Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 21/10: Hà Nội tính dùng hơn 22.000 căn nhà ở xã hội phục vụ tái định cư

Hà Nội tính dùng hơn 22.000 căn nhà ở xã hội phục vụ tái định cư

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất sử dụng hơn 22.200 căn hộ tại 64 dự án nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu tái định cư, ưu tiên bố trí tại các khu nhà gần địa điểm giải phóng mặt bằng.

Theo thông tin được công bố tại cuộc họp về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030 ngày 20/10, Hà Nội dự kiến cần khoảng 22.900 căn hộ phục vụ tái định cư cho các dự án sử dụng vốn ngân sách đến năm 2030. Riêng năm 2026, nhu cầu dự kiến hơn 6.500 căn.

Hiện thành phố có 204 tòa nhà tái định cư với gần 19.400 căn hộ đã được bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, quỹ nhà chuyển tiếp có khả năng đưa vào cân đối trong 4 năm tới chỉ còn khoảng 708 căn, tạo áp lực lớn đối với việc chuẩn bị chỗ ở cho người dân khi triển khai các dự án mới.

Hà Nội tính dùng hơn 22.000 căn nhà ở xã hội phục vụ tái định cư.

Trong khi đó, Hà Nội đang theo dõi 187 dự án nhà ở xã hội, gồm cả các dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, với tổng diện tích đất khoảng 709 ha và quy mô dự kiến gần 168.900 căn hộ. Tổng mức đầu tư của các dự án này hơn 365.600 tỷ đồng.

Theo phương án đề xuất, thành phố có thể sử dụng tối đa 80% số căn hộ tại mỗi dự án nhà ở xã hội được lựa chọn để phục vụ tái định cư. Việc bố trí sẽ căn cứ tiến độ hoàn thành dự án và ưu tiên các khu nhà nằm trong bán kính 5 km, 10 km và 15 km tính từ khu vực giải phóng mặt bằng.

Phương án này được kỳ vọng giúp Hà Nội cơ bản cân đối nguồn nhà tái định cư đến cuối năm 2029. Tuy nhiên, trong các năm 2026-2028, nguồn nhà hoàn thành dự kiến vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Thành phố cần đẩy nhanh các dự án tái định cư chuyển tiếp, nghiên cứu mua nhà ở xã hội để bố trí tái định cư, tạm cư và huy động doanh nghiệp tham gia tạo lập quỹ nhà.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hợp long nhịp chính ngày 21/10

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn lắp đặt nhịp chính sau khi tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được vận chuyển từ Vũng Tàu về khu vực Bến Bạch Đằng, TP HCM.

Theo kế hoạch của các đơn vị thi công, ngày 21/10, các công đoạn định vị, hạ kết cấu, căn chỉnh và cố định nhịp cầu sẽ được triển khai để phục vụ công tác hợp long. Thời gian thực tế có thể điều chỉnh theo điều kiện hiện trường và yêu cầu kỹ thuật.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hợp long nhịp chính ngày 21/10.

Tổ hợp kết cấu thép được lai dắt trên đường thủy khoảng 124 km từ khu vực cảng Đông Xuyên, Vũng Tàu, về Bến Bạch Đằng trong hai ngày 18-19/10. Khối kết cấu gồm vòm thép chính và hệ đà giáo chuyên dụng, có chiều dài nhịp chính khoảng 187 m.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2025. Tập đoàn Đại Dũng đảm nhiệm chế tạo và lắp đặt kết cấu thép nhịp chính.

Cầu có chiều dài khoảng 720 m, rộng 6-11 m, kết nối khu vực trung tâm TP HCM với đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, hướng tới bổ sung không gian đi bộ, tham quan và ngắm cảnh ven sông.

Sau khi hoàn thành hợp long, dự án sẽ tiếp tục thi công, hoàn thiện các hạng mục như mặt cầu, lan can, hệ thống chiếu sáng, âm thanh và thang máy. Công trình được kỳ vọng tạo thêm không gian công cộng ven sông, đồng thời bổ sung điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm TP HCM.

Bắc Ninh chuẩn bị mở bán hơn 1.100 căn nhà ở xã hội, giá từ 530 triệu đồng

Thị trường nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến có thêm khoảng 1.144 căn hộ từ 5 dự án, với giá bán dao động 10,4-22 triệu đồng/m².

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Bắc Ninh được công bố ngày 20/10, các dự án nằm tại những địa bàn gồm phường Võ Cường, phường Bắc Giang, phường Yên Phong, xã Yên Trung và xã Tam Đa. Đây là nguồn cung bổ sung cho nhóm người có nhu cầu nhà ở với khả năng tài chính hạn chế.

Trong số các dự án được giới thiệu, Khu nhà ở xã hội V-City tại phường Võ Cường có giá bán thấp nhất, khoảng 10,4 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì. Dự án do Công ty Vĩnh Cát thực hiện, còn 27 căn hộ cuối cùng trên tổng số 476 căn.

Các căn hộ tại đây có diện tích khoảng 51-65 m², tương ứng tổng giá bán khoảng 530-675 triệu đồng/căn. Dự án gồm hai tòa nhà ở xã hội cao 18 tầng cùng hai khu nhà ở thương mại kết hợp văn phòng.

Với mức giá từ hơn 500 triệu đồng/căn, nguồn cung này có thể mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp và các nhóm đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thực tế còn phụ thuộc điều kiện xét duyệt hồ sơ, thời điểm tiếp nhận đăng ký và nguồn cung tại từng dự án.

TP HCM thu hồi gần 19,2 ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ

UBND TP HCM quyết định thu hồi 5 lô đất với tổng diện tích gần 19,2 ha tại Khu Công nghệ cao TP HCM sau khi dự án Công viên Thiên niên kỷ của Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn chấm dứt hoạt động và doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất.

Theo thông tin công bố ngày 20/10, các lô đất bị thu hồi gồm G8-1, G11-1, G12-1, E7-1 và E7-2, với tổng diện tích 191.928,85 m², thuộc phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM.

TP HCM thu hồi gần 19,2 ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ.

Khu đất được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn thuê từ tháng 6/2017. Dự án Công viên Thiên niên kỷ đã chấm dứt hoạt động từ tháng 5/2025, dẫn đến việc doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất.

Theo phương án được công bố trước đây, Công viên Thiên niên kỷ được quy hoạch trên khu đất khoảng 23 ha, với vốn đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng. Dự án hướng đến hình thành không gian công viên khoa học, quảng trường, bảo tàng thiên nhiên, cây xanh và các khu vực vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, dự án không tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Sau khi thu hồi đất, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao được giao phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định ranh giới, tài sản gắn liền với đất và tiếp nhận bàn giao. Cơ quan chức năng cũng phải quản lý khu đất, ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm hoặc xây dựng trái phép, đồng thời rà soát tài sản, chi phí đầu tư còn lại và các nghĩa vụ tài chính phát sinh nếu có.

Lãi suất cho vay cao khiến người mua nhà thận trọng

Mặt bằng lãi suất cho vay neo cao đang tác động đến tâm lý người mua nhà, đồng thời tạo thêm áp lực đối với khả năng hấp thụ và thanh khoản của thị trường bất động sản.

Theo bài viết đăng ngày 21/10 trên Báo Xây dựng, báo cáo của Chứng khoán MBS cho biết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đã tăng khoảng 0,3 điểm phần trăm so với quý trước, kéo lãi suất cho vay tại phần lớn ngân hàng lên trên 10%.

Chi phí vốn tăng khiến người mua nhà phải cân nhắc kỹ hơn về khả năng trả nợ, đặc biệt với những người sử dụng đòn bẩy tài chính. Khi khoản trả góp hàng tháng tăng, quyết định mua nhà có thể bị trì hoãn, trong khi nhà đầu tư cũng thận trọng hơn với các sản phẩm phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá.

Đối với doanh nghiệp bất động sản, lãi suất cao làm tăng chi phí vốn, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và khả năng triển khai dự án. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường chưa đồng đều, những doanh nghiệp có áp lực tài chính lớn có thể phải tăng chính sách chiết khấu, hỗ trợ lãi suất hoặc điều chỉnh kế hoạch bán hàng để thu hút khách.