Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 13/10: Hà Nội đề xuất cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh

Hà Nội đề xuất cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, trong đó xem xét phương án giữ lại căn hộ, di dời và giải quyết quyền lợi người mua nhà.

Theo báo cáo đánh giá tác động chính sách, các dự án thuộc diện xem xét gồm CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ cùng Khu nhà ở Xa La.

Sai phạm tại các dự án chủ yếu liên quan đến xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ và gia tăng số lượng căn hộ so với quy hoạch hoặc giấy phép. Theo thống kê, tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép là 6.759 căn, trong khi số căn thực tế lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn.

Hà Nội đề xuất cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh.

Đối với người mua nhà thuộc diện phải di dời, dự thảo đề xuất ba phương án giải quyết quyền lợi gồm nhận tiền, nhận căn hộ hoặc nhà ở thương mại tại dự án khác của chủ đầu tư, hoặc nhận căn hộ nhà ở xã hội nếu đủ điều kiện. Với những căn hộ được phép giữ lại, người mua có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện liên quan.

Tuy nhiên, không phải căn hộ nào cũng được giữ lại. Các trường hợp không đáp ứng điều kiện có thể phải tháo dỡ công trình hoặc hạng mục vi phạm. Hiện mức bồi thường, giá trị căn hộ thay thế và tiêu chí xử lý cụ thể vẫn cần được làm rõ.

Các nội dung trên mới là đề xuất trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, chưa phải chính sách được thông qua. Quyền lợi cụ thể của người mua nhà sẽ phụ thuộc vào quy định cuối cùng và kết quả rà soát từng trường hợp.

Thanh khoản chung cư Hà Nội giảm mạnh, sức hấp thụ còn 31%

Thị trường chung cư sơ cấp Hà Nội trong quý III/2026 ghi nhận sức hấp thụ chỉ khoảng 31%, giảm mạnh so với mức 70-80% cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh giá nhà neo cao và nguồn cung tiếp tục nghiêng về phân khúc cao cấp.

Theo báo cáo của Avison Young, sau đà tăng kéo dài từ cuối năm 2025 đến nửa đầu năm nay, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội chỉ tăng nhẹ 1,5-2,3% trong quý III. Giá bán trung bình đạt khoảng 4.180 USD/m², tương đương 108 triệu đồng. Tại các khu đô thị phía đông và tây, căn hộ cao cấp mới có giá 3.300-4.500 USD/m², trong khi khu vực nội đô và Tây Hồ Tây dao động 5.500-9.800 USD/m².

Trong quý, Hà Nội có hơn 3.200 căn hộ mới, nâng tổng nguồn cung sơ cấp đang mở bán lên gần 11.500 căn. Tuy nhiên, hơn 80% nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, khiến người mua ở thực gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở. Lãi suất vay mua nhà thả nổi lên tới 12-15% mỗi năm càng tạo thêm áp lực lên sức mua.

Knight Frank cũng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới và hàng tồn kho giảm còn 38%, thấp nhất từ năm 2024. Lượng căn hộ bán được giảm 40% so với quý trước và 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp đang nghiêng về phía người mua có sẵn tiền mặt. Một số chủ nhà chịu áp lực trả nợ phải chấp nhận giảm giá 8-12%, cho thấy tâm lý mua đuổi dần nhường chỗ cho sự thận trọng và ưu tiên giá trị thực.

Đồng Nai thu hồi gần 1,2 ha đất dự án Berjaya sau 18 năm

TP Đồng Nai quyết định thu hồi khu đất gần 1,2 ha của Công ty TNHH Berjaya-D2D tại phường Trấn Biên do doanh nghiệp không hoàn thành dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao sau thời gian dài được giao đất và gia hạn tiến độ.

Khu đất có diện tích 11.629 m², trước đây thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, được tỉnh Đồng Nai giao cho Berjaya-D2D trong giai đoạn 2008-2009 để triển khai dự án. Tháng 4/2026, chủ đầu tư được gia hạn thêm ba tháng nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý, điều chỉnh tiến độ và thi công các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, hết thời hạn gia hạn cuối cùng, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành dự án theo phê duyệt.

Theo quyết định, việc thu hồi có hiệu lực từ ngày 20/10. Doanh nghiệp phải bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn thiếu. Nhà nước không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại. Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao quản lý, bảo vệ khu đất sau khi tiếp nhận.

Dự án là một phần của tổ hợp Biên Hòa City Square, có tổng vốn đầu tư được công bố 230 triệu USD, quy mô 2,6 ha. Tổ hợp được quy hoạch gồm khách sạn 5 sao 263 phòng, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng 20 tầng cùng hai khu căn hộ cao cấp Topaz Twins và Amber Court. Trong đó, hai khu căn hộ đã đi vào hoạt động, còn khu đất dành cho khách sạn 5 sao thuộc diện bị thu hồi.

Berjaya-D2D được thành lập năm 2008 theo mô hình liên doanh giữa D2D và Berjaya Leisure (Cayman) Ltd, thành viên Tập đoàn Berjaya của Malaysia. Năm 2018, D2D thông báo thoái toàn bộ vốn tại liên doanh với giá trị gần 116 tỷ đồng do hoạt động kém hiệu quả và phát sinh lỗ lũy kế. Sau thương vụ, Berjaya nắm toàn bộ vốn tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp lâm sản khởi kiện xã vì chậm bồi thường sau cưỡng chế làm cao tốc

Sau gần hai năm bị cưỡng chế tháo dỡ nhà máy để phục vụ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, Công ty cổ phần Lâm sản Quảng Trị khởi kiện UBND xã Vĩnh Thủy, cho rằng việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại máy móc và dây chuyền sản xuất chậm được giải quyết.

Ngày 12/10, đại diện Tòa án nhân dân khu vực 8 - Quảng Trị cho biết, đã thụ lý đơn khởi kiện của doanh nghiệp. Tòa dự kiến tổ chức đối thoại trước khi tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Theo đơn khởi kiện, ngày 24/10/2024, nhà máy của công ty bị cưỡng chế tháo dỡ, thu hồi đất để thi công cao tốc. Do chưa được bố trí địa điểm mới kịp thời, nhiều máy móc, dây chuyền sản xuất bị hư hỏng. Dù được cấp đất tại xã Bến Quan, doanh nghiệp đến ngày 1/6/2026 mới hoàn tất các thủ tục liên quan đến địa điểm mới.

Từ tháng 8/2025, công ty nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng bồi thường, hỗ trợ thiệt hại máy móc, thiết bị và chi phí di dời, lắp đặt nhưng cho rằng các kiến nghị chưa được giải quyết đầy đủ. Đáng chú ý, doanh nghiệp phản ánh cơ quan chức năng mới kiểm đếm 24 hạng mục tài sản, còn 71 hạng mục chưa được kiểm đếm bổ sung và chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt.

Trước khi giải tỏa, nhà máy có các dây chuyền sản xuất dăm gỗ, pallet, ván bóc và viên nén năng lượng, đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Theo doanh nghiệp, sau khi bị cưỡng chế, hoạt động sản xuất chưa phục hồi, công suất và doanh thu chưa đạt một phần ba so với trước đây do thiếu kinh phí khôi phục máy móc.

Trong đơn kiện, công ty đề nghị xem xét trách nhiệm của UBND xã Vĩnh Thủy liên quan đến việc chậm thực hiện bồi thường, hỗ trợ và kiểm đếm tài sản. Doanh nghiệp cho rằng việc kéo dài giải quyết khiến quá trình tái sản xuất gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động và hoạt động thu mua gỗ rừng trồng tại địa phương.

Mở bán 140 căn nhà ở xã hội tại phường Phước Tân, Đồng Nai

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát tiếp tục mở bán 140 căn nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội NXH2 - Khối A, thuộc Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, với giá hơn 19,8 triệu đồng/m².

Mở bán 140 căn nhà ở xã hội tại phường Phước Tân, Đồng Nai.

Theo thông báo của chủ đầu tư, dự án nằm tại khu phố Đồng, phường Phước Tân. Khối A có tổng cộng 275 căn hộ, trong đó 140 căn còn lại được đưa ra mở bán trong đợt này.

Giá bán hơn 19,8 triệu đồng/m² đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà kéo dài từ ngày 12/10 đến hết ngày 6/11/2026. Người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Việc tiếp tục mở bán nguồn cung nhà ở xã hội tại phường Phước Tân bổ sung lựa chọn nhà ở cho người dân thuộc diện đủ điều kiện, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở có giá phù hợp vẫn ở mức cao.