Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 15/10: Đà Nẵng chấp thuận dự án hạ tầng FTZ 3.354 tỷ đồng

Đà Nẵng chấp thuận dự án hạ tầng FTZ 3.354 tỷ đồng

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ), với quy mô khoảng 154ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng.

Theo quyết định ngày 13/10, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam. Dự án được triển khai tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, với mục tiêu xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng; cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật và cho thuê công trình thương mại, dịch vụ trong khu FTZ.

Đà Nẵng chấp thuận dự án hạ tầng FTZ 3.354 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.354 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 800 tỷ đồng, vốn huy động hơn 2.554 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch sơ bộ, năm 2026 dự án sẽ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai quy hoạch, khảo sát, đo đạc và chuẩn bị giải phóng mặt bằng. Năm 2027, nhà đầu tư tiếp tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, đất rừng và khởi công hạ tầng trên phần diện tích đủ điều kiện. Năm 2028 tập trung san nền, xây dựng giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính. Dự kiến trong năm 2029, dự án tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, đưa từng phần đủ điều kiện vào khai thác, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2029.

Cần Thơ rà soát trách nhiệm tại 21 dự án gần 18.000 tỷ đồng

Ngày 14/10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố rà soát, tổng hợp hồ sơ và tiến độ xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến 21 dự án đầu tư ngoài ngân sách tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Theo chỉ đạo, Sở Nội vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả với Thường trực HĐND và UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo. Đối với những trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý trách nhiệm, các đơn vị liên quan phải khẩn trương tham mưu thực hiện theo thẩm quyền, đồng thời xác định rõ nội dung tồn tại, trách nhiệm, tiến độ và thời hạn hoàn thành.

Cần Thơ rà soát trách nhiệm tại 21 dự án gần 18.000 tỷ đồng.

Qua rà soát bước đầu, TP Cần Thơ xác định có 120 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài. Trong đó, 21 dự án trước đây không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, với tổng diện tích hơn 415ha và tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng.

Sau quá trình rà soát, Sở Tài chính đã báo cáo UBND thành phố xem xét cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai 12 dự án. Danh sách này có các dự án khu đô thị mới STK An Bình, khu đô thị mới Đại Ngân, khu đô thị mới lô 5B, khu đô thị mới lô 13B Phú Thứ, khu đô thị mới khu 1 (lô 6C) và khu đô thị mới Hoàng Gia.

Việc rà soát, xử lý trách nhiệm được đặt ra nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai, xử lý dự án.

Nhà ở xã hội Long Trường nhận hồ sơ từ ngày 12/11

Dự án nhà ở xã hội Long Trường tại phường Long Trường, TP HCM dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ ngày 12/11 đến 14/12. Giá bán căn hộ được công bố gần 24,5 triệu đồng/m², đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP HCM, dự án có 462 căn nhà ở xã hội, gồm 344 căn để bán và 118 căn cho thuê, được bố trí tại các lô NXH.1, NXH.2 và NXH.3. Diện tích căn hộ bán dao động từ 29-57 m², trong khi căn hộ cho thuê có diện tích từ 37-69 m².

Với mức giá gần 24,5 triệu đồng/m², căn hộ diện tích 29 m² có giá khoảng 710 triệu đồng, còn căn 57 m² có giá khoảng 1,4 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì. Giá thuê được công bố khoảng 162.433 đồng/m²/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và kinh phí bảo trì. Như vậy, căn hộ cho thuê diện tích 37 m² có giá khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Người có nhu cầu đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư là Công ty Điền Phúc Thành theo thời gian công bố. Hồ sơ có thể được nộp tại văn phòng công ty ở số 1.01, khối B, Centana, số 36 Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, hoặc gửi qua đường bưu chính, email của doanh nghiệp.

Sở Xây dựng lưu ý người đăng ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và đáp ứng các điều kiện mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định. Người dân cần cảnh giác với các trường hợp môi giới, thu tiền hoặc nhận đặt cọc trái quy định.

Khu nhà ở xã hội Long Trường được xây dựng trên khu đất hơn 14.300 m², gồm ba lô đất NXH.1, NXH.2 và NXH.3, với tổng diện tích đất xây dựng khoảng 5.705 m². Toàn khu có quy mô 558 căn hộ, gồm các khối chung cư cao 6 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 34.300 m², dự kiến phục vụ khoảng 1.452 người.

Quảng Ninh đấu giá 4 mỏ sét gạch ngói, trữ lượng hơn 5 triệu m³

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 4 khu vực mỏ sét gạch ngói thuộc phường Bình Khê, với tổng diện tích gần 95ha và trữ lượng dự kiến hơn 5 triệu m³.

Theo Quyết định số 3557/QĐ-UBND, các khu vực mỏ được đưa ra đấu giá nhằm lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ năng lực tài chính, bảo đảm khai thác hiệu quả tài nguyên và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Quảng Ninh đấu giá 4 mỏ sét gạch ngói, trữ lượng hơn 5 triệu m³.

Cụ thể, hai khu vực mỏ tại Phú Ninh có tổng diện tích 46,63ha, trữ lượng dự kiến 2,35 triệu m³. Hai khu vực còn lại tại Tràng Lương có tổng diện tích 48,2ha, trữ lượng khoảng 2,69 triệu m³.

Khoáng sản khai thác tại cả 4 khu vực được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói. Việc đấu giá phải tuân thủ quy định pháp luật về địa chất, khoáng sản và đấu giá tài sản; các khu vực được lựa chọn phải phù hợp với quy hoạch, không thuộc diện cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ công khai thông tin lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và kết quả lựa chọn trên trang thông tin điện tử của địa phương, Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.

Thông qua đấu giá, Quảng Ninh hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường tại các khu vực khai thác.

Hà Nội còn 1.398 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Theo UBND TP Hà Nội, đến ngày 15/6/2026, thành phố còn 1.398 công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), giảm 63% so với 3.770 công trình được thống kê trước đó.

Thông tin được nêu tại Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 14/10/2026 về kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện kế hoạch xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC và công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu PCCC.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại 603 lượt cơ sở. Qua đó, cơ quan chức năng lập biên bản, đề xuất xử phạt 114 trường hợp với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng, đồng thời đề xuất, ban hành quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với 133 trường hợp.

Thành phố đã công khai thông tin về tên, địa chỉ và chủ đầu tư của toàn bộ 1.398 công trình vi phạm còn tồn tại, tạo điều kiện để người dân theo dõi, giám sát quá trình khắc phục.

Bên cạnh đó, kết quả rà soát của Công an thành phố ngày 26/5/2026 xác định 1.961 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về trang bị phương tiện, hệ thống PCCC và không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động. Ngày 29/6/2026, UBND thành phố đã ban hành quyết định công bố danh sách các cơ sở thuộc diện này.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/5/2026, UBND cấp xã đã hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ nước đối với 48 trường hợp vi phạm quy định về PCCC và trật tự xây dựng.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung xử lý các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư và nhà cao tầng. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra các công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến mất an toàn PCCC; đồng thời vận động người dân trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy và lối thoát nạn thứ hai tại hộ gia đình.