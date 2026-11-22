Đà Nẵng nghiên cứu mở rộng khu thương mại tự do thêm 1.205 ha

UBND TP Đà Nẵng đang nghiên cứu phương án mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại xã Tam Mỹ với tổng diện tích khoảng 1.205 ha. Hai khu vực được đề xuất mở rộng có lợi thế kết nối với đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, sân bay Chu Lai và hệ thống cảng biển khu vực.

Theo phương án được đưa ra lấy ý kiến người dân ngày 20/11, vị trí thứ nhất có diện tích khoảng 800 ha, gắn với khu vực quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Khu vực này được định hướng phát triển sản xuất, logistics, kho bãi, cảng cạn, trung tâm trung chuyển và phân phối hàng hóa.

Đà Nẵng nghiên cứu mở rộng khu thương mại tự do thêm 1.205 ha.

Vị trí thứ hai có diện tích khoảng 405 ha, nằm gần khu vực giao nhau giữa cao tốc Bắc - Nam và đường tỉnh ĐT.618 nối dài. Không gian này được định hướng phát triển sản xuất, logistics, đổi mới sáng tạo kết hợp thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Theo số liệu rà soát, phương án mở rộng dự kiến ảnh hưởng khoảng 350 hộ dân với 1.950 nhân khẩu; nhu cầu tái định cư sơ bộ từ 780-1.150 lô. Người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương nghiên cứu, đồng thời đề nghị chính quyền quan tâm bố trí khu tái định cư, bảo đảm sinh kế và công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Trước đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025, với quy mô khoảng 1.881 ha tại 7 vị trí không liền kề. Đến nay, phương án bổ sung 1.205 ha mới ở bước nghiên cứu, lấy ý kiến người dân, chưa phải quyết định phê duyệt mở rộng.

Hà Nội quy định điều kiện giao chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê không qua đấu giá

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 162 quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và điều kiện giao chủ đầu tư, đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Hà Nội quy định điều kiện giao chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê không qua đấu giá.

Theo quy định, nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý, nhà đầu tư phải có văn bản cam kết giá cho thuê nhà ở không vượt quá khung giá do UBND TP Hà Nội quy định; đồng thời cam kết phương án quản lý, vận hành dự án, tỷ lệ nhà ở cho thuê, tỷ lệ dành cho đối tượng chính sách và tiêu chuẩn diện tích căn hộ.

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đáp ứng điều kiện, thành phố sẽ lựa chọn theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, ưu tiên nhà đầu tư có quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích dự án hoặc là nhà đầu tư duy nhất có quyền sử dụng đất đối với một phần diện tích. Tiếp theo là năng lực tài chính, thể hiện qua vốn chủ sở hữu cam kết phân bổ cho dự án, và kinh nghiệm triển khai các dự án nhà ở có quy mô tương đương hoặc lớn hơn.

Quy định cũng nêu rõ cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu nhà đầu tư bổ sung giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ theo quy định. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến.

TP HCM phê duyệt mức bồi thường cao nhất 222,4 triệu đồng/m² tại dự án cải tạo rạch Ông Bé.

UBND phường Chánh Hưng, TP HCM vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh. Đáng chú ý, mức bồi thường cao nhất được xác định là 222,4 triệu đồng/m² đối với đất ở đô thị trên đường Dương Bá Trạc.

TP HCM phê duyệt mức bồi thường cao nhất 222,4 triệu đồng/m² tại dự án cải tạo rạch Ông Bé.

Mức giá này áp dụng cho đất ở vị trí 1, có một mặt tiền đường và một mặt hẻm, trên đoạn đường Dương Bá Trạc từ đường Phạm Thế Hiển đến cầu sông Xáng. Đây là khu vực có giá trị bất động sản cao, đồng thời nằm trong phạm vi chịu tác động của dự án cải tạo hệ thống thoát nước và chỉnh trang đô thị.

Dự án rạch Ông Bé được triển khai với mục tiêu nạo vét, cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước và từng bước chỉnh trang không gian đô thị. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một trong những khâu quan trọng để tạo mặt bằng phục vụ triển khai các hạng mục.

Việc phê duyệt phương án bồi thường tại phường Chánh Hưng là diễn biến đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị mặt bằng cho dự án. Mức bồi thường được xác định theo từng vị trí, loại đất và điều kiện cụ thể, do đó mức cao nhất 222,4 triệu đồng/m² không áp dụng đồng loạt cho toàn bộ diện tích bị ảnh hưởng.

TP HCM chi hơn 56 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TP HCM triển khai 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 56,3 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Khu tái định cư có diện tích gần 6,9 ha, dự kiến bố trí 199 nền đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM phê duyệt, các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Nội dung triển khai tập trung vào xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện bố trí chỗ ở mới cho người dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Đây là một trong những phần việc quan trọng trong quá trình chuẩn bị mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Bên cạnh việc thu hồi đất, công tác xây dựng khu tái định cư cần được triển khai đồng bộ để bảo đảm người dân có nơi ở mới trước khi bàn giao mặt bằng.

Việc TP HCM triển khai các gói thầu hạ tầng khu tái định cư cho thấy công tác chuẩn bị phục vụ dự án đang được cụ thể hóa bằng các kế hoạch đầu tư, lựa chọn nhà thầu và bố trí nguồn lực.