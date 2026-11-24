Hà Nội phê duyệt quy hoạch trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài hơn 35km

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6380/QĐ-UBND phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng. Tuyến đường dài khoảng 35,04km, kết nối liên thông với 8 cây cầu vượt sông Hồng, được định hướng là trục giao thông chính đô thị.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký, tuyến có điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà (xã Mê Linh), điểm cuối tại vị trí hết địa phận thành phố thuộc xã Bát Tràng. Hướng tuyến đi qua các địa bàn Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng, phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã được phê duyệt.

Hà Nội phê duyệt quy hoạch trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài hơn 35km.

Về quy mô, tuyến đường được thiết kế gồm 6 làn xe cơ giới trên đường chính và hệ thống đường gom hai bên. Mặt cắt ngang được điều chỉnh linh hoạt theo địa hình và khoảng cách với đê Tả Hồng. Cụ thể, các đoạn đi sát đê rộng 54m; những đoạn đi xa đê có mặt cắt rộng 73,5m. Một số khu vực đặc thù như đoạn qua cầu Long Biên, cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến công trình hiện hữu, di tích và giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, trên toàn tuyến sẽ bố trí 8 nút giao liên thông khác mức, kết nối trực tiếp với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Các nút giao với những tuyến đường ngang còn lại được tổ chức dạng nút giao bằng.

Phú Thọ khởi công khu đô thị Tiền Châu hơn 2.900 tỷ đồng

Sáng 23/11, tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, Công ty CP Xây dựng công trình 507 tổ chức khởi công dự án Khu đô thị mới Tiền Châu với quy mô hơn 26,7ha, tổng mức đầu tư trên 2.902 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 5.130 người.

Dự án có khoảng 24,46ha diện tích phát triển khu đô thị, gồm 11,82ha đất ở, 8,21ha đất giao thông và bãi đỗ xe, 2,39ha đất cây xanh, mặt nước cùng các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, hơn 2,36ha được dành phát triển nhà ở xã hội, tương đương 20% diện tích đất ở theo quy hoạch.

Phú Thọ khởi công khu đô thị Tiền Châu hơn 2.900 tỷ đồng.

Các loại hình nhà ở gồm nhà sân vườn, nhà liền kề, nhà ở hỗn hợp thấp tầng và hai tòa nhà hỗn hợp cao tầng. Dự án cũng được quy hoạch hai trường mầm non, một trường liên cấp, trạm y tế, hai nhà văn hóa cùng hệ thống công viên, giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chấp thuận đầu tư từ năm 2016, ban đầu mang tên Khu đô thị mới Cienco 5. Việc khởi công đánh dấu bước triển khai mới của dự án, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và hạ tầng đô thị tại khu vực Phúc Yên.

Hải Phòng đấu giá khu đất dự án công trình hỗn hợp cao tầng gần 2.000 tỷ đồng

Công ty Đấu giá hợp danh VNA vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng khu đất thực hiện dự án công trình hỗn hợp cao tầng tại lô I.16/CTHH-01, thuộc Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Giá khởi điểm hơn 1.996,7 tỷ đồng.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu đất có tổng diện tích 62.407m², nằm tại góc hai mặt đường trong khu Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm. Trong đó, 30.572m² đất hỗn hợp có ở cao tầng, gồm đất ở và đất thương mại, dịch vụ, được đưa ra đấu giá. Phần diện tích còn lại gồm 22.750,4m² đất cây xanh công cộng và 9.084,6m² đất bãi đỗ xe.

Khu đất hiện chưa có tài sản gắn liền, đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, điện, cấp và thoát nước đến ranh giới. Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến 17h ngày 9/12/2026. Phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến từ 10h đến 11h ngày 25/12/2026 theo phương thức trả giá lên.

Hà Nội chuẩn bị đấu giá khu đất từng quy hoạch công viên Hello Kitty tại Tây Hồ

Một khu đất rộng 2.678m² tại số 153 Yên Phụ, phường Tây Hồ, TP Hà Nội, từng thuộc dự án công viên Sanrio Hello Kitty World Hanoi, đang được thành phố chuẩn bị đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo thông tin công bố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội đã thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá khu đất này. Giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm là 114,21 triệu đồng/m², tương ứng tổng giá trị khoảng 305,86 tỷ đồng.

Hà Nội chuẩn bị đấu giá khu đất từng quy hoạch công viên Hello Kitty tại Tây Hồ.

Khu đất có chức năng quy hoạch là đất dịch vụ công cộng đô thị, mục đích sử dụng khi đấu giá được xác định là đất thương mại, dịch vụ. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được Nhà nước cho thuê đất trong thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 23/11 đến 17h ngày 26/11. Sau khi lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thời gian và hình thức đấu giá khu đất sẽ được công bố theo quy định.

Trước đó, khu đất này nằm trong phạm vi dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại số 151-153 Yên Phụ, có tên thương mại Sanrio Hello Kitty World Hanoi. Dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án do nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm trong thời hạn quy định.

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc gần 162.400 tỷ đồng

Quốc hội vừa thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc mới gồm Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua tỉnh Sơn La). Tổng mức đầu tư sơ bộ của ba dự án khoảng 162.393 tỷ đồng.

Trong đó, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong có chiều dài khoảng 119km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-100km/h. Tuyến kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với khu vực phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu, có tổng mức đầu tư sơ bộ 50.990 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài khoảng 132km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-100km/h, có tổng mức đầu tư sơ bộ 48.283 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào quý IV/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Trong khi đó, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La dài khoảng 179,5km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ là 63.120 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Theo Bộ Xây dựng, các tuyến cao tốc này không chỉ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông tại khu vực Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên mà còn mở rộng kết nối liên vùng, tạo điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, du lịch và tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, khi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu hoàn thành, 34/34 địa phương trên cả nước sẽ có đường cao tốc.