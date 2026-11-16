Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 16/11: TP HCM thu hồi hơn 6,8 ha đất của các doanh nghiệp

TP HCM thu hồi hơn 6,8 ha đất của các doanh nghiệp

UBND TP HCM thông báo và quyết định thu hồi tổng cộng hơn 68.383 m² đất (gần 6,84 ha) do các doanh nghiệp sử dụng trên địa bàn. Việc thu hồi được thực hiện với ba nhóm nguyên nhân: dự án chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ tài chính về đất đai và doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng.

(Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, thành phố thu hồi khu đất 1.308 m² tại số 149 Nguyễn Đình Chiểu do dự án Sài Gòn Court chấm dứt hoạt động; khu đất 9.298,9 m² tại số 127 An Dương Vương do Công ty CP Bất động sản Thành Ngân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tiền thuê đất.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP HCM tự nguyện trả lại khu đất hơn 41.078 m² tại xã An Nhơn Tây; Công ty CP Dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu trả lại 3 khu đất tại phường Bà Rịa, tổng diện tích hơn 16.697 m².

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục thu hồi; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý các khu đất sau thu hồi. Các doanh nghiệp có trách nhiệm bàn giao mặt bằng, xử lý tài sản gắn liền với đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Khu tái định cư Phú Cường Xuyên loại bỏ gần 150 m3 đá không đạt chuẩn đắp nền

Ngày 15/11, ông Phạm Văn Hiền, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi, cho biết đơn vị đã hoàn thành việc loại bỏ số đá không đạt yêu cầu. Theo ông Hiền, đá lẫn trong đất san lấp do đơn vị cung ứng vận chuyển đến công trình.

Trước đó, tại công trường xuất hiện nhiều khối đá kích thước từ vài chục centimet đến trên 0,5-1 m. Một số vị trí, đá lớn đã bị san gạt, lu lèn xuống nền trước khi tiếp tục phủ vật liệu mới.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế cho biết đất đắp được lấy từ mỏ đất Mỏ Diều, xã Chân Mây - Lăng Cô. Đơn vị đã lấy mẫu, kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và giám sát quá trình tập kết, thi công. Theo thiết kế, vật liệu đắp nền phải đáp ứng TCVN 4447:2012; vật liệu đắp nền đường tuân thủ TCVN 9436:2012.

Ngoài vấn đề chất lượng vật liệu, công trường còn một số bất cập về an toàn giao thông như rào chắn tại khu vực giáp đường thôn chưa đầy đủ, bùn đất kéo ra mặt đường và Quốc lộ 1. Một số trụ điện vẫn nằm trong phạm vi dự án khi hoạt động san gạt đang diễn ra.

Dự án khu tái định cư Phú Cường Xuyên có tổng mức đầu tư hơn 44,8 tỷ đồng, diện tích khoảng 2,5 ha, khởi công tháng 6/2026 nhằm bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo quy hoạch, khu tái định cư có 23 lô đất, diện tích 150-388 m2, cùng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Nhà thầu cơ bản hoàn thành san nền, đắp nền đường và đang thực hiện đắp đất gia tải, chờ lún theo thiết kế được duyệt.

Gia Lai mời đầu tư dự án Khu đô thị Diên Hồng hơn 8.000 tỷ đồng

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông báo chuẩn bị mời gọi đầu tư Dự án Khu đô thị Diên Hồng với tổng vốn hơn 8.090 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu quốc tế.

(Ảnh minh họa)

Dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 19/10/2026, có diện tích khoảng 51,5 ha tại phường Diên Hồng, quy mô dân số dự kiến 3.550 người. Mục tiêu là xây dựng khu đô thị mới kết hợp dịch vụ, thương mại và không gian công cộng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trong cơ cấu sử dụng đất, gần 28,4 ha dành cho đất ở, gồm khoảng 22,7 ha nhà ở thương mại và 5,7 ha nhà ở xã hội, tương đương 20% diện tích đất ở. Dự án dự kiến cung cấp 850-890 căn nhà ở thương mại, gồm 700-750 căn liền kề và 140-150 căn biệt thự. Ngoài ra, dự án bố trí đất thương mại, dịch vụ, cây xanh, công viên, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Tổng vốn đầu tư hơn 8.090 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 8.077 tỷ đồng, phần còn lại dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án không quá 84 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực; riêng một số hạng mục nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành xây thô, mặt tiền trong 24 tháng.

Cùng với Khu đô thị Diên Hồng, Sở Tài chính Gia Lai cũng công bố danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư Hòa Phú tại làng Hreng, xã Chư Păh.

Dự án có diện tích hơn 10,3 ha, được UBND tỉnh phê duyệt ngày 22/10/2026, tổng vốn đầu tư hơn 369 tỷ đồng và thời gian thực hiện không quá 36 tháng. Sản phẩm gồm nhà ở, nhà vườn, biệt thự sân vườn trên diện tích hơn 5 ha và công trình dịch vụ - thương mại khoảng 0,7 ha.

Chuyển công an điều tra vụ khai khống hơn 14 tỷ đồng tại dự án đô thị, công nghệ

Thanh tra TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ vụ việc tại Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung (phường Cái Răng) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để làm rõ dấu hiệu vi phạm trong nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng vượt thực tế, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, sai phạm xảy ra ở hai giai đoạn: giai đoạn 1 - phân kỳ I với số tiền hơn 5 tỷ đồng, chủ yếu tại các hạng mục giao thông, kè cống và cây xanh; giai đoạn 1 - phân kỳ II với hơn 9 tỷ đồng, tập trung ở hạng mục san lấp mặt bằng và cây xanh. Nhà thầu thi công được xác định có vi phạm là Công ty TNHH MTV Quốc Đại, thuộc liên danh Quốc Đại - Hưng Thịnh Phát. Số tiền sai phạm đã được nhà thầu nộp khắc phục.

Dự án do Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 72 ha, tổng vốn hơn 2.400 tỷ đồng, được phê duyệt năm 2016 và điều chỉnh vào các năm 2023, 2025. Do còn nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tháng 3/2026, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Thanh tra thành phố kiểm tra toàn diện dự án.

Hai dự án 43 tỷ đồng ở Quảng Trị sai từ dự toán đến nghiệm thu

Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện hai dự án có tổng mức đầu tư 43 tỷ đồng xảy ra sai sót trong lập dự toán, nghiệm thu và thanh toán, với tổng số tiền phải thu hồi hơn 560 triệu đồng. Số tiền này đã được chủ đầu tư nộp đủ.

Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh Quảng Trị với nhiều sai phạm bị phát hiện.

Hai công trình được thanh tra gồm Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh (23 tỷ đồng) và Đường giao thông vào thác Ba Vòi (20 tỷ đồng), do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, hồ sơ dự toán của cả hai dự án có khối lượng tính thừa, tính trùng so với thiết kế. Sai sót không được phát hiện, điều chỉnh kịp thời, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán vượt thực tế hơn 519 triệu đồng. Ngoài ra, hơn 41 triệu đồng phát sinh từ các phần việc thi công khác thiết kế nhưng chưa được điều chỉnh khi thanh toán.

Trong đó, dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh có số tiền thanh toán sai hơn 445 triệu đồng; dự án đường vào thác Ba Vòi hơn 115 triệu đồng.

Thanh tra cũng chỉ ra một số bất cập tại công trình nhà ở vận động viên như hồ sơ hoàn công thiếu bản vẽ, giường ngủ bị gãy, thiết bị nhà bếp lắp sai vị trí và tủ cơm chưa thể vận hành do thiếu nguồn điện 380 V.

Với dự án đường vào thác Ba Vòi, chậm giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến công trình phải gia hạn tiến độ đến năm 2026, dù hợp đồng dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 11/2024.

Thanh tra xác định trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Quản lý dự án trong công tác quản lý, kiểm tra và tổ chức thực hiện; các đơn vị tư vấn, nhà thầu và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm đối với sai sót thuộc phần việc của mình.

Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi 560,573 triệu đồng và Ban Quản lý dự án đã nộp đủ. Đơn vị này được yêu cầu rà soát, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời khắc phục những tồn tại về chất lượng, thiết bị, hoàn thiện hồ sơ hoàn công và quyết toán dự án theo quy định.