Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 13/11: Hà Nội chấp thuận khu đô thị gần 100.000 tỷ đồng tại Bắc Thăng Long

Hà Nội chấp thuận khu đô thị gần 100.000 tỷ đồng tại Bắc Thăng Long

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô dân số gần 97.500 người, dự kiến cung cấp hơn 5,5 triệu m² sàn nhà ở.

Theo quyết định đầu tư, dự án có tổng diện tích khoảng 465,45 ha, trong đó diện tích nghiên cứu thực hiện khoảng 375,36 ha. Liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện dự án gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Công ty CP Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty CP Thái Nam Land và Công ty CP Bất động sản Potamos.

Hà Nội chấp thuận khu đô thị gần 100.000 tỷ đồng tại Bắc Thăng Long.

Với tổng mức đầu tư dự kiến 99.788 tỷ đồng, Bắc Thăng Long Urban City được quy hoạch theo mô hình đô thị đa chức năng, gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ cùng hệ thống công trình công cộng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đáng chú ý, cơ cấu nhà ở được phân bổ với khoảng 38% diện tích sàn dành cho nhà ở thương mại, 21,83% cho nhà ở xã hội và 40,17% cho nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ. Dự án dành khoảng 43 ha đất bố trí nhà ở liền kề tái định cư, 15,06 ha xây dựng nhà ở xã hội và 4,33 ha xây dựng chung cư phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ.

TP HCM thu hồi hơn 1.300 m² đất tại khu vực trung tâm

UBND TP HCM vừa thông báo thu hồi khu đất rộng 1.308 m² tại số 149 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa (Quận 3 cũ), do dự án Sài Gòn Court đã chấm dứt hoạt động từ tháng 10/2025.

Khu đất do Công ty TNHH Căn hộ Cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản sử dụng. Theo thông báo của UBND TP HCM, doanh nghiệp có thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan. Sau thời hạn này, thành phố sẽ xem xét ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

TP HCM thu hồi hơn 1.300 m² đất tại khu vực trung tâm.

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, tham mưu ban hành quyết định thu hồi. Sở Tài chính và Sở Xây dựng phối hợp rà soát, kiểm kê, thực hiện thủ tục chuyển giao không bồi hoàn tài sản cố định của dự án, bảo đảm việc quản lý tài sản đúng quy định, tránh thất thoát và hư hỏng.

UBND phường Xuân Hòa có trách nhiệm phối hợp bảo vệ hiện trạng khu đất, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trong quá trình thực hiện thủ tục thu hồi.

Đối với doanh nghiệp sử dụng đất, thành phố yêu cầu phối hợp kiểm kê, chuyển giao tài sản, chuẩn bị bàn giao mặt bằng và hồ sơ pháp lý, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Việc thu hồi khu đất được thực hiện sau khi dự án chấm dứt hoạt động, nhằm xử lý quỹ đất không còn được sử dụng theo mục đích đầu tư đã đăng ký. Đây cũng là một trong những động thái của TP HCM trong công tác rà soát, quản lý và đưa các khu đất có dự án ngừng triển khai vào diện xử lý theo quy định.

Vĩnh Long đặt mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển khoảng 20.508 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tương đương khoảng 1,34 triệu m² sàn. Đây là một trong những chỉ tiêu đáng chú ý trong chương trình phát triển nhà ở của địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các nhóm đối tượng chính sách.

Theo thông tin được công bố, tỉnh đã quy hoạch 38 khu vực với tổng diện tích khoảng 300 ha dành cho phát triển nhà ở xã hội. Việc chuẩn bị quỹ đất được xem là điều kiện quan trọng để địa phương thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, đồng thời bảo đảm các dự án có khả năng kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Vĩnh Long đặt mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Trong cơ cấu chỉ tiêu, nhà ở xã hội dành cho nhóm đối tượng thu nhập thấp chiếm tỷ trọng lớn nhất, với khoảng 19.519 căn, tương ứng 1,26 triệu m² sàn. Nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân dự kiến đạt 989 căn, tương đương 69.230 m² sàn. Bên cạnh đó, địa phương đặt mục tiêu phát triển khoảng 2.000 căn nhà lưu trú công nhân cho thuê và 549 căn nhà ở công vụ.

Hiện Vĩnh Long đang triển khai 14 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 7.336 căn hộ. Các dự án được phân bố tại nhiều địa bàn, trong đó khu vực Trà Vinh có 5 dự án, khu vực Vĩnh Long có 7 dự án và khu vực Bến Tre có 2 dự án.

TP HCM đề xuất mức bồi thường đất ven kênh Tẻ hơn 210 triệu đồng/m²

TP HCM đang lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và xây dựng công viên cây xanh dọc kênh Tẻ. Đáng chú ý, mức giá đất ở dự kiến bồi thường cao nhất lên tới hơn 210 triệu đồng/m², cao hơn đáng kể so với bảng giá đất hiện hành của thành phố.

Cụ thể, tại phường Khánh Hội, dự thảo đơn giá đất ở áp dụng cho đoạn từ đường Xóm Chiếu đến đường Tôn Đản được chia thành 5 mức theo vị trí. Đối với đất mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết, mức giá đề xuất hơn 189 triệu đồng/m², trong khi đơn giá theo Nghị quyết 87 của HĐND TP HCM là hơn 106 triệu đồng/m².

Đáng chú ý, vị trí có hai mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết và Xóm Chiếu được đề xuất mức 210,419 triệu đồng/m², so với mức gần 117 triệu đồng/m² trong bảng giá đất. Đất có một mặt tiền đường và một mặt hẻm được đề xuất gần 196 triệu đồng/m². Các vị trí trong hẻm cũng được phân chia đơn giá theo độ rộng và chiều sâu.

Tại phường Vĩnh Hội, dự thảo tiếp tục phân chia các đoạn đường để xác định mức bồi thường phù hợp. Hai địa phương đang tổ chức niêm yết công khai phương án để người dân theo dõi, đóng góp ý kiến trong thời gian từ ngày 9 đến 19/11/2026.