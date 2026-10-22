Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 22/10: Đà Nẵng nghiên cứu đô thị lấn biển hơn 2.000 ha

Đà Nẵng nghiên cứu phát triển đô thị lấn biển hơn 2.000 ha

Theo Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, thành phố định hướng nghiên cứu phát triển hơn 2.050 ha đô thị lấn biển, với quy mô dân số dự kiến khoảng 400.000 người. Đây là hướng mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo thêm quỹ đất phục vụ nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ và du lịch trong dài hạn.

Đà Nẵng nghiên cứu phát triển đô thị lấn biển hơn 2.000 ha.

Các khu đô thị lấn biển được định hướng phát triển đa chức năng, kết hợp không gian ở với các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Nếu được cụ thể hóa thành các dự án khả thi, định hướng này có thể góp phần hình thành các cực phát triển mới ven biển, thu hút đầu tư và khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế biển của thành phố.

Tuy nhiên, phát triển đô thị lấn biển đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, quy hoạch đồng bộ và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Thành phố cần tính toán khả năng kết nối giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải và các công trình hạ tầng xã hội tương ứng với quy mô dân số dự kiến. Bên cạnh đó, đánh giá tác động đến hệ sinh thái ven bờ, dòng chảy và nguy cơ xói lở cũng là những yêu cầu quan trọng để bảo đảm tính bền vững của các khu đô thị mới.

Thủ tướng yêu cầu rà soát nguồn cung vật liệu xây dựng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, đánh giá nguồn cung vật liệu xây dựng, trong đó có số lượng và trữ lượng thực tế của các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, làm cơ sở điều phối nguồn cung giữa các địa phương.

Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 10744/VPCP-CN ngày 21/10/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố nhằm phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

Việc rà soát nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các dự án trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia, hạn chế nguy cơ thiếu cát, đá và các loại vật liệu phục vụ thi công. Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng cần đẩy nhanh tiến độ, khả năng bảo đảm nguồn cung với giá hợp lý có ý nghĩa trực tiếp đối với chi phí đầu tư và kế hoạch giải ngân vốn.

Bên cạnh việc đánh giá trữ lượng, công tác điều phối cần gắn với nhu cầu thực tế của từng dự án, năng lực khai thác và vận chuyển, cũng như việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Nếu nguồn cung không được phân bổ hợp lý, tình trạng thiếu vật liệu cục bộ có thể tiếp tục gây áp lực lên tiến độ thi công và tổng mức đầu tư.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư hơn 919 tỷ đồng cho khu tái định cư

TP Đà Nẵng dự kiến đầu tư hơn 919 tỷ đồng cho dự án tái định cư phục vụ việc triển khai Khu thương mại tự do. Dự án hướng tới chuẩn bị quỹ đất và chỗ ở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời tạo điều kiện ổn định đời sống người dân thuộc diện bị ảnh hưởng.

Việc bố trí khu tái định cư có vai trò quan trọng đối với tiến độ triển khai các dự án quy mô lớn, nhất là những dự án cần thu hồi diện tích đất đáng kể. Nếu quỹ nhà ở và đất tái định cư được chuẩn bị kịp thời, quá trình bàn giao mặt bằng có thể thuận lợi hơn, giảm nguy cơ phát sinh khiếu nại và chậm tiến độ.

Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thành hạ tầng khu tái định cư. Các vấn đề về vị trí, khả năng kết nối giao thông, sinh kế và điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cũng cần được tính toán để bảo đảm người dân có thể ổn định cuộc sống sau di dời.

Đồng Nai đặt mục tiêu huy động gần 300.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Đồng Nai đặt mục tiêu huy động gần 300.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2026-2030, tập trung tăng cường kết nối với sân bay Long Thành, TP HCM và các trung tâm kinh tế trong vùng.

Đồng Nai đặt mục tiêu huy động gần 300.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng.

Việc phát triển mạng lưới giao thông được kỳ vọng tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, mở rộng không gian đô thị và nâng cao khả năng thu hút đầu tư. Đặc biệt, khi sân bay Long Thành từng bước được đưa vào khai thác, nhu cầu kết nối giữa sân bay với các trung tâm sản xuất, logistics và đô thị lân cận sẽ gia tăng.

Dù vậy, mục tiêu huy động vốn lớn cũng đặt ra yêu cầu về khả năng cân đối nguồn lực và tổ chức thực hiện. Tiến độ giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, phương án huy động vốn và sự đồng bộ giữa các tuyến giao thông sẽ quyết định hiệu quả khai thác của hệ thống hạ tầng. Việc lựa chọn thứ tự ưu tiên cần gắn với nhu cầu vận tải thực tế, tránh đầu tư dàn trải hoặc để các dự án kết nối chậm hơn những công trình đầu mối.

Sơn La thúc tiến độ 7 dự án du lịch tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng

Sơn La đang thúc đẩy tiến độ triển khai 7 dự án du lịch với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 11 và tháng 12/2026. Các cơ quan chức năng được yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Việc bổ sung các dự án du lịch có thể tạo thêm năng lực lưu trú, dịch vụ và vui chơi giải trí, góp phần khai thác tiềm năng cảnh quan, văn hóa của địa phương. Khi được triển khai đồng bộ, các dự án cũng có khả năng tạo việc làm và thúc đẩy nhu cầu đối với những ngành dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, mốc khởi công dự kiến mới phản ánh kế hoạch triển khai, chưa đồng nghĩa các dự án đã hoàn tất toàn bộ thủ tục hoặc bảo đảm tiến độ. Khả năng hiện thực hóa kế hoạch sẽ phụ thuộc vào việc hoàn thiện pháp lý, giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn và năng lực triển khai của nhà đầu tư. Đây cũng là những yếu tố cần theo dõi để đánh giá mức độ chuyển hóa vốn đăng ký thành hoạt động đầu tư thực tế.