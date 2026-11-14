Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 14/11: Thanh tra Chính phủ thanh tra việc cấp sổ đỏ tại Đà Nẵng

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc cấp sổ đỏ tại Đà Nẵng

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, với thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến 2026.

Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn ký ban hành, kế hoạch thanh tra năm 2027 gồm 108 cuộc, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc dự phòng.

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc cấp sổ đỏ tại Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Cục II được giao chủ trì cuộc thanh tra trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng trong công tác cấp sổ đỏ. Cuộc thanh tra dự kiến triển khai trong quý I/2027, thời hạn 45 ngày.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn nằm trong danh sách thanh tra dự phòng về quản lý, sử dụng nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Dự kiến triển khai trong quý IV/2027, nội dung này cũng bao gồm các cơ quan, đơn vị tại Thanh Hóa và Lâm Đồng, với thời kỳ thanh tra từ ngày 1/9/2026 đến 1/9/2027.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thanh tra Chính phủ cũng dự kiến thanh tra UBND TP Đà Nẵng về việc sử dụng vốn ngân sách giai đoạn 2022-2026.

Theo Thanh tra Chính phủ, kế hoạch nhằm phát hiện, chấn chỉnh những bất cập trong quản lý nhà nước, xử lý vi phạm, tham nhũng, lãng phí và góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Huế: Doji Land trúng đấu giá hai khu đất vàng ven sông Hương

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Doji Land trúng đấu giá quyền sử dụng hai khu đất tại số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa, TP Huế, với tổng giá trị hơn 557 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP Huế phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá hai khu đất có tổng diện tích hơn 10.600 m². Mức giá khởi điểm gần 517 tỷ đồng, thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Doji Land trúng đấu giá hai khu đất vàng ven sông Hương.

Doji Land trúng đấu giá với mức trả 530 tỷ đồng tiền sử dụng đất, cao hơn giá khởi điểm 13 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời chi 27 tỷ đồng để mua tài sản gắn liền với đất, đưa tổng giá trị thương vụ lên hơn 557 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí.

Hai khu đất nằm trên đường Lê Lợi, giữa cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân, trước đây là trụ sở của một số cơ quan, đơn vị tại Huế. Theo phương án được phê duyệt, nhà đầu tư sẽ triển khai dự án khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao trở lên, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 875 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao, phục vụ phát triển du lịch địa phương.

Lâm Đồng cho thuê 177 trụ sở dôi dư, thu hơn 26 tỷ đồng

Tỉnh Lâm Đồng đã xử lý 983/1.255 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Trong đó, 177 cơ sở được đưa vào khai thác cho thuê, mang về ngân sách hơn 26 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết, trong số 983 cơ sở đã xử lý, tỉnh đã cho thuê 177 trụ sở theo Nghị quyết 31/2026 của Chính phủ. Cụ thể, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh ký hợp đồng cho thuê 62 cơ sở, thu gần 16,4 tỷ đồng; các xã, phường và đặc khu cho thuê 115 cơ sở, thu xấp xỉ 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 806 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục sử dụng. Trong đó, 19 cơ sở bố trí cho ngành y tế, 59 cơ sở cho ngành giáo dục, 132 cơ sở làm trụ sở các cơ quan khác và 333 cơ sở được giao cấp xã chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công cộng, văn hóa, thể thao.

Lâm Đồng cho thuê 177 trụ sở dôi dư, thu hơn 26 tỷ đồng.

Hiện tỉnh tiếp tục xây dựng phương án khai thác 253 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 95 cơ sở, dự kiến đấu giá 47 điểm và cho thuê 44 điểm. Ngoài ra, 8 cơ sở tại hai xã Sơn Mỹ và Hồng Sơn được đưa vào phương án đấu giá theo Luật Đất đai.

Việc đẩy nhanh khai thác tài sản công dôi dư nhằm hạn chế lãng phí, đồng thời tạo thêm nguồn thu ngân sách và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Hà Nội đã xử lý 143/300 dự án chậm triển khai, thu từ đất và nhà vượt 112.600 tỷ đồng

Hà Nội đang đẩy mạnh khai thác nguồn lực đất đai, gắn xử lý dự án chậm triển khai với phát triển hạ tầng giao thông và tạo lập quỹ đất mới. Đáng chú ý, ba dự án gồm Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) giai đoạn III và khu chức năng đô thị tại 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi đã đóng góp khoảng 27.600 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong 9 tháng năm 2026.

Hà Nội cũng xác định khoảng 19.325 ha đất có khả năng khai thác, với nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất ước tính khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2026–2030, dự kiến khoảng 800.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây là số liệu dự tính dựa trên rà soát quỹ đất và các giả định về giá đất, quy hoạch; khả năng thực hiện phụ thuộc vào giải phóng mặt bằng, pháp lý và sức hấp thụ thị trường. Thành phố xác định tháng 11/2026 là thời hạn tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này.