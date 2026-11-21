Quảng Ngãi đề xuất chuyển hơn 125 ha rừng làm khu đô thị gần 9.600 tỷ đồng tại Măng Đen

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa trình HĐND tỉnh xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 125 ha rừng trồng sản xuất để triển khai dự án Khu đô thị số 5 tại xã Măng Đen.

Diện tích rừng đề xuất chuyển đổi là hơn 125 ha, chủ yếu là rừng trồng thông ba lá thuộc quy hoạch chức năng rừng sản xuất. Theo hồ sơ của địa phương, khu vực này không có rừng tự nhiên và việc chuyển đổi không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất rừng sản xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quảng Ngãi đề xuất chuyển hơn 125 ha rừng làm khu đô thị gần 9.600 tỷ đồng tại Măng Đen.

Khu đô thị số 5 có tổng diện tích gần 277 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 30.371 người, tổng vốn đầu tư khoảng 9.600 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt, thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2025-2034.

Theo định hướng quy hoạch, dự án được phát triển thành khu đô thị cửa ngõ, nằm tại khu vực có tuyến quốc lộ 24 đi qua, kết nối giao thương và công nghiệp hỗ trợ. Các chức năng được bố trí gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng, đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trong cơ cấu sử dụng đất, nhóm đất nhà ở chiếm khoảng 76,6 ha; đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ khoảng 33 ha. Phần diện tích còn lại dành cho thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đáng chú ý, Khu đô thị số 5 là một trong ba dự án quy mô lớn tại Măng Đen được lựa chọn nhà đầu tư trong năm nay. Hai dự án còn lại là Khu đô thị số 4, quy mô khoảng 247 ha và Khu đô thị số 1, quy mô 264 ha. Tổng vốn đầu tư của ba dự án vượt 26.400 tỷ đồng.

TP HCM chuẩn bị thu hồi đất, chỉnh trang kênh Hàng Bàng giai đoạn 3

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ, giai đoạn 3.

Theo kế hoạch, dự án có các hạng mục chính gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ kè và hình thành mảng xanh dọc hai bên bờ. Khu vực triển khai thuộc địa bàn phường Bình Tiên và phường Bình Tây.

TP HCM chuẩn bị thu hồi đất, chỉnh trang kênh Hàng Bàng giai đoạn 3.

Đáng chú ý, kế hoạch xác định cụ thể 16 bước thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Các bước bao gồm xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất; thông báo thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng.

Thành phố cũng yêu cầu chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư và phương án tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trường hợp người sử dụng đất không bàn giao mặt bằng sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nếu đủ điều kiện.

Lâm Đồng quy hoạch khu đô thị lấn biển 400 ha tại La Gi

Tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quy hoạch chung hai phường Phước Hội và La Gi đến năm 2050, trong đó dành khoảng 400 ha diện tích lấn biển để phát triển đô thị đa chức năng và kinh tế biển.

Theo quy hoạch, diện tích lấn biển được phân bổ khoảng 185 ha tại phường Phước Hội và 215 ha tại phường La Gi. Khu vực mở rộng về phía biển gắn với việc hình thành tuyến đường ven biển theo quy hoạch, tạo không gian phát triển mới cho đô thị ven biển phía Đông Nam của tỉnh.

Lâm Đồng quy hoạch khu đô thị lấn biển 400 ha tại La Gi.

Định hướng phát triển tập trung vào các chức năng thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, quảng trường biển và bãi tắm công cộng. Một số công trình cao tầng và kiến trúc điểm nhấn cũng được tính toán để hình thành diện mạo đô thị hướng biển.

Đáng chú ý, quy hoạch đặt ra yêu cầu lấn biển có chọn lọc, ưu tiên khu vực hai bên cửa sông Dinh. Hệ thống kè, đê chắn sóng và giải pháp bảo tồn rừng phòng hộ sẽ được triển khai nhằm hạn chế tác động của sạt lở và nước biển dâng.

Metro TP HCM tăng tốc triển khai, nhiều tuyến hướng tới khởi công cuối năm

Hệ thống đường sắt đô thị TP HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai, với nhiều dự án đồng loạt thi công và chuẩn bị các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, việc mở rộng các công trường cũng tạo áp lực đáng kể lên giao thông đô thị.

Hiện nay, tại tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), việc thi công các nhà ga ngầm khiến nhiều đoạn đường Trường Chinh bị thu hẹp, ảnh hưởng đến lưu thông tại cửa ngõ Tây Bắc thành phố. Tại khu vực trung tâm, việc dựng rào chắn phục vụ thi công các ga ngầm cũng gây ùn tắc tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai và các tuyến đường lân cận.

Ở góc độ phát triển hạ tầng, TP HCM đang định hướng mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị theo hướng liên kết vùng. Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất chủ trương giao doanh nghiệp nghiên cứu phương án kéo dài tuyến metro số 2 dọc quốc lộ 22 đến ranh giới tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM cũng đang đẩy nhanh hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục pháp lý, hướng tới mục tiêu khởi công đồng loạt 3 tuyến metro mới vào cuối năm 2026. Các tuyến này được định hướng tăng cường kết nối trung tâm thành phố với Bình Dương, Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Theo định hướng quy hoạch, TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên khoảng 255 km.