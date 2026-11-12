Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 12/11: TP HCM chốt đấu giá 5 lô đất tại Thủ Thiêm

Hà Nội đưa 14 khu đất, tổng diện tích hơn 109 ha ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc đưa 14 khu đất với tổng diện tích 109,1 ha ra khỏi danh mục dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15. Thành phố đồng thời điều chỉnh giảm 4,6 ha tại khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu và bổ sung hai khu đất với tổng diện tích 45,5 ha tại Sóc Sơn và Yên Xuân.

Hà Nội đưa 14 khu đất, tổng diện tích hơn 109 ha ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại.

UBND TP Hà Nội được giao tiếp tục rà soát điều kiện pháp lý, tiến độ và hiệu quả sử dụng đất của từng dự án; tăng cường kiểm tra những dự án chậm triển khai, có vướng mắc về nguồn gốc đất hoặc điều chỉnh quy hoạch. Động thái này cho thấy thành phố đang siết chặt khâu lựa chọn và kiểm soát các dự án thí điểm, thay vì chỉ căn cứ vào việc khu đất đã có tên trong danh mục.

TP HCM chốt đấu giá 5 lô đất tại Thủ Thiêm, giá trị tài sản hơn 18.253 tỷ đồng

Năm lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến được đưa ra đấu giá vào ngày 11/12/2026. Tổng diện tích đất là 78.822,7 m², đi kèm 3.790 căn hộ chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

TP HCM chốt đấu giá 5 lô đất tại Thủ Thiêm, giá trị tài sản hơn 18.253 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, tổng giá trị quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng tại thời điểm tháng 10/2026 được phê duyệt hơn 18.253 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 11.316 tỷ đồng, giá trị công trình xây dựng hơn 6.360 tỷ đồng. Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 7.969 tỷ đồng.

Đây là một trong những thương vụ đấu giá bất động sản đáng chú ý tại TP HCM, đồng thời đặt ra bài toán khai thác hiệu quả quỹ tài sản công tại khu đô thị Thủ Thiêm.

TP HCM bổ sung 5 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài

UBND TP HCM vừa công bố danh mục đợt 15 gồm 5 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Các dự án gồm khu nhà ở phường Trường Thạnh; khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1; khu nhà ở cao tầng phân khu 11A đường Nguyễn Hữu Thọ; trung tâm thương mại và căn hộ tại số 66 Tân Thành; khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo Điền.

Sau đợt công bố này, TP HCM có gần 170 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho người nước ngoài sở hữu. Theo số liệu Bộ Xây dựng, cả nước hiện có khoảng 6.188 căn nhà đã được tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và cấp giấy chứng nhận.

Việc mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện sở hữu nhà ở cho người nước ngoài được xem là một yếu tố bổ sung cho khả năng thu hút dòng vốn và nhu cầu bất động sản từ nhóm khách hàng quốc tế.

Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc cho 206 dự án, khơi thông hơn 93.400 tỷ đồng vốn đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng đã tháo gỡ khó khăn cho 206 dự án, qua đó khơi thông nguồn vốn đầu tư hơn 93.400 tỷ đồng, góp phần đưa nguồn lực vào phát triển kinh tế địa phương.

Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc cho 206 dự án, khơi thông hơn 93.400 tỷ đồng vốn đầu tư.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 365 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc cần xử lý, với tổng vốn đầu tư khoảng 268.200 tỷ đồng và diện tích đất sử dụng hơn 24.600 ha.

Việc tháo gỡ các dự án không chỉ có ý nghĩa khơi thông dòng vốn mà còn góp phần hạn chế tình trạng đất đai và nguồn lực đầu tư bị đình trệ. Đây là vấn đề đáng chú ý trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, khu đô thị và đầu tư hạ tầng còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Hà Nội đổi cách thẩm định quy hoạch, tránh phát sinh quy hoạch treo

Hà Nội định hướng thẩm định quy hoạch theo nhóm xã, phường có liên hệ về không gian phát triển, thay vì xem xét rời rạc từng địa bàn. Chủ trương này được Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chiều 10/11.

Theo đó, việc lập và thẩm định quy hoạch cần gắn với tính liên kết vùng, hạ tầng giao thông, tổ chức không gian đô thị và định hướng phát triển chung. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch nhưng phải bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ, tránh tình trạng quy hoạch chồng chéo hoặc kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và hoạt động đầu tư.

Đây là vấn đề có tác động trực tiếp đến việc triển khai các dự án đô thị, bất động sản và phát triển hạ tầng tại Hà Nội trong giai đoạn tới.