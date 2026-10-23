Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 23/10: Đề xuất sửa đổi ba luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh

Đề xuất sửa đổi 3 luật, hướng tới minh bạch thị trường bất động sản

Ngày 22/10, Chính phủ trình Quốc hội xem xét 3 dự án luật sửa đổi gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai và hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường.

Đối với dự án Luật Đất đai sửa đổi, dự thảo hướng tới đơn giản hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm rõ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu và hoàn thiện cơ chế tài chính đất đai. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mỗi thửa đất được gắn một mã định danh duy nhất trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao khả năng quản lý, kết nối và khai thác dữ liệu đất đai.

Đề xuất sửa đổi 3 luật, hướng tới minh bạch thị trường bất động sản.

Với Luật Nhà ở, Chính phủ định hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đơn giản hóa thủ tục đầu tư và tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án. Trong khi đó, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản gồm 10 chương, 61 điều, giảm 22 điều so với luật hiện hành; đồng thời đề xuất cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính và 7 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Việc sửa đổi đồng bộ 3 luật được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thống nhất hơn cho hoạt động đầu tư, phát triển dự án và giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng quy định sau sửa đổi, mức độ đồng bộ giữa các luật và khả năng tổ chức thực hiện tại địa phương.

Đà Nẵng đầu tư gần 270 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại xã Gò Nổi, với tổng mức đầu tư hơn 269,6 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Dự án thuộc nhóm công trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn thành phố. Khu tái định cư có diện tích sử dụng đất hơn 21 ha, nhằm chuẩn bị quỹ đất phục vụ bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi quá trình triển khai dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Đà Nẵng đầu tư gần 270 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao.

Việc đầu tư khu tái định cư là một trong những khâu quan trọng để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thu hồi đất. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư xây dựng, hiệu quả triển khai còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phương án bồi thường và khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân sau khi di dời.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, công tác chuẩn bị mặt bằng và bố trí tái định cư có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ triển khai trên thực địa. Việc chủ động đầu tư các khu tái định cư từ sớm sẽ góp phần giảm áp lực khi bước vào giai đoạn thu hồi đất với quy mô lớn.

Cần Thơ công bố 2 dự án nhà ở xã hội tại Phú Lợi, dự kiến có ít nhất 410 căn

TP Cần Thơ vừa công bố thông tin hai dự án nhà ở xã hội tại khu vực Phú Lợi, dự kiến cung cấp tối thiểu 410 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ.

Việc công bố các dự án diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội tại nhiều đô thị tiếp tục tăng, trong khi khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập vẫn là vấn đề đối với một bộ phận người lao động. Phát triển thêm dự án mới được kỳ vọng giúp mở rộng lựa chọn cho người có nhu cầu ở thực, đồng thời thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nguồn cung bất động sản theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, để các dự án sớm chuyển từ kế hoạch sang triển khai thực tế, cần tiếp tục làm rõ tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, điều kiện tiếp nhận hồ sơ và thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường. Đối với người mua, thông tin về giá bán, điều kiện được hưởng chính sách và thời gian bàn giao cũng là những yếu tố cần được công khai đầy đủ.

Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục thúc đẩy chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, việc bổ sung dự án tại Cần Thơ sẽ góp phần mở rộng nguồn cung nếu bảo đảm tiến độ và khả năng tiếp cận thực tế của người dân.

Đề xuất điều chỉnh quy định về tiền đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai

Trong quá trình thảo luận dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi ngày 22/10, đại biểu Bùi Xuân Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, đề xuất nghiên cứu cho phép chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc đối với bất động sản hình thành trong tương lai sớm hơn, thay vì phải chờ đến khi dự án khởi công.

Đề xuất điều chỉnh quy định về tiền đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai.

Theo quy định được nêu trong dự thảo, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán hoặc giá thuê mua khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Đại biểu cho rằng việc nhận tiền đặt cọc có thể giúp doanh nghiệp thăm dò nhu cầu thị trường, từ đó chủ động hơn trong việc xây dựng phương án đầu tư và kế hoạch triển khai dự án.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp và việc bảo vệ người mua nhà. Việc nới điều kiện nhận đặt cọc cần đi kèm cơ chế kiểm soát pháp lý dự án, công khai thông tin và xử lý trách nhiệm khi chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh bất động sản, nhất là khi việc huy động vốn từ khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án và mức độ an toàn của giao dịch.

Đề xuất siết quản lý dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Tại kỳ họp Quốc hội ngày 22/10, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được đề xuất theo hướng làm rõ cơ chế xử lý đối với đất thực hiện dự án đầu tư nhưng không được sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, trong đó có phương án áp dụng khoản tiền lũy tiến tăng dần theo thời gian vi phạm.

Định hướng này nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai, hạn chế tình trạng dự án được giao đất nhưng chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển đô thị.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang rà soát các dự án tồn đọng, việc hoàn thiện cơ chế xử lý cần phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời xem xét những nguyên nhân khách quan như vướng mắc giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý hoặc sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ của cơ quan quản lý.

Một cơ chế xử lý đủ rõ ràng, có tính khả thi sẽ tạo sức ép để chủ đầu tư sử dụng đất đúng mục đích, đúng tiến độ; đồng thời góp phần đưa quỹ đất đang bị đình trệ trở lại phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển đô thị.