Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 18/10: Đà Nẵng chấp thuận dự án The Han Hotel & Residences gần 1.200 tỷ đồng

Đà Nẵng chấp thuận dự án The Han Hotel & Residences gần 1.200 tỷ đồng

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Tổ hợp căn hộ và khách sạn Sông Hàn (The Han Hotel & Residences), với tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng.

Dự án do Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Khách sạn Quốc tế làm nhà đầu tư, triển khai trên hai lô đất thuộc khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2/9, phường Hòa Cường, gần sông Hàn.

Đà Nẵng chấp thuận dự án The Han Hotel & Residences gần 1.200 tỷ đồng.

Với diện tích hơn 2.800 m², dự án có mật độ xây dựng 45%, quy mô 33 tầng và tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi hơn 33.700 m². Công trình dự kiến cung cấp các sản phẩm căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và diện tích thương mại phục vụ hoạt động mua bán, cho thuê, thuê mua. Quy mô dân số thường trú dự kiến hơn 450 người. Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ quý I/2027 đến quý IV/2029.

Thành lập năm 2017 tại TP Đà Nẵng, Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Khách sạn Quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lưu trú ngắn ngày, đại lý du lịch và hoàn thiện công trình xây dựng.

TP HCM tháo gỡ pháp lý dự án căn hộ Phú Gia Khiêm hơn 3,3 ha

UBND TP HCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Giang Nam chuyển mục đích sử dụng hơn 3,3 ha đất sản xuất phi nông nghiệp để triển khai dự án Khu căn hộ và dịch vụ thương mại Phú Gia Khiêm tại phường An Phú.

Theo phương án sử dụng đất, dự án dành gần 2,8 ha làm đất ở đô thị, hơn 2.400 m² xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo, 2.432 m² đất giao thông và 694 m² đất cây xanh. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đối với đất ở đô thị; cho thuê đất giáo dục với hình thức thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Phần đất giao thông và cây xanh được giao không thu tiền sử dụng đất.

TP HCM tháo gỡ pháp lý dự án căn hộ Phú Gia Khiêm hơn 3,3 ha.

Chủ đầu tư chỉ được xây dựng, kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thành phố giao cơ quan chức năng xác định giá đất, giám sát tiến độ và việc triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt.

Dự án được triển khai từ năm 2019, ban đầu mang tên Khu nhà ở thương mại Giang Nam. Quá trình thực hiện kéo dài do vướng mắc về nguồn gốc đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, xác định tiền sử dụng đất và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến giữa năm 2025, dự án đổi tên thành Phú Gia Khiêm. Việc được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất là bước tiến về pháp lý, tạo cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án.

Quảng Trị phạt doanh nghiệp bất động sản 950 triệu đồng vì chuyển nhượng 3 lô đất sai quy định

UBND tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt Công ty TNHH Đầu tư xây dựng CC1-Quảng Bình số tiền 950 triệu đồng do chuyển nhượng 3 lô đất khi chưa đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp đồng thời phải hoàn trả tiền đã thu của khách hàng cùng khoản lợi tức phát sinh.

Theo quyết định xử phạt được UBND tỉnh Quảng Trị công bố ngày 17/10, vi phạm xảy ra tại dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông sông Lệ Kỳ, thuộc TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị phạt doanh nghiệp bất động sản 950 triệu đồng vì chuyển nhượng 3 lô đất sai quy định.

Cụ thể, trong tháng 4/2023, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng CC1-Quảng Bình ký 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng, các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị phạt 950 triệu đồng. Đồng thời, công ty phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu không đúng quy định từ khách hàng, kèm khoản lợi tức phát sinh từ số tiền này.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành. Số tiền phạt chậm nộp chịu mức 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền chưa nộp.

Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn 451 cơ sở nhà, đất công trong 60 tháng

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng vừa thông báo cho thuê ngắn hạn 451 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố trong thời hạn 60 tháng, chia thành 21 đợt. Đáng chú ý, danh mục có nhiều khu đất, trụ sở nằm tại các vị trí trung tâm với giá khởi điểm cho thuê từ hàng trăm nghìn đến hơn 1,8 triệu đồng/m² đất/năm.

Theo thông báo ngày 16/10, các cơ sở nhà, đất được cho thuê phục vụ nhiều mục đích như giáo dục, y tế, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, kho bãi, bãi đỗ xe, ươm cây giống và trồng hoa, cây cảnh. Riêng hoạt động thương mại, dịch vụ không bao gồm kinh doanh lưu trú và để ở.

Trong danh mục, khu đất tại số 270 đường Trần Phú, phường Hải Châu, thuộc trụ sở UBND quận Hải Châu cũ, có diện tích đất 5.015 m², diện tích nhà 5.782 m². Giá khởi điểm cho thuê được đưa ra ở mức hơn 1,8 triệu đồng/m² đất/năm.

Tại phường Ngũ Hành Sơn, khu đất số 135 Minh Mạng có diện tích 2.571 m², giá khởi điểm hơn 863.000 đồng/m² đất/năm. Khu đất vườn ươm tạm số 7 tại Tiên Sơn rộng 14.521 m², giá khởi điểm hơn 1,16 triệu đồng/m² đất/năm. Hai vị trí này được định hướng sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.

Danh mục còn có nhiều cơ sở giáo dục và khu đất quy mô lớn. Trong đó, cơ sở 2 Trường Mẫu giáo Cẩm Hà tại phường Hội An Tây có diện tích 536 m²; cơ sở 2 Trường MGCL Điện An tại phường An Thắng có diện tích đất 1.596 m², diện tích nhà 370 m².

Một số khu đất đáng chú ý khác gồm Trung tâm Huấn luyện kỹ năng và sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên Quảng Nam, diện tích 43.425 m²; Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Tam An rộng 41.140 m²; vườn ươm Hòa Ninh giai đoạn III rộng hơn 40.000 m² và Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 cũ có diện tích 37.667 m².

Đối tượng đăng ký thuê là tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ và cá nhân từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Các trường hợp đang nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê nhà, đất của Nhà nước; bị từ chối tiếp nhận hồ sơ do bỏ cọc hoặc vi phạm hợp đồng; chưa chấp hành xong quyết định xử phạt trong lĩnh vực đất đai, xây dựng sẽ không được đăng ký.