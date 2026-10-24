Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 24/10: Hà Nội ưu tiên “làn xanh” tháo gỡ vướng mắc cho 258 dự án

Hà Nội ưu tiên “làn xanh” tháo gỡ vướng mắc cho 258 dự án

Hà Nội đang tập trung xử lý 258 dự án chậm triển khai theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”, hướng tới hoàn thành các thủ tục trong tháng 10/2026 và đưa dự án vào sử dụng trước tháng 10/2028. Đây là các dự án còn tồn đọng sau khi thành phố rà soát 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai; trong đó, 29 dự án đã khởi công, xây dựng công trình và 13 dự án đã chấm dứt đầu tư hoặc được đề xuất đưa ra khỏi danh sách.

Hà Nội ưu tiên “làn xanh” tháo gỡ vướng mắc cho 258 dự án. (Ảnh minh họa)

Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương phân loại cụ thể vướng mắc, xác định thủ tục cần hoàn thiện, làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư và đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng. Những trường hợp không phối hợp xử lý hồ sơ hoặc không thực hiện đúng cam kết có thể bị đề xuất chấm dứt, thu hồi dự án.

Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng có ý nghĩa đưa nguồn lực đất đai trở lại phục vụ phát triển kinh tế, đô thị. Tuy nhiên, hiệu quả cần được đánh giá bằng số dự án thực sự hoàn tất thủ tục, tái khởi động và đi vào khai thác, thay vì chỉ dừng ở việc xử lý hồ sơ hành chính.

Đường Vành đai phía Tây Cần Thơ tăng vốn lên hơn 6.400 tỷ đồng

Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng, tăng gần 2.571 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cũng được kéo dài đến cuối năm 2028 do vướng mắc giải phóng mặt bằng, biến động chi phí và bổ sung hạng mục.

Đường Vành đai phía Tây Cần Thơ tăng vốn lên hơn 6.400 tỷ đồng.

Dự án nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C, sử dụng vốn ngân sách địa phương, được khởi công từ tháng 11/2022 và dự kiến hoàn thành sau ba năm. Tuy nhiên, theo thông tin công bố ngày 22/10, mới có 4 trong tổng số 7 gói thầu xây lắp được triển khai, khối lượng thực hiện đạt hơn 31%.

Đáng chú ý, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ 985 tỷ đồng lên hơn 2.262 tỷ đồng; chi phí xây dựng tăng từ 2.309 tỷ đồng lên hơn 3.544 tỷ đồng. Việc tăng vốn và kéo dài thời gian thực hiện cho thấy áp lực kiểm soát chi phí, tiến độ đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn. Bài toán đặt ra là phải sớm giải quyết mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu và nâng hiệu quả tổ chức thi công để hạn chế tiếp tục phát sinh chi phí.

Hải Phòng giao hơn 2,5 ha đất triển khai dự án nhà ở xã hội

TP Hải Phòng đã quyết định giao 25.870,2 m² đất tại phường Lê Chân cho Công ty CP Hóa chất vật liệu điện Bình Phát thực hiện dự án khu nhà ở xã hội XH1, XH2. Theo thông tin công bố ngày 23/10, khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, giao với đường Thiên Lôi và gần Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng.

Việc giao đất là bước pháp lý quan trọng để dự án tiếp tục triển khai, bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội. Khu vực dự án có lợi thế về kết nối giao thông và tiếp cận các tiện ích đô thị.

Tuy nhiên, để đánh giá khả năng bổ sung nguồn cung thực tế, cần theo dõi thêm quy mô căn hộ, tổng mức đầu tư, tiến độ xây dựng và thời điểm dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Việc hoàn thành thủ tục đất đai mới là một khâu trong quá trình triển khai, chưa đồng nghĩa sản phẩm đã sẵn sàng đưa ra thị trường.

Thị trường bất động sản 9 tháng phân hóa, thanh khoản còn chịu áp lực

Báo cáo thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2026 do Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) dẫn lại cho thấy lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền đều có xu hướng giảm. Trong khi đó, giá căn hộ tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao do áp lực từ chi phí đầu tư xây dựng và chi phí vốn.

Lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền đều có xu hướng giảm.

Đối với phân khúc biệt thự, nhà ở liền kề, giá tại một số khu vực có xu hướng giảm nhẹ, thanh khoản chậm. Thị trường đất nền thứ cấp cũng chịu sức ép khi chi phí vốn còn cao và nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác ổn định.

Diễn biến này cho thấy thị trường chưa phục hồi đồng đều giữa các phân khúc. Việc giá bán điều chỉnh chưa đủ để kích thích giao dịch nếu khả năng chi trả của người mua còn hạn chế và chi phí tín dụng chưa thuận lợi. Theo HoREA, cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, bổ sung nguồn cung và phát triển nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Doanh nghiệp xây dựng chịu sức ép thiếu nhân lực và chi phí tăng

Việc nhiều dự án cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và công trình hàng hải được triển khai đang làm tăng nhu cầu nhân lực của ngành xây dựng. Tuy nhiên, nguồn lao động có tay nghề, kỹ sư và nhân sự kỹ thuật chuyên sâu chưa đáp ứng kịp nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp hiện có hơn 10.000 nhân sự và dự kiến nhu cầu nhân lực tăng khoảng 30% trong hai năm tới, tương đương 3.000 người.

Bên cạnh thiếu lao động, các nhà thầu còn đối mặt với khoảng cách giữa định mức và chi phí thực tế. Đại diện doanh nghiệp cho biết đơn giá nhân công trong định mức khoảng 300.000-400.000 đồng/công, trong khi mức chi trả thực tế có thể lên tới 900.000 đồng đến 1 triệu đồng/công.

Các doanh nghiệp kiến nghị rà soát định mức, đơn giá xây dựng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để chủ động nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề cần giải quyết để bảo đảm năng lực thi công, kiểm soát chi phí và hạn chế nguy cơ chậm tiến độ khi đầu tư hạ tầng tăng tốc.