gần 60 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.344 ha.

Nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long nguy cơ chậm tiến độ

Dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long tại Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, khởi công tháng 4/2025, hiện đạt khoảng 38% khối lượng thi công. Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99,8%, song còn 3 hộ dân tại phường Tây Mỗ chưa bàn giao 342,9 m² đất, khiến một số hạng mục chưa thể triển khai.

Ngoài vướng mắc mặt bằng, dự án còn gặp khó khăn trong di dời hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống cáp điện ngầm 110kV và 220kV giao cắt với vị trí thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ.

Công trình gồm hầm chui, 4 cầu nhánh dạng tuabin, đường dẫn và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành, nút giao được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây Hà Nội, giảm xung đột giao thông trên Đại lộ Thăng Long. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Hà Tĩnh còn 179 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, Hà Tĩnh hiện còn 179 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Trong đó, 28 cơ sở chưa có phương án xử lý; 40 xã, phường không có tiến triển trong kỳ báo cáo.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Tĩnh, tính đến tháng 11/2026, toàn tỉnh còn 179 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Đáng chú ý, 31 đơn vị, địa phương có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn tiến độ chung, trong đó 10 đơn vị chưa đạt 50%.

Hà Tĩnh còn 179 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ đạo; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư theo quy định.

Đặc biệt, 19 địa phương chưa hoàn thành lập phương án xử lý, 10 địa phương có tỷ lệ hoàn thành thấp nhất và 40 địa phương không có tiến triển trong kỳ báo cáo phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, chủ động triển khai giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Tài chính và Sở Tài chính Hà Tĩnh trong tháng 11/2026, tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư tại địa phương vẫn thấp hơn tiến độ chung cả nước. Bên cạnh đó, số liệu giữa các cơ quan còn chênh lệch, chưa thống nhất, gây khó khăn trong đánh giá chính xác kết quả thực hiện.

Kho TP HCM kín chỗ, dòng vốn logistics dịch chuyển về Đồng Nai, Tây Ninh

Kho xây sẵn tại TP HCM lấp đầy hơn 99%, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bất động sản logistics dịch chuyển về Đồng Nai, Tây Ninh, nơi có quỹ đất lớn, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện.

Đầu tháng 11, CTP đề xuất chi khoảng 500 triệu USD mua hệ thống kho bãi và vận hành SLP tại Việt Nam của Ares Management. Danh mục dự kiến đạt 1,1 triệu m2 khi hoàn thiện, với khách thuê như Shopee Express, J&T Express, Nippon Express. Trước đó, Daiwa House cũng chuyển nhượng kho vận hơn 20.800 m2 tại Khu công nghiệp Long Đức (Đồng Nai) cho CJ Logistics.

Nhiều dự án mới tiếp tục được triển khai tại Đồng Nai, như khu nhà xưởng cho thuê gần 70 triệu USD của Sembcorp tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, nhà xưởng hơn 87.400 m2 tại Khu công nghiệp Hố Nai và trung tâm logistics hơn 35 triệu USD tại Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành.

Tại Tây Ninh, địa phương chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Tân Lân 3 quy mô 336 ha, vốn 8.450 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận đề xuất trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp hơn 259 ha.