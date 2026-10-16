Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 16/10: Hodeco được chuyển hơn 4.000 m2 đất nông nghiệp làm khu nhà ở

Hodeco được chuyển hơn 4.000 m2 đất nông nghiệp làm khu nhà ở

TP HCM cho phép Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) chuyển mục đích sử dụng hơn 4.097 m2 đất nông nghiệp sang đất ở đô thị và đất giao thông để thực hiện dự án Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City.

Theo quyết định, diện tích đất tại phường Phước Thắng được chuyển mục đích gồm 2.729 m2 đất ở đô thị và 1.368 m2 đất giao thông. Thời hạn sử dụng đất đến tháng 3/2067. Trong đó, đất ở được giao có thu tiền sử dụng đất, còn đất giao thông không nhằm mục đích kinh doanh được giao không thu tiền sử dụng đất.

Hodeco được chuyển hơn 4.000 m2 đất nông nghiệp làm khu nhà ở.

Dự án không thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cơ quan chức năng sẽ xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính. Hodeco có trách nhiệm hoàn thành các khoản phải nộp, đồng thời bảo đảm năng lực tài chính, nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án theo quy định.

The Light City là dự án do Hodeco phát triển tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay thuộc TP HCM, có quy mô khoảng 49 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.400 tỷ đồng. Giai đoạn 1 rộng hơn 27 ha, được quy hoạch gồm nhà liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư.

Lượng tiêu thụ condotel quý III tăng gấp 5,4 lần

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng, nhưng phân khúc căn hộ du lịch (condotel) ghi nhận lượng tiêu thụ tăng gấp 5,4 lần trong quý III so với quý trước. Dù vậy, thanh khoản vẫn tập trung vào một số dự án riêng lẻ.

Theo báo cáo của DKRA Consulting, lượng tiêu thụ condotel sơ cấp trên cả nước đạt 932 căn trong quý III. Đây là phân khúc duy nhất ghi nhận thanh khoản tích cực trong nhóm bất động sản nghỉ dưỡng. Ngược lại, biệt thự nghỉ dưỡng chỉ tiêu thụ 38 căn, giảm 86% so với quý II, với tỷ lệ hấp thụ 2%. Phân khúc nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng không phát sinh giao dịch sơ cấp dù nguồn cung chào bán vượt 3.600 căn.

Lượng tiêu thụ condotel quý III tăng gấp 5,4 lần.

Nguồn cầu condotel tập trung chủ yếu tại dải ven biển miền Trung, chiếm hơn 83% tổng lượng giao dịch cả nước. Giá bán sơ cấp tại khu vực này dao động 42,4-220 triệu đồng/m2, đã gồm VAT, bình quân 91,3 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, sức mua vẫn mang tính cục bộ khi 75% lượng tiêu thụ toàn thị trường tập trung tại một dự án mới mở bán. Trong tổng nguồn cung sơ cấp khoảng 6.300 căn, hàng tồn kho từ các giai đoạn trước chiếm khoảng 79%.

Theo các chuyên gia, sự phục hồi của du lịch, lượng khách quốc tế gia tăng và nhu cầu lưu trú phục vụ hội nghị, công tác đang hỗ trợ phân khúc này. Dù vậy, nhà đầu tư ngày càng chú trọng năng lực vận hành, công suất khai thác và uy tín chủ đầu tư thay vì những cam kết lợi nhuận cao.

Hà Nội còn 270 dự án chậm triển khai, yêu cầu xử lý dứt điểm trong tháng 10

Hà Nội hiện còn 270 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, sau khi 13 dự án chấm dứt đầu tư hoặc được đưa ra khỏi danh sách và 17 dự án được khởi công, xây dựng. Thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án này trong tháng 10/2026.

Tại cuộc họp ngày 15/10, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trong số 270 dự án còn tồn đọng, có 96 dự án do các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xử lý. Các đơn vị đã giải quyết xong vướng mắc, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Ngoài ra, 15 dự án đang tạm dừng để rà soát; 159 dự án còn lại đã được xác định hướng tháo gỡ, thời hạn hoàn thành và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành.

Bên cạnh đó, thành phố phát sinh thêm 191 dự án chậm triển khai. Các cơ quan chức năng đã rà soát, xác định phương án xử lý đối với 96 dự án; 95 dự án còn lại đang được tiếp tục phân loại, đề xuất hướng giải quyết.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc của 270 dự án trong tháng 10, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án mới phát sinh.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, nếu dự án đủ cơ sở pháp lý nhưng không triển khai, Hà Nội sẽ kiên quyết thu hồi, bàn giao quỹ đất cho địa phương và các sở, ngành tổ chức đấu giá, khai thác hiệu quả, tạo nguồn thu ngân sách.

Thành phố cũng sẽ tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm đếm tiến độ, gắn trách nhiệm của giám đốc các sở, ngành và chủ tịch UBND xã, phường với kết quả xử lý từng dự án.

Hải Phòng giao hơn 49.000 m2 đất làm dự án nhà ở xã hội Đầm Bắc Giang

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định giao hơn 49.000 m2 đất đợt 1 cho Công ty CP Đầu tư H&T Land thực hiện dự án nhà ở xã hội Đầm Bắc Giang tại phường Hồng Bàng.

Theo Quyết định số 4246/QĐ-UBND ngày 18/10/2026, diện tích đất được giao thuộc phần đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án theo quy hoạch chi tiết và phương án đầu tư được phê duyệt.

Hải Phòng giao hơn 49.000 m2 đất làm dự án nhà ở xã hội Đầm Bắc Giang.

Trong tổng diện tích này, hơn 4.700 m2 được quy hoạch xây dựng nhà ở liền kề thương mại, thuộc diện Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Hơn 14.500 m2 dành cho xây dựng chung cư nhà ở xã hội, còn hơn 29.600 m2 phục vụ giao thông, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Hồng Bàng triển khai quyết định, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cập nhật dữ liệu đất đai và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định. Địa phương có trách nhiệm tiếp tục giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, đồng thời quản lý 2.379,8 m2 đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa được giao.

Về phía doanh nghiệp, H&T Land phải tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và sử dụng đất đúng mục đích.

Việc giao đất đợt 1 tạo cơ sở để doanh nghiệp triển khai dự án Đầm Bắc Giang, trong đó quỹ đất chung cư nhà ở xã hội chiếm phần lớn diện tích xây dựng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân tại Hải Phòng.

Hà Nội công khai 8 ô đất đề xuất làm nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin 8 ô đất được đề xuất triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, với diện tích từ hơn 5.100 m2 đến gần 53.900 m2.

Theo Văn bản số 22708/SXD-PTĐT, khu đất lớn nhất nằm tại thôn Lương Nỗ, xã Phúc Thịnh, có diện tích 53.849 m2. Cùng tại xã này, một ô đất thuộc quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5.000, được đề xuất xây dựng nhà ở xã hội với diện tích 37.544 m2.

Tại phường Đông Ngạc, dự án Nhà ở xã hội Toàn Dân được đề xuất trên ô đất rộng 8.879 m2. Ở phường Thanh Xuân, dự án Nhà ở xã hội 51 Vũ Trọng Phụng có diện tích 5.128 m2.

Tại xã Ô Diên, dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập được đề xuất trên khu đất 17.636 m2. Trong khi đó, xã Sóc Sơn có hai dự án gồm Khu nhà ở xã hội Tiên Dược, diện tích 6.130 m2 và Khu nhà ở xã hội CT2-Tiên Dược, diện tích 13.360 m2.

Ngoài ra, tại phường Kiến Hưng, dự án Khu nhà ở xã hội An Hưng 1 có diện tích 18.815 m2.

Việc công khai thông tin các ô đất là cơ sở để tổ chức, doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án theo quy định, góp phần bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn Thủ đô.