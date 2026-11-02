Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 2/11: Hà Nội chuẩn bị nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Thạch Thất

Hà Nội nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại hai dự án ở Thạch Thất

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất và Đồng Trúc - Thạch Thất tại xã Hạ Bằng dự kiến cung cấp tổng cộng 343 căn hộ, với giá bán bình quân tạm tính 23,5 triệu đồng/m².

Hà Nội nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại hai dự án ở Thạch Thất.

Cả hai dự án đều do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027. Trong đó, dự án Tân Xã - Thạch Thất có diện tích đất 2.016 m², gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, cung cấp 112 căn hộ. Dự án Đồng Trúc - Thạch Thất có diện tích đất 4.131,2 m², gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, một tầng hầm, với 231 căn hộ.

Mức giá 23,5 triệu đồng/m² đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Đây là mức giá tạm tính, giá chính thức sẽ được xác định theo kết quả thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội dự kiến từ ngày 2/12 đến ngày 31/12/2026. Người có nhu cầu cần theo dõi thông báo chính thức của cơ quan chức năng và chủ đầu tư để chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Phú Thọ công bố dự án nhà ở xã hội giá từ 20 triệu đồng/m²

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa công bố thông tin hạng mục tòa A1 thuộc Khu nhà ở xã hội phân kỳ 1, nằm trong dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực xã Định Trung, TP Vĩnh Yên trước đây, nay thuộc phường Vĩnh Phúc.

Phú Thọ công bố dự án nhà ở xã hội giá từ 20 triệu đồng/m².

Dự án do liên danh An Phú - Eco làm chủ đầu tư, trong đó Công ty TNHH An Phú là đại diện liên danh. Công trình có diện tích đất xây dựng 1.510 m², tổng diện tích sàn 25.578,1 m², được thiết kế cao 17 tầng.

Dự án dự kiến cung cấp 320 căn hộ nhà ở xã hội để bán, diện tích mỗi căn khoảng 35,4-75,8 m². Giá bán tạm tính từ 20-24 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Giá bán chính thức sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định theo quy định.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà dự kiến bắt đầu từ ngày 31/12/2026. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 9/2029.

Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ dự án chung cư cho thuê hơn 502 tỷ đồng

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, di dời và giải phóng mặt bằng để khởi công dự án chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định trong quý IV/2026.

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 22/10/2026, với tổng mức đầu tư 502,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

Công trình được xây dựng trên khu đất khoảng 10.260 m², gồm một tòa chung cư cao 15 tầng nổi và một tầng hầm. Dự án dự kiến thay thế hai tòa chung cư cũ cao 5 tầng và chợ Xanh hiện trạng, đồng thời bố trí các khu chức năng gồm căn hộ, thương mại - dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng và văn phòng.

Khu công nghiệp Sơn Mỹ I đã giải phóng mặt bằng hơn 222 ha

Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục được triển khai. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1.070 ha, liên quan đến 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Khu công nghiệp Sơn Mỹ I đã giải phóng mặt bằng hơn 222 ha.

Hiện nay, diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt khoảng 222,62 ha, liên quan đến 112 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong đó, 76,56 ha đã được bàn giao đợt đầu cho chủ đầu tư thông qua thủ tục cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc rà soát pháp lý đối với 695 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, trên diện tích 768,23 ha. Trong số này, 519 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với diện tích 611,14 ha được xác định đủ điều kiện bồi thường.

Khu công nghiệp Sơn Mỹ I được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thông minh, đa ngành, gắn với năng lượng sạch. Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng được xem là khâu quan trọng để tạo điều kiện triển khai dự án, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp tại địa phương.

Đề xuất phương án kết nối đường sắt Bắc - Nam với mạng lưới phía Bắc

Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, đơn vị tư vấn đề xuất phương án duy trì kết nối tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu với mạng lưới đường sắt phía Bắc thông qua các tuyến vành đai, nhằm bảo đảm hoạt động vận tải khi di dời một số đoạn tuyến.

Đối với đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên, phương án nghiên cứu cải dịch khoảng 26,5 km đường sắt, đi cùng hành lang đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tốc độ thiết kế 100 km/h. Ngoài ra, dự kiến xây dựng khoảng 3 km đường sắt khổ 1.000 mm để kết nối ga Ngọc Hồi với tuyến Bắc Hồng - Văn Điển hiện hữu.

Phương án này nhằm duy trì khả năng kết nối các đoàn tàu khách và tàu hàng từ tuyến Bắc - Nam tới các ga Đông Anh, Yên Viên, đồng thời liên thông với các tuyến Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội - Hải Phòng.

Dự thảo cũng đề xuất tuyến vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn, dài khoảng 31 km, vượt sông Hồng qua cầu Mễ Sở để kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới.

Các phương án đang ở bước dự thảo quy hoạch, hướng tới duy trì tính liên thông của mạng lưới đường sắt khi điều chỉnh các tuyến qua khu vực Hà Nội.