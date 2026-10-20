Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 20/10: TP HCM đề xuất thu 1% giá trị chuyển nhượng nhà đất khu TOD

TP HCM đề xuất thu 1% giá trị chuyển nhượng nhà đất khu TOD

UBND TP HCM đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định các khoản thu trong khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), trong đó đề xuất thu 1% giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc bất động sản thuộc diện áp dụng.

Theo dự thảo, khoản thu nhằm khai thác một phần giá trị gia tăng từ đất đai nhờ đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, phát triển đường sắt đô thị và điều chỉnh quy hoạch. Đối tượng thực hiện nghĩa vụ là tổ chức, cá nhân chuyển nhượng bất động sản thuộc trường hợp áp dụng theo quy định dự kiến.

TP HCM đề xuất thu 1% giá trị chuyển nhượng nhà đất khu TOD.

Khoản thu được đề xuất áp dụng tại lần chuyển nhượng đầu tiên đủ điều kiện kể từ thời điểm bắt đầu triển khai tại từng khu vực TOD và chỉ thu một lần đối với mỗi thửa đất, nhà ở hoặc bất động sản thuộc diện áp dụng. Trường hợp chuyển nhượng một phần, nghĩa vụ thu được xác định tương ứng với phần chuyển nhượng.

Thời điểm áp dụng sẽ căn cứ vào các mốc có hiệu lực liên quan đến quy hoạch khu vực TOD, quyết định đầu tư dự án đường sắt địa phương có nhà ga hoặc đề-pô và nghị quyết của thành phố.

Đáng chú ý, đây mới là phương án trong dự thảo đang được lấy ý kiến, chưa phải khoản thu đã có hiệu lực. Thời gian tiếp nhận góp ý dự kiến đến hết ngày 24/10/2026.

Nếu được thông qua, cơ chế này có thể tạo thêm nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông và đô thị. Tuy nhiên, việc xác định đúng đối tượng, giá trị tính thu và thời điểm phát sinh nghĩa vụ sẽ là những vấn đề cần được làm rõ để bảo đảm tính minh bạch, tránh thu trùng và hạn chế tác động bất lợi đến giao dịch bất động sản.

Ba lô đất Thủ Thiêm có giá khởi điểm gần 14.575 tỷ đồng

TP HCM đã phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng ba khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với tổng diện tích hơn 23.600 m². Tổng giá khởi điểm của các khu đất đạt gần 14.575 tỷ đồng, trong đó riêng lô 3-12 có giá hơn 10.198 tỷ đồng.

Cụ thể, lô 1.K3.5.HH, tên gọi trước đây là lô 3-12, có diện tích hơn 10.000 m², giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng. Khu đất được quy hoạch phát triển công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, chiều cao tối đa 25 tầng, quy mô dân số khoảng 3.420 người.

Ba lô đất Thủ Thiêm có giá khởi điểm gần 14.575 tỷ đồng.

Lô 1.K3.1.OD, trước đây là lô 3-8, có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng; lô 1.K3.3.HH, trước đây là lô 3-9, có giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng. Hai khu đất này được quy hoạch phát triển nhà ở hoặc công trình hỗn hợp, với chiều cao tối đa lần lượt 10 tầng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của ba dự án gần 16.955 tỷ đồng, bao gồm tiền sử dụng đất tính theo giá khởi điểm và chi phí xây dựng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến.

Đáng chú ý, ba khu đất từng được đưa ra đấu giá năm 2021 với giá khởi điểm thấp hơn đáng kể. Khi đó, lô 3-12 được trả giá 24.500 tỷ đồng, lô 3-9 đạt 5.026 tỷ đồng và lô 3-8 đạt 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả đấu giá sau đó bị hủy do doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Việc tổ chức đấu giá lại với mức giá khởi điểm mới sẽ là phép thử đối với sức hấp thụ của phân khúc bất động sản cao cấp tại Thủ Thiêm, đồng thời cho thấy yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính thực chất, tránh lặp lại tình trạng trúng đấu giá nhưng không triển khai nghĩa vụ theo quy định.

TP HCM giao gần 4.819 m² đất làm dự án nhà ở xã hội Nam Lý

UBND TP HCM đã ban hành quyết định giao 4.818,8 m² đất cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền thực hiện dự án nhà ở xã hội Nam Lý tại phường Phước Long. Đây là bước pháp lý quan trọng đối với dự án từng gặp vướng mắc về thủ tục đất đai.

Diện tích đất được giao gồm 4.435,2 m² đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 383,6 m² đất giao thông do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Trong tổng diện tích này, 2.940 m² là đất ở đô thị thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Phần diện tích còn lại dành cho các hạng mục công cộng, gồm công viên cây xanh, cảnh quan ven sông và giao thông ngoài nhóm ở.

Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, công viên, cảnh quan và các công trình liên quan theo quy hoạch được duyệt. Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp phải tổ chức nghiệm thu, bàn giao các công trình thuộc diện phải chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý.

Dự án nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, khu vực trước đây thuộc TP Thủ Đức, có quy mô dự kiến 291 căn hộ, gồm 26 tầng và một tầng hầm theo thông tin công bố trước đây. Dự án được chấp thuận đầu tư từ năm 2016 nhưng từng chậm triển khai do vướng mắc thủ tục giao đất.

Việc hoàn tất thủ tục giao đất tạo điều kiện để dự án tiếp tục các bước triển khai tiếp theo. Tuy nhiên, tiến độ thực tế vẫn phụ thuộc vào việc hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thi công và đáp ứng các điều kiện pháp lý liên quan.

Trong bối cảnh TP HCM đặt mục tiêu phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã có chủ đầu tư là một trong những giải pháp để bổ sung nguồn cung, giảm áp lực nhà ở cho người thu nhập thấp.

Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1 mới, vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng

Dự án cầu Trà Khúc 1 mới tại Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, được khởi công ngày 8/10/2026, hướng tới thay thế cây cầu hiện hữu đã hơn 60 năm tuổi và xuống cấp.

Công trình có tổng chiều dài tuyến gần 830 m, trong đó cầu chính dài gần 578 m, chiều rộng 28 m, bố trí 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp cùng vỉa hè và các đài vọng cảnh.

Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1 mới, vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng.

Điểm nhấn của dự án là thiết kế ba vòng tròn thép cách điệu hình ảnh bờ xe nước từng gắn bó với đời sống người dân Quảng Ngãi. Kết cấu cầu dây võng tự neo được áp dụng trong thiết kế, với hệ cáp chính neo trực tiếp vào dầm cầu, không cần các khối neo bê tông lớn ở hai đầu.

Ngoài phần cầu, dự án còn đầu tư các tuyến kết nối và hầm chui tại nút giao Tôn Đức Thắng nhằm giảm xung đột giao thông. Phía bắc, tuyến đường kết nối với các trục Trần Văn Trà, Hoàng Sa, Nguyễn Văn Linh và Tế Hanh kéo dài; phía nam kết nối khu vực vòng xoay Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng cải thiện năng lực kết nối giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bên sông Trà Khúc và tạo điểm nhấn cảnh quan cho thành phố Quảng Ngãi.

Việc đầu tư thay thế cây cầu cũ cũng cho thấy yêu cầu kết hợp giữa nâng cấp hạ tầng giao thông và tổ chức không gian đô thị, đặc biệt tại những khu vực có vai trò kết nối các trục phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.