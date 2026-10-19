Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 19/10: Hà Nội yêu cầu rút ngắn tiến độ dự án nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình

Hà Nội yêu cầu rút ngắn tiến độ dự án nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình rút ngắn thời gian thi công từ 3-6 tháng, sớm bàn giao căn hộ phục vụ tái định cư cho người dân.

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra tiến độ một số dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn. Tại dự án NO1 Hạ Đình, ông yêu cầu liên danh UDIC - Haweicco - DAC rà soát kế hoạch, phương án thi công để đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên bố trí chỗ ở cho người dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm.

Hà Nội yêu cầu rút ngắn tiến độ dự án nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư xây dựng phương án bàn giao căn hộ theo từng giai đoạn. Những căn đủ điều kiện có thể được bàn giao về nguyên tắc để người dân chủ động hoàn thiện nội thất trong thời gian dự án tiếp tục hoàn thiện tổng thể.

Dự án NO1 Hạ Đình nằm trên khu đất khoảng 9.300 m2 tại ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, gồm 365 căn hộ: 255 căn để bán, 73 căn cho thuê và 37 căn thuê mua. Công trình hiện đã hoàn thành phần thô và cất nóc.

Trong số này, 151 căn phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, 84 căn dành cho người dân thuộc dự án Vành đai 2,5 và 2 căn phục vụ dự án khác. Quỹ nhà còn 83 căn chưa được bố trí.

Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 hơn 4.355 tỷ đồng

Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 tại Gia Lai có quy mô 384,06 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.355 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2030.

Ngày 18/10, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên thực hiện tại xã Phù Mỹ Đông, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.

Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 hơn 4.355 tỷ đồng.

Dự án có diện tích 384,06 ha, thuộc tổng diện tích quy hoạch 820,86 ha của Khu công nghiệp Phù Mỹ. Trong đó, đất phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng cho thuê lại gắn với kết cấu hạ tầng chiếm 261,55 ha.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án là 4.355,151 tỷ đồng, gồm 653,273 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 3.701,878 tỷ đồng vốn huy động.

Theo kế hoạch, từ quý IV/2026 đến quý III/2027, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, đồng thời triển khai bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và khởi công dự án.

Giai đoạn từ quý IV/2027 đến quý IV/2029, dự án tập trung san lấp mặt bằng, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút nhà đầu tư thứ cấp khi đủ điều kiện. Từ quý IV/2029 đến quý III/2030, chủ đầu tư dự kiến hoàn tất các thủ tục để đưa toàn bộ công trình vào khai thác, vận hành.

Hải Phòng ưu tiên thu hút đầu tư 166 dự án, khu đất gần 17.959 ha

Hải Phòng công bố danh mục 166 dự án, khu đất ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với tổng diện tích đã xác định gần 17.959 ha, tập trung vào phát triển khu công nghiệp, đô thị và hạ tầng.

Theo danh mục vừa được UBND thành phố ban hành, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, nhà ở, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, cấp nước sạch và xử lý môi trường. Thành phố cũng xây dựng danh mục riêng cho các dự án trong Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

Hải Phòng ưu tiên thu hút đầu tư 166 dự án, khu đất gần 17.959 ha.

Trong số các dự án đã xác định diện tích, nhóm hạ tầng KCN chiếm quy mô lớn nhất, với 37 dự án, tổng diện tích khoảng 8.111-8.676 ha. Một số dự án đáng chú ý gồm KCN Lạch Huyện 1 (620-660 ha), KCN Bắc Thanh Miện 3 (430-450 ha), KCN Đường An (325 ha), KCN Bình Giang 2 (298 ha) và KCN Nam Sách 1 (280-310 ha).

Nhóm dự án nhà ở có 51 dự án được xác định diện tích, tổng cộng khoảng 2.276,26 ha. Nổi bật là Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí Hồ Bến Tắm tại phường Nguyễn Trãi, quy mô 502,63 ha; Khu đô thị hỗn hợp phía đông đại lộ Võ Nguyên Giáp tại phường Thạch Khôi, rộng 162,2 ha; và Khu đô thị, dịch vụ du lịch Cát Đồn tại đặc khu Cát Hải, diện tích 157,51 ha.

Xét theo địa bàn, xã Phú Thái có 8 dự án, khu đất đã xác định diện tích, gồm các KCN, khu dân cư và nghĩa trang. Các địa bàn Cát Hải, Thạch Khôi và Thủy Nguyên cùng có 5 dự án. Ngoài ra, danh mục có 12 dự án thuộc Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng đã xác định diện tích, cùng các dự án tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế ven biển phía nam và Khu kinh tế phía bắc Hải Phòng.

Đối với các dự án chưa xác định cụ thể quy mô đất, diện tích sẽ được xác định theo quy hoạch được duyệt hoặc trong quá trình lập, đề xuất dự án. Việc công bố danh mục được kỳ vọng tạo cơ sở để Hải Phòng quảng bá cơ hội đầu tư, huy động nguồn lực doanh nghiệp phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng, đồng thời khai thác dư địa tại các khu kinh tế và khu vực quy hoạch.

Thái Nguyên chốt hạn bàn giao mặt bằng Khu công nghiệp Yên Bình 2

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Yên Bình 2, đặc biệt tại lô CN05 đang vướng tái định cư, phấn đấu bàn giao đất trước ngày 30/10/2026.

Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2 có quy mô hơn 299 ha, tổng vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư. Đến nay, các doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp với tổng vốn hơn 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại lô CN05, thuộc phường Vạn Xuân, còn vướng mắc do nhiều hộ dân chưa được bố trí đất tái định cư. Khu vực này có diện tích gần 42,6 ha, thuộc phạm vi ưu tiên giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh yêu cầu phường Vạn Xuân khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đất đai, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời bố trí đất tái định cư hoặc tạm cư theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm đẩy nhanh chi trả bồi thường, bàn giao ngay phần diện tích đủ điều kiện cho chủ đầu tư. Sở Tài chính được giao tham mưu ưu tiên bố trí vốn cho dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp.