Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 15/11: Huế khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỷ đồng

Hà Nội: Cầu Tứ Liên đạt gần 2.567 tỷ đồng sản lượng xây lắp

Dự án cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu tại Hà Nội đã đạt sản lượng xây lắp gần 2.567 tỷ đồng, tương đương 27,98% giá trị hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành 100%, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung thi công đồng loạt nhiều hạng mục.

Theo báo cáo tiến độ cập nhật của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu, đoạn từ nút giao đường Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa, đang được triển khai trên nhiều công trường.

Cầu Tứ Liên đạt gần 2.567 tỷ đồng sản lượng xây lắp.

Tại khu vực cầu chính, nhà thầu Thái Bình Dương tập trung thi công hai trụ tháp P37 và P38, đồng thời triển khai kết cấu thép nhịp cầu. Trụ P37 đã hoàn thành phần cọc khoan nhồi và bệ tháp, hiện chuyển sang thi công thân tháp. Trụ P38 cũng đang được triển khai đồng thời ở hai phía thượng lưu và hạ lưu.

Công tác gia công kết cấu thép cầu chính đoạn P38-P39 được đẩy nhanh. Nhà thầu đã hoàn thành hạ liệu toàn bộ các khoang dầm, cơ bản hoàn tất gá lắp và tiếp tục hàn hoàn thiện. Tại các trụ cầu thuộc phạm vi nhà thầu Phương Thành, nhiều vị trí đã hoàn thành cọc khoan nhồi; công tác đúc dầm Super T cũng đang được triển khai.

Đáng chú ý, toàn bộ 62,51 ha mặt bằng phục vụ dự án đã được bàn giao. Đây là điều kiện quan trọng để các đơn vị tập trung nguồn lực, hạn chế nguy cơ gián đoạn thi công do vướng mắc mặt bằng.

Huế khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỷ đồng, cung cấp 1.680 căn

TP Huế vừa khởi công dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền tại phường Phong Thái với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề. Dự án hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động tại khu vực phía Bắc thành phố.

Ngày 14/11, UBND TP Huế phối hợp với liên danh Công ty CP DICERA Holdings và Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An tổ chức lễ khởi công dự án.

Huế khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỷ đồng, cung cấp 1.680 căn.

Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích 26,17 ha, trong đó diện tích đất dành xây dựng nhà ở xã hội khoảng 11,76 ha. Quy mô phát triển gồm 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề, cao 2 tầng, với 4 mẫu thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Bên cạnh các công trình nhà ở, dự án còn được định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích xã hội đồng bộ, bao gồm công viên cây xanh, trường học, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các công trình công cộng.

Người mua đất tại Cồn Tân Lập đòi hóa đơn hơn 29,3 tỷ đồng

Nhiều năm sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền mua đất tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập (Nha Trang, Khánh Hòa), khách hàng vẫn chưa được chủ đầu tư giao hóa đơn theo quy định. Vụ việc tiếp tục đặt ra những vấn đề về trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế, hoàn thiện hồ sơ giao dịch và bảo đảm quyền lợi người mua bất động sản.

Theo phản ánh của khách hàng, Công ty CP Thương mại dịch vụ Hương Thọ đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 4 lô đất biệt thự tại dự án với Công ty CP Sông Đà Nha Trang từ ngày 24/10/2016. Tổng giá trị các hợp đồng hơn 29,35 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, bên mua phải thanh toán 95% giá trị chuyển nhượng ngay sau khi ký hợp đồng. Công ty Hương Thọ đã nộp hơn 27,88 tỷ đồng. Đến tháng 2/2020, phía Sông Đà Nha Trang có văn bản xác nhận đã nhận đủ hơn 29,35 tỷ đồng. Khách hàng cũng đã được bàn giao đất trên thực địa và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 lô.

Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được hóa đơn cho khoản tiền chuyển nhượng nói trên. Theo đại diện khách hàng, hóa đơn không chỉ là chứng từ xác nhận giao dịch mà còn liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và hoàn thiện thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, theo kết luận thanh tra tháng 6/2026 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, dự án Cồn Tân Lập có nhiều tồn tại kéo dài chưa được khắc phục. Trong đó, chủ đầu tư từng ký hợp đồng góp vốn với 233 khách hàng để bán 310 căn hộ khi được cấp phép xây dựng, thu khoảng 200 tỷ đồng nhưng chưa triển khai thi công khu đất thương mại TM1.

Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành 3.970 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 3.970 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thực hiện chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP, đồng thời hướng tới bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và lực lượng lao động trên địa bàn.

Theo kế hoạch do UBND tỉnh Lào Cai ban hành, trong tổng số 3.970 căn, có 3.770 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 200 căn nhà ở cho thuê.

Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành 3.970 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030.

Đối với nhóm nhà ở xã hội để bán và cho thuê mua, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 820 căn trong năm 2026, 920 căn năm 2027, 600 căn năm 2028, 790 căn năm 2029 và 640 căn năm 2030.

Trong khi đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê được triển khai từ năm 2027 với 30 căn. Các năm tiếp theo, tỉnh dự kiến hoàn thành thêm 30 căn vào năm 2028, 50 căn năm 2029 và 90 căn năm 2030.

Để thực hiện kế hoạch, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ 8 dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được nhà đầu tư. Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.580 căn. Nếu hoàn thành các chỉ tiêu trong giai đoạn 2026-2030, tổng số nhà ở xã hội trên địa bàn sẽ đạt tối thiểu 5.350 căn.

Sáu doanh nghiệp địa ốc bị phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 6 doanh nghiệp liên quan đến vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt là 555 triệu đồng. Đáng chú ý, các vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn phát hành và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo.

Theo các quyết định xử phạt của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước được công bố, 6 doanh nghiệp gồm KN Cam Ranh, Bất động sản Gia Đức, Điện mặt trời KN Vạn Ninh, Gotec Land, Hưng Thịnh Land và Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc.

Trong đó, Gotec Land bị xử phạt do chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu. Các vi phạm bao gồm báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, thanh toán gốc và lãi, cũng như việc thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn từ năm 2021 đến bán niên 2026. Doanh nghiệp còn chậm công bố thông tin về việc mua lại trước hạn một số lô trái phiếu phát hành năm 2020.

Đối với Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi tại ngày đáo hạn của 30 mã trái phiếu mang mã THP.H2025. Trong khi đó, Bất động sản Gia Đức không công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 479.113 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ đạt 419.309 tỷ đồng.

Việc xử phạt các doanh nghiệp cho thấy yêu cầu minh bạch thông tin vẫn là vấn đề cần được chú trọng khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp bất động sản có nhu cầu huy động vốn lớn.