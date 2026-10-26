Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 26/10: Đà Nẵng quy hoạch đô thị Bà Nà hơn 13.600 ha

Siêu đô thị thể thao Hà Nội được huy động 237.000 tỷ đồng phát triển nhà ở

Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận liên danh nhà đầu tư Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đủ điều kiện huy động 237.000 tỷ đồng để triển khai các công trình nhà ở tại 4 phân khu A, B, C và D.

Siêu đô thị thể thao Hà Nội được huy động 237.000 tỷ đồng phát triển nhà ở.

Dự án có quy mô khoảng 8.965 ha, tổng mức đầu tư hơn 925.650 tỷ đồng, nằm trên địa bàn 11 xã, phường ở khu vực phía Nam Thủ đô. Trong tổng số 375.000 tỷ đồng vốn nhà đầu tư đề xuất huy động, 237.000 tỷ đồng dành cho bất động sản nhà ở và 138.000 tỷ đồng dành cho các công trình không phải nhà ở.

Diện tích đất dành cho nhà ở liền kề, biệt thự và nhà ở cao tầng tại 4 phân khu vào khoảng 1.211 ha. Tính đến ngày 7/10/2026, dự án đã huy động 37.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu, trong đó hơn 11.000 tỷ đồng phục vụ các công trình nhà ở. Thời hạn huy động vốn tối đa gắn với tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2030.

Tây Ninh tìm nhà đầu tư khu đô thị Long Hựu gần 265.000 tỷ đồng

Tây Ninh đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khu đô thị mới Long Hựu với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 265.000 tỷ đồng.

Dự án có diện tích khoảng 2.610 ha, quy mô dân số dự kiến gần 200.000 người, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian xanh ven sông.

Tây Ninh tìm nhà đầu tư khu đô thị Long Hựu gần 265.000 tỷ đồng.

Với quy mô lớn, Long Hựu được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển đô thị và mở rộng không gian kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai sẽ cần gắn với năng lực huy động vốn, tiến độ đầu tư hạ tầng và khả năng thu hút dân cư, hoạt động thương mại, dịch vụ để bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Đà Nẵng quy hoạch đô thị Bà Nà hơn 13.600 ha

Đà Nẵng đang định hướng phát triển đô thị Bà Nà trên toàn bộ diện tích xã Bà Nà, với quy mô hơn 13.600 ha. Khu vực này được định hướng trở thành cực tăng trưởng phía Tây thành phố, quy mô dân số dự kiến hơn 87.000 người vào năm 2050.

Đà Nẵng quy hoạch đô thị Bà Nà hơn 13.600 ha.

Định hướng quy hoạch mở ra dư địa phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch tại khu vực phía Tây Đà Nẵng. Việc cụ thể hóa quy hoạch cần bảo đảm kết nối hạ tầng giao thông, tổ chức không gian dân cư và khai thác các lợi thế cảnh quan, sinh thái, đồng thời kiểm soát tác động đến môi trường trong quá trình đô thị hóa.

TP HCM dự kiến chuyển gần 110 ha đất khu công nghiệp sang nhà ở xã hội

TP HCM dự kiến chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, thuộc địa bàn huyện Bình Chánh trước đây, với diện tích gần 110 ha, sang phát triển nhà ở xã hội. Thành phố dự kiến hoàn thành các thủ tục liên quan vào đầu năm 2027.

Phương án này được chú ý trong bối cảnh nhu cầu nhà ở vừa túi tiền tại TP HCM còn lớn, trong khi quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội ngày càng trở thành vấn đề cần giải quyết. Việc chuyển đổi cần được xem xét đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu nhà ở thực tế, khả năng kết nối giao thông và hệ thống hạ tầng xã hội để bảo đảm hiệu quả sử dụng đất sau chuyển đổi.

Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Tại khu vực phía Nam Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian quốc lộ 1A đang được triển khai. Một số hộ dân trên tuyến đường Giải Phóng đã bắt đầu thu dọn tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng.

Trước đó, đợt chi trả bồi thường đầu tiên cho 11 hộ dân tại phường Phương Liệt có tổng kinh phí khoảng 133 tỷ đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một trong những khâu quyết định tiến độ các dự án giao thông quy mô lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và hạn chế phát sinh vướng mắc.